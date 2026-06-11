Не ждите морозов: как самарцам проверить готовность своего дома к зиме

Директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев в эфире радио «КП-Самара» рассказал о подготовке к отопительному сезону

Отопительный сезон в Самаре завершился совсем недавно, но энергетики уже приступили к подготовке к предстоящей зиме. О том, какие мероприятия необходимо провести и насколько важен в эту работу вклад рядовых самарцев, «КП-Самара» рассказал директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Итоги отопительного сезона

Отопительный сезон в Самаре завершился в апреле. Теплоэнергетики подвели итоги и уже начали подготовку к холодам. По словам руководителя филиала «ЭнергосбыТ Плюс», минувший сезон был непростым, но прошел без серьезных сбоев и отключений. Он также отметил, что положительную оценку работе энергетиков дали и контролирующие органы, и региональные власти.

Тем не менее, без обращений самарцев не обошлось. Как пояснил Владимир Сураев, на каждую жалобу энергетики оперативно реагировали. Сигналы от жителей стали ориентиром для летней подготовки.

Энергетики проводят гидравлические испытания, ремонт теплосетей и замену изношенного оборудования. Работы должны быть завершены до старта нового отопительного периода – до начала октября.

Главные проблемы – отсутствие регуляторов и промывки систем

Подготовка к отопительному сезону в Самаре выявила как успехи, так и системные проблемы в работе управляющих компаний. Директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отметил, что после выхода приказа Министерства энергетики РФ № 2234, закрепившего четкие критерии подготовки УК, динамика стала положительной. Энергетики проводят экспертизу, но окончательное решение о готовности принимает комиссия при администрации.

«В прошлом году мы уже ощутили, что управляющие компании как минимум стали лучше готовиться, – подчеркнул он. - Каждая вторая хорошо реагировала на наши рекомендации, но есть куда расти». По словам Владимира Сураева, основная болевая точка – массовое отсутствие регуляторов горячей воды.

«Из крана может пойти вода свыше 90 градусов, – предупредил директор. – Регуляторы ставятся, чтобы люди не обожглись. Это требование закона».

Добросовестные УК имеют программы установки на 2-3 года, а нерадивые не ставят регуляторы вовсе, подвергая жителей опасности. Возникают также сложности в финансировании установки регуляторов: некоторые технические решения требуют сбора средств с жильцов, и не все соглашаются.

Вторая проблема – промывка внутридомовых систем. Многие УК годами ее не проводили, из-за чего зимой в домах было холодно.

Однако, по словам руководителя энергокомпании, в этом направлении есть положительные подвижки.

«Сейчас промывку делают все чаще и лучше, - отметил руководитель Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». – В данном случае ведь нет необходимости собирать денежные средства с жильцов. Нужно просто промыть систему. Но если этого не сделать, то металлическая труба, по сути, не будет выполнять свою функцию».

Солидная экономия на тепле

Во время подготовки к отопительному сезону важным аспектом остается не только подготовка коммуникаций, но и точный учет тепла. Однако ситуация с общедомовыми приборами учета (ОДПУ) в Самаре остается сложной.

«Оснащенность не дотягивает даже до 50 процентов, - отметил Владимир Сураев. -Соседние города - Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск - по этому показателю значительно опережают областную столицу».

Главной причиной низкой мотивации к установке счетчиков руководитель энергокомпании назвал схему оплаты 1/12, то есть равномерное распределение платежей на весь год. Самарцы просто не ощущают той экономии, которая могла бы быть.

Для наглядности руководитель привел расчет: в квартире в спальном районе Самары на улице Стара-Загора годовая плата за отопление по нормативу без прибора составила 34 тысячи рублей, а в соседнем доме с ОДПУ - всего 22 тысячи. Получается экономия в 12 тысяч рублей в год.При этом в регионе действует нормативный акт, позволяющий жителям выбирать между схемой 1/12 и оплатой по факту 1/7 (только в отопительный сезон). Те самарцы, кто уже перешел на оплату по факту (более тысячи домов), начали платить меньше.

Отдельная проблема - более 900 домов в Самаре, где приборы учета установлены, но не функционируют. Жители заплатили за их установку, но теперь эти приборы - мертвый груз. Можно возобновить их работу, однако эта проблема по сей день не решена управляющими компаниями.

Как узнать о готовности дома к зиме

Самарцы могут узнать информацию о готовности своего дома к зиме на официальном сайте «Т Плюс». Любой собственник может зайти в перечень домов, найти свой и увидеть, готов ли он к зиме.

«Есть критерии, указанные в таблице, и напротив каждого - статус: готов или не готов, - пояснил Сураев. - Система балльная. Чтобы дом считался готовым, нужно набрать не менее 0,8 балла». Финальный срок, к которому все подготовительные работы должны быть завершены, 15 сентября. Если после этой даты у дома стоит статус «не готов», то жителям стоит активно действовать.

Энергетики начинают обследовать дома с мая и в течение всего лета. График у каждого дома свой, поэтому самарцам рекомендуется отслеживать информацию на сайте регулярно. Если жители видят проблемы – протечки, неисправности, задержки с ремонтом, то необходимо задать вопросы своей УК.

Что делать, если УК не готовится к зиме? Директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев считает, что лучший рычаг воздействия на нерадивые УК - это их смена. Чтобы помочь жителям с выбором, энергокомпания совместно с ГЖИ формирует неофициальный рейтинг управляющих компаний

«Не нужно уговаривать управляющую компанию сделать что-либо - дайте оценку ее работе и просто поменяйте, - подчеркнул он. - Конкуренция колоссальная, особенно в Самаре. Мы регулярно размещаем в СМИ перечень тех, кто плохо готовится к зиме. Опираясь даже на эту информацию, всегда можно принять решение».

Руководитель филиала также отметил положительную динамику: количество жалоб на холод в квартирах снизилось.

«Мы стараемся создать атмосферу сотрудничества, - рассказал Владимир Сураев. - Даже если проблема не в наших сетях, наш сотрудник всё равно выезжает и проверяет, выполнены ли рекомендации. Цель - не перевести «стрелки», а подсказать УК, как наладить режим. И главная задача, чтобы в квартирах самарцев зимой было тепло».

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