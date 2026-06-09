Суды прошли, за дело взялись приставы. Что происходит со скандально известной дачей Качмазова в Самаре

Между Студеным и Коптевым оврагом в Самаре, на территории памятника природы, располагается впечатляющая своими масштабами постройка Фото: прокуратура Самарской области.

Между Студеным и Коптевым оврагом в Самаре, на территории памятника природы, располагается впечатляющая своими масштабами постройка, в народе именуемая «дачей Качмазова». Все из-за того, что «дворец в лесу» связывают с Юрием Качмазовым, основателем ГК «СОК», который много лет находится в розыске. В 2025 году суд признал дачу на Волжском шоссе, 20, 20А, 20Б незаконной постройкой и постановил ее снести. «КП-Самара» узнала, что происходит с ней сейчас и будут ли ее сносить.

Как появилась «дача Качмазова»

Официально Юрий Качмазов, когда-то занимавший первое место в рейтинге миллиардеров Самарской области, никогда этой дачей не владел. Земельные участки на заповедных территориях оказались в частных руках еще в 1990-е годы. Как выяснилось позже, сделки проводили на основании фиктивных документов. Первоначально территорию составляли восемь участков, но четыре из них давно вернули в собственность государства.

А вот еще четыре участка общей площадью 0,6 га остались. До 2005 года собственницей этой недвижимости была Галина Алексеева, которую СМИ называли тещей Качмазова. В 2011 году женщина продала земли фирме из Швейцарии. Именно «швейцарцы» и построили на заповедных землях злополучную виллу, с огромной жилой территорией, гаражами и постройками.

Кадастровая стоимость спорной земли составляет около 9 млн рублей, а построек на ней – более 150 млн рублей. Рыночная стоимость, вероятно, составляет сумму в несколько раз больше.

Прошли суды

Летом 2024 года прокуратура стала добиваться того, чтобы дачу Качмазова признали незаконной постройкой и снесли. В феврале 2025 года Красноглинский районный суд поддержал это требование.

Собственники спорной территории пытались оспорить решение суда. 4 декабря судебная коллегия по гражданским делам не поддержала апелляцию. В мае 2026 года судебные постановления оставил без изменения и Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассказали в прокуратуре Самарской области в ответ на запрос «КП-Самара».

«По состоянию на 8 июня 2026 года на сайте Верховного суда РФ сведения о поступлении кассационной жалобы отсутствуют», – уточнила пресс-служба ведомства.

За дело взялись приставы

Как рассказали «Комсомолке» в облпрокуратуре, исполнительный лист по делу о сносе дачи Качмазова уже направили в отделение судебных приставов Советского района Самары:

«Заведено исполнительное производство, запрошена информация о факте подключения объектов, подлежащих сносу, к системам коммунальной инфраструктуры».

Приставы уже вынесли требование об исполнении решения суда и постановление о взыскании исполнительского сбора в 100 тысяч рублей.

Сносу - быть

Похоже, иностранные собственники виллы смирились с тем, что потеряют имущество. По данным областной прокуратуры, владелец дачи уже начал вывозить личное имущество со спорной территории. Сейчас разрабатывается техническое задание на разработку проектной документации по сносу построек, календарный план работ, планируются другие мероприятия.

Но снести такой большой объект – дело не пары дней. Поэтому собственник уже обратился в Красноглинский районный суд, чтобы отсрочить исполнение решения суда на 1,5 года. Сейчас это заявление рассматривают. Но, судя по всему, снос дачи Качмазова – дело решенное, и произойдет это в течение ближайших лет.

Что известно про Юрия Качмазова

«Дворец в лесу» связывают с Юрием Качмазовым, основателем ГК «СОК» Фото: Архив "КП".

Скандально известный миллиардер Юрий Качмазов, с чьим именем связывают виллу на заповедных землях, давно не живет в России. Еще в 2011 году его объявили в розыск по делу о незаконном выводе 6,7 млрд рублей с завода «ИжАвто». Спустя 15 лет одного из основателей ГК «СОК» до сих пор не задержали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал