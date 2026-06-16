Первая домашняя игра «Лады» состоится 11 сентября с «Торпедо» Фото: ХК "Лада"..

Тольяттинская «Лада» готовится к своему четвертому подряд выступлению в элите российского хоккея. Волжане буду выступать в Западной конференции. Публикуем календарь тольяттинского клуба Лада в КХЛ в сезоне 2026/2027.

19 сезон КХЛ продлится с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года. Тольяттинцы начнут сезон 5 сентября выездной игрой со СКА, а завершат домашним противостоянием с шанхайскими «Драконами» 18 марта. 11 сентября состоится первая домашняя игра «Лады» - соперником станет нижегородское «Торпедо».

Всего в сезоне 2026/2027 «автозаводцы» проведут 68 игр регулярного чемпионата.

Календарь игр ХК Лада в КХЛ в сезоне 2026/2027

5 сентября. СКА - «Лада».

7 сентября. «Северсталь» - «Лада».

11 сентября. «Лада» - «Торпедо».

14 сентября. «Лада» - «Динамо Мн».

16 сентября. «Лада» - «Барыс».

19 сентября. СКА - «Лада».

21 сентября. «Ак Барс» - «Лада».

23 сентября. «Нефтехимик» - «Лада».

25 сентября. «Лада» - ЦСКА.

28 сентября. «Динамо Мн» - «Лада».

30 сентября. «Автомобилист» - «Лада».

2 октября. «Авангард» - «Лада».

5 октября. «Лада» - «Драконы».

10 октября. «Адмирал» - «Лада».

12 октября. «Амур» - «Лада».

15 октября. «Лада» - СКА.

18 октября. «Лада» - «Динамо М».

23 октября. «Лада» - «Драконы».

25 октября. «Лада» - ХК «Сочи».

27 октября. «Лада» - «Адмирал».

30 октября. «Лада» - «Авангард».

2 ноября. «Локомотив» - «Лада».

4 ноября. «Салават Юлаев» - «Лада».

6 ноября. «Лада» - «Локомотив».

9 ноября. «Северсталь» - «Лада».

11 ноября. ХК «Сочи» - «Лада».

13 ноября. «Торпедо» - «Лада».

17 ноября. «Лада» - «Металлург Мг».

22 ноября. «Драконы» - «Лада».

24 ноября. «Трактор» - «Лада».

27 ноября. «Лада» - «Локомотив».

1 декабря. «Лада» - «Трактор».

4 декабря. «Лада» - ХК «Сочи».

6 декабря. «Лада» - ЦСКА.

15 декабря. «Торпедо» - «Лада».

18 декабря. «Лада» - «Северсталь».

20 декабря. «Лада» - «Нефтехимик».

24 декабря. «Лада» - «Автомобилист».

26 декабря. «Лада» - «Торпедо».

28 декабря. «Локомотив» - «Лада».

30 декабря. «Динамо Мн» - «Лада».

3 января. «Торпедо» - «Лада».

5 января. ЦСКА - «Лада».

7 января. ХК «Сочи» - «Лада».

11 января. «Лада» - ХК «Сочи».

15 января. «Динамо М» - «Лада».

17 января. «Спартак» - «Лада».

21 января. «Лада» - «Амур».

23 января. «Лада» - «Динамо Мн».

26 января. «Металлург Мг» - «Лада».

29 января. «Лада» - «Салават Юлаев».

2 февраля. «Динамо М» - «Лада».

4 февраля. «Драконы» - «Лада».

9 февраля. ХК «Сочи» - «Лада».

11 февраля. ЦСКА - «Лада».

13 февраля. «Лада» - «Динамо М».

15 февраля. «Лада» - «Северсталь».

18 февраля. «Лада» - «Сибирь».

20 февраля. «Лада» - СКА.

23 февраля. «Барыс» - «Лада».

25 февраля. «Сибирь» - «Лада».

1 марта. «Лада» - «Ак Барс».

3 марта. «Лада» - «Спартак».

4 марта. «Лада» - «Спартак».

11 марта. «Драконы» - «Лада».

13 марта. «Спартак» - «Лада».

16 марта. «Лада» - «Торпедо».

18 марта. «Лада» - «Драконы».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал