"Поезд Победы" сделает две остановки в Самарской области. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Этим летом в Самарскую область вновь приедет уникальный музей на колесах — «Поезд Победы» (12+). Увидеть иммерсивную передвижную выставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны, смогут жители Самары и Тольятти. Рассказываем, когда «Поезд Победы» прибудет в Самарскую область и как его посетить.

Поезд Победы в Самаре и Тольятти 2026: что это за выставка

«Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. Она размещена в движущемся поезде. В его составе представлены 10 тематических вагонов, посвященным событиям Великой Отечественной войны — от первого дня до победного мая 1945-го.

Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных мультимедийных технологий. В атмосферу прошлых лет гостей погружают 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, 140 мультимедиа поверхностей, 400 кв. м декораций и 155 полноразмерных скульптур.

Когда Поезд Победы приедет в Самару и Тольятти в 2026 году: график работы экспозиции

В 2026 году «Поезд Победы» сделает две остановки в Самарской области. Сначала уникальный состав приедет в Тольятти. Он будет ждать гостей на вокзале Автограда 15 и 16 июня. Затем иммерсивная экспозиция отправится в Самару. Посетить ее можно будет 17 и 18 июня.

В Тольятти передвижная выставка будет работать с 11:30 до 19:00, в Самаре — с 10:00 до 19:00. Запуск последней группы и там, и там — в 18:20.

Как посетить Поезд Победы в Самаре и Тольятти в 2026 году: билеты, регистрация

Жители и гости Самары и Тольятти смогут увидеть уникальную выставку бесплатно. Предварительно нужно будет пройти обязательную регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф. Она откроется примерно за сутки до прибытия поезда. Спрос обычно высокий, поэтому регистрация может закончиться очень быстро. Билет поступит на указанную электронную почту.

Группы будут запускать в поезд с интервалом в пять минут. Поэтому важно не опаздывать. Посетить выставку можно будет и онлайн — на сайте проекта представлен 3D-тур по экспозиции.

Напомним, в 2025 году «Поезд Победы» в Самаре посетили около трех тысяч человек. Гости выставки не могли сдержать слез от увиденного.

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