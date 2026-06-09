Мероприятия пройдут на нескольких площадках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В эти выходные жители Самарской области будут праздновать День России. Учреждения культуры подготовили праздничную программу. Гостей ждут кинопоказы, выставки и концерт духового оркестра. Рассказываем, как пройдет День России в Самаре 11-12 июня 2026 года.

День России на Софийской набережной в Самаре 11 июня: программа мероприятий

Масштабное празднование развернется 11 июня на Софийской набережной. Мероприятия начнутся вечером с выступления Самарского духового оркестра. Концерт начнется в амфитеатре в 19:00. Музыканты исполнят любимые мелодии отечественных авторов и популярные патриотические песни разных лет.

После концерта на набережной пройдут кинопоказы. Кинотеатр под открытым небом «Филин» покажет фильм «Я шагаю по Москве» (1964 г.).

В пятницу, 12 июня, праздник продолжится. Зрители смогут посмотреть следующие фильмы:

- 16:30 анимационный проект «Гора Самоцветов»;

- 18:20 фильм «Движение вверх»;

- 20:40 фильм «Адмиралъ».

День России в музеях и библиотеках Самары 2026

К празднику также присоединятся учреждения культуры. 12 июня в Детской картинной галерее (ул. Куйбышева, 139) откроется выставка «Жить по-самарски. Люди, моды, параходы». Она будет работать с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

С 15:00 до 17:30 будет организована прогулка по саду Особняка Клодта. В 16:00 состоится выступление военного духового оркестра Рощинского гарнизона под руководством гвардии лейтенанта Сергея Букарова.

12 июня в музее-галерее «Заварка» (ул. Самарская, 207а) состоится концерт ансамбля «Вечора». Он откроет фестиваль «Будь как Дома», посвященный архитектурному, материальному и бытовому наследию Ленинского района. Открытие пройдет в формате застолья. Музыканты исполнят песни, которые звучат на семейных праздниках, а гостей угостят чаем и пирогами. Вход свободный.

В музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) 12 июня в 16:00 пройдет лекция «Великие собиратели Земли Русской». Посетителям расскажут историю страны – от Крещения Руси до освоения космоса. Посещение доступно по предварительной записи.

После лекции пройдут показы фильмов. В 17:00 - «Александр Невский» (1938, 6+), в 19:00 - «Гусарская баллада» (1962, 6+).

В библиотеке № 8 (ул. Николая Панова, 30) 12 июня в 13:00 откроется художественная выставка «Истоки».

В самарской публичной библиотеке пройдет экскурсия «Замечательные достопримечательности» по городским скульптурам и памятникам Самары. Она состоится 13 июня в 12:00. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (846) 332-21-97.