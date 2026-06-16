Фото: ХК "Лада"..
Тольяттинская «Лада» готовится к своему четвертому подряд выступлению в элите российского хоккея. Волжане буду выступать в Западной конференции. Публикуем календарь тольяттинского клуба Лада в КХЛ в сезоне 2026/2027.
19 сезон КХЛ продлится с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года. Тольяттинцы начнут сезон 5 сентября выездной игрой со СКА, а завершат домашним противостоянием с шанхайскими «Драконами» 18 марта. 11 сентября состоится первая домашняя игра «Лады» - соперником станет нижегородское «Торпедо».
Всего в сезоне 2026/2027 «автозаводцы» проведут 68 игр регулярного чемпионата.
5 сентября. СКА - «Лада».
7 сентября. «Северсталь» - «Лада».
11 сентября. «Лада» - «Торпедо».
14 сентября. «Лада» - «Динамо Мн».
16 сентября. «Лада» - «Барыс».
19 сентября. СКА - «Лада».
21 сентября. «Ак Барс» - «Лада».
23 сентября. «Нефтехимик» - «Лада».
25 сентября. «Лада» - ЦСКА.
28 сентября. «Динамо Мн» - «Лада».
30 сентября. «Автомобилист» - «Лада».
2 октября. «Авангард» - «Лада».
5 октября. «Лада» - «Драконы».
10 октября. «Адмирал» - «Лада».
12 октября. «Амур» - «Лада».
15 октября. «Лада» - СКА.
18 октября. «Лада» - «Динамо М».
23 октября. «Лада» - «Драконы».
25 октября. «Лада» - ХК «Сочи».
27 октября. «Лада» - «Адмирал».
30 октября. «Лада» - «Авангард».
2 ноября. «Локомотив» - «Лада».
4 ноября. «Салават Юлаев» - «Лада».
6 ноября. «Лада» - «Локомотив».
9 ноября. «Северсталь» - «Лада».
11 ноября. ХК «Сочи» - «Лада».
13 ноября. «Торпедо» - «Лада».
17 ноября. «Лада» - «Металлург Мг».
22 ноября. «Драконы» - «Лада».
24 ноября. «Трактор» - «Лада».
27 ноября. «Лада» - «Локомотив».
1 декабря. «Лада» - «Трактор».
4 декабря. «Лада» - ХК «Сочи».
6 декабря. «Лада» - ЦСКА.
15 декабря. «Торпедо» - «Лада».
18 декабря. «Лада» - «Северсталь».
20 декабря. «Лада» - «Нефтехимик».
24 декабря. «Лада» - «Автомобилист».
26 декабря. «Лада» - «Торпедо».
28 декабря. «Локомотив» - «Лада».
30 декабря. «Динамо Мн» - «Лада».
3 января. «Торпедо» - «Лада».
5 января. ЦСКА - «Лада».
7 января. ХК «Сочи» - «Лада».
11 января. «Лада» - ХК «Сочи».
15 января. «Динамо М» - «Лада».
17 января. «Спартак» - «Лада».
21 января. «Лада» - «Амур».
23 января. «Лада» - «Динамо Мн».
26 января. «Металлург Мг» - «Лада».
29 января. «Лада» - «Салават Юлаев».
2 февраля. «Динамо М» - «Лада».
4 февраля. «Драконы» - «Лада».
9 февраля. ХК «Сочи» - «Лада».
11 февраля. ЦСКА - «Лада».
13 февраля. «Лада» - «Динамо М».
15 февраля. «Лада» - «Северсталь».
18 февраля. «Лада» - «Сибирь».
20 февраля. «Лада» - СКА.
23 февраля. «Барыс» - «Лада».
25 февраля. «Сибирь» - «Лада».
1 марта. «Лада» - «Ак Барс».
3 марта. «Лада» - «Спартак».
4 марта. «Лада» - «Спартак».
11 марта. «Драконы» - «Лада».
13 марта. «Спартак» - «Лада».
16 марта. «Лада» - «Торпедо».
18 марта. «Лада» - «Драконы».
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