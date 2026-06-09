Почти 6 миллионов просмотров и отсутствие праздника: видео самарской школьницы об отмене последнего звонка взорвало соцсети

Родители переживают, что дети остались без праздника. Фото: Виктория ДУДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Видео выпускницы школы №15 в Самаре взорвало TikTok, набрав почти 6 млн просмотров. На своей странице девушка рассказала об отмене праздничной программы на последний звонок и конфликте с организаторами. Корреспондент «КП-Самара» пообщался с мамой выпускницы и директором школы.

За день до последнего звонка сняли все номера

В соцсетях одна из учениц школы выложила видео, в котором рассказала, что во время линейки хотела уйти домой. Девушка и ее одноклассники чувствовали себя униженными из-за проведения торжественного мероприятия.

«За день до последнего звонка нам сняли практически все номера. Аргументировали тем, что мы не пришли на генеральную репетицию. Но в этот день у нас была подготовка к экзаменам. Последний звонок совместили с девятым классом, а сценарий мы не видели до самого конца», — рассказывает девушка.

Серия роликов набрала более 6 млн просмотров. Фото: скриншот социальных сетей

По словам автора вирусного ролика, одиннадцатиклассников поставили во вторую шеренгу, прямо за девятым классом.

«Никого не было видно. Что происходит — мы не понимали. Мы чувствовали себя униженными», — добавила выпускница.

«Праздника лишили не только детей, но и нас»

«КП-Самара» удалось поговорить с мамой девушки, опубликовавшей видео. Александра рассказала, как родители отреагировали на такую подготовку.

«Мы долго пытались добиться, чтобы у нас была хорошая линейка. Когда за сутки все отменили, дети были в шоке. Они уходили в слезах. Если посмотреть на подготовку в других школах — везде было так красиво: фотозоны, выступления, танцы, концертная программа. Выпускники это запомнили», — делится женщина.

Главная претензия родителей — отсутствие должной подготовки. Из-за того, что 11-классников поставили сзади, часть родителей не смогли сделать фотографий и проникнуться моментом.

«В школе нам сказали, что линейка проведена по регламенту. Нас очень обидела такая подготовка. Последнего звонка не было ни у детей, ни у нас».

Все прошло согласно регламенту

Директор школы Ольга Бирина не считает, что возникли какие-либо проблемы. В разговоре с корреспондентом руководитель учреждения отметила:

«Все прошло давно, 26 мая. Торжественная линейка, посвященная последнему звонку, состоялась согласно установленному регламенту с 12:30 до 13:10. Дети смогли представить творческие номера и показать то, что хотели».

При этом, по словам директора, подготовка одиннадцатиклассников не прошла зря. Танцы и номера планируют показать на выпускном — в конце июня.

«Мы планируем посмотреть остальные номера во время выпускного. Обычно школа проводит линейку на последний звонок, а сценарный план зависит от того, как его видит класс и классный руководитель. Мы поговорили с детьми и родителями. Думаю, что друг друга поняли и услышали».

После неудачной линейки школьники решили самостоятельно устроить себе праздник и собрались в кафе, где уже отметили последний звонок. Каким будет выпускной, пока неизвестно.

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