Хозяйка мусорной горы: пенсионерка устроила свалку с крысами и тараканами возле подъезда в Самаре

По словам очевидцев, у женщины есть еще квартира — на улице Мориса Тореза. Там похожая ситуация. Фото: vk.ru/smrgrad

В Самаре пожилая женщина собирала пакеты с отходами со всей округи и складывала их возле подъезда дома на Революционной. В жилом дворе образовалась огромная зловонная свалка. Со слов соседей, на замечания жильцов пенсионерка отвечала нецензурной бранью. Корреспондент «КП-Самара» пообщалась с очевидцами и узнала, где сейчас находится женщина.

Бегали тараканы и крысы

В июне 2026 года самарцы в соцсетях пожаловались на «очаг антисанитарии». Речь о здании на Революционной, 133а. Здесь проживает пожилая женщина, которая, по словам очевидцев, превратила собственную квартиру в помойку. Помещение было забито хламом до потолка. Сама она спала на улице, ходила грязная, а свободное время проводила в поисках новых «сокровищ» — пакетов, бутылок, тряпок и прочего мусора, который тащила со всей округи.

На замечания соседей женщина, по их словам, реагировала агрессивно. Фото: vk.ru/smrgrad

«Она собирала пакеты с отходами и складывала их возле подъезда. Из мешков выползали тараканы и бегали крысы», — жаловались жильцы в соцсетях.

На замечания соседей женщина, по их словам, реагировала агрессивно, оскорбляла и бросалась нецензурными выражениями. Добиться от нее согласия навести порядок было невозможно.

Соседи в отчаянии

Новость о «мусорной» соседке вызвала бурную реакцию в интернете. Многие комментаторы узнали в описании своих соседей.

«Беда в том, что ни прокуратура, ни суд не смогут решить этот вопрос, если она собственник квартиры. Будет только потеряно время и нервы. У нас такой сосед уже три года, пытаемся решить эту проблему. Увы, закон на стороне этих людей. Выкидывать ничего нельзя, так как система может сыграть в обратную сторону», — пишет Елена.

Другие призывали не судить строго, а помочь.

«Человек болен. Очень жаль, со всеми такое может произойти, нужно лечение», — считает Татьяна.

«Это болезнь. Ее надо показать психиатру», — поддерживает Лариса.

«Пошли бы и помогли»

Однако нашлись и те, кто считал, что проблема решается проще.

«А при чем тут полиция и прокуратура? Сделайте сами субботник и выкиньте все на помойку», — возмущалась Елизавета М.

«Только сегодня проходила мимо, ее я не видела, но видела весь этот мусор в пакетах. На первый взгляд это ужасно», — делилась впечатлениями Александрия И.

Один из местных жителей даже опубликовал фото, на котором двор уже чистый. По его словам, кто-то собрал весь мусор и вывез. Но, судя по всему, это была лишь временная победа.

Неравнодушные жители убрали мусор своими силами. Фото: vk.ru/smrgrad

«Чем делать доносы, пошли бы помогли», — написал мужчина, сопроводив пост снимком убранной территории.

Проблема не только на Революционной

Оказалось, ситуация куда масштабнее. По словам очевидцев, у женщины есть еще квартира — на улице Мориса Тореза, 3. Там, в подъезде, у нее тоже был «склад».

«Она же таскала это барахло и к домам по улице Мориса Тореза. Женщина давно не здорова. Зловоние жуткое. А рядом школа №116. Дети!», — била тревогу Вера С.

Другие пользователи подтвердили: подобные «мусорные» соседи есть и в других районах.

«В Новокуйбышевске тоже такая есть женщина. Уже и мусорку убрали ближайшую. Так она теперь со всей округи тащит. И с ней стая собак передвигается», — писал Станислав Б.

Женщину госпитализировали

Соседка женщины в беседе с «КП-Самара» рассказала, что 8 июня ее все-таки увезли в медицинское учреждение.

По словам жильцов, они надеются, что после лечения женщине станет легче. Однако многие опасаются: как только ее выпишут, все вернется на круги своя: и мусор, и вонь, и тараканы.