Фекальная река и лебедки за деньги: что происходит в новом ЖК на Московском шоссе в Самаре

\Со слов жильцов, здесь по подъезду потекли канализационные стоки, лифты отключили, а вместо них на фасадах появились лебедки с прайсом. Фото: соцсети

Новоселы двух жилых комплексов на Московском шоссе долгое время пытаются достучаться до властей. Но если история с ЖК «Королев» касалась в основном обещанных газонов, закатанных в асфальт, и перекрытых выездов, то теперь совсем другая беда пришла в соседний ЖК «Король Лев». Здесь по подъезду потекли канализационные стоки, лифты отключили, а вместо них на фасадах появились лебедки с прайсом. Корреспондент «КП-Самара» разбиралась, что происходит.

Одна беда за другой

Редакция «КП-Самара» уже не первый раз обращается к теме ЖК «Король Лев». Ранее мы писали о проблемах соседнего ЖК «Королев», там застройщик закатал дворы в асфальт и перекрыл выезды. Теперь очередь дошла до самого «Короля Льва». И проблемы здесь куда серьезнее.

Сейчас лифты регулярно отключают на целый день — с 9 утра до 7 вечера. Фото: соцсети

Все началось с того, что застройщик решил переделать часть непроданных «трешек» в одно- и двухкомнатные квартиры. Для этого, по словам жильцов, в уже сданных домах на Московском шоссе, 9 и 11 начали менять планировки и инженерные коммуникации. А закончилось все тем, что по коридорам и квартирам потекли нечистоты.

Фекальная река в подъезде

После перепланировки, утверждают собственники, канализационная система не выдержала. Стоки из 26-этажного дома начали попадать в квартиры и коридор второго этажа. Часть системы, по их словам, так и не доделали, из-за чего «аромат» стоит по всему подъезду.

Однако засоры в канализации — лишь малая часть проблем, с которыми столкнулись жители этих домов.

Лебедки вместо лифтов

Ранее «Комсомолка» уже писала, что управляющая компания в ЖК «Король Лев» отключила грузовые лифты. Сначала грузоподъемность снизили с 1000 до 500 килограммов, затем — до 250. Сейчас лифты регулярно отключают на целый день — с 9 утра до 7 вечера.

В УК объясняют: во время массовых ремонтов оборудование может выйти из строя, так они его берегут.

Зато на фасадах почти сразу появились строительные люльки — лебедки с отдельным прайсом. Тонна строительной смеси — 1500 рублей, гипсокартон — 1000, плитка — 500. Жильцы утверждают, что эти лебедки установили без их согласия и подключили к общедомовым сетям. Деньги за подъем, по их словам, уходят сторонней компании-подрядчику.

Мусор, грязь и отключенное отопление

Жильцы также опубликовали несколько фотографий и записей с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что двор завален горами строительного мусора. Пробраться сквозь эти завалы до подъезда — задачка со звездочкой. В подъездах вид не лучше: испачканные цементом полы, двери и стены.

Двор завален горами строительного мусора, в подъездах вид не лучше: испачканные цементом полы, двери и стены. Фото: соцсети

Но внешний беспорядок — лишь верхушка айсберга. По словам жильцов, в целях экономии средств УК отключила отопление и горячую воду.

«Собственники написали жалобы по этому факту. А в ответ получили письмо: «Видели вашу жалобу, но мы ничего включать не будем еще 3-4 месяца. Жалуйтесь дальше», — утверждают жильцы.

«Нам ограничили возможность общаться»

Ситуация осложняется тем, что прозрачность работы УК, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

«Мы попытались организовать собрание собственников, размещали в доме повестки и QR-коды на чаты, — рассказывают самарцы. — Работники УК все объявления срывают моментально и следят, чтобы новых не было».

Когда начали менять планировки и инженерные коммуникации - по коридорам и квартирам потекли нечистоты. Фото: соцсети

В подтверждение жильцы опубликовали запись с домофона. На ней видно, как работники срывают объявление, при этом нецензурно выражаясь.

В общедомовом чате, как утверждают самарцы, жильцам ограничили возможность общаться между собой и задавать вопросы УК. Собраний как таковых не было. Повесток не было.

Прокуратура начала проверку

6 июня 2026 года прокуратура Самары сообщила, что проводит проверку ЖК «Король Лев». Предстоит выяснить, законны ли такие ограничения и поборы.

Редакция «КП-Самара» обратилась за официальным комментарием в управляющую компанию. Мы продолжаем следить за ситуацией.