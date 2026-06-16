Владимир и Наталья основали спортивно-туристический клуб «ВелоНовокуйбышевск». Фото: предоставлено «КП»

12 июня в Самарской области стартовала многодневная спортивно-туристическая гонка «Тур по краю». Велосипедисты со всей области стартовали из Похвистнева, чтобы за несколько дней проехать десятки, а то и сотни километров по полям и лесам, невзирая на непогоду.

Велосипедное сообщество Самарской области – это целый мир, объединяющий множество фанатов активного отдыха и здорового образа жизни. «Комсомолка» выяснила, чем живут эти люди, как они совмещают работу, личную жизнь и велосипедный спорт, что вдохновляет их колесить по всей области вместо лежания на диване по выходным.

«Тур по краю»

«Мы проводим гонку «Тур по краю» уже много лет. Стараемся менять локации и за 18 лет охватили 82% области», – рассказал руководитель спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» Роман Еремкин.

12 июня в Самарской области стартовала многодневная спортивно-туристическая гонка «Тур по краю» Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году гонка проходила по городу Похвистнево, Похвистневскому, Клявлинскому, Камышлинскому и Исаклинскому районам. До стартовой точки у железнодорожного вокзала в Похвистнево участники добирались разными путями: кто-то – на автомобилях, с велосипедами на крыше, кто-то – на электричке.

Велосипедное сообщество Самарской области – это целый мир Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

«А давай купим велосипеды!»

Электричку выбрали и супруги Морины из Новокуйбышевска – Владимир и Наталья. Они увлекаются велосипедным спортом без малого два десятка лет, и для них это – уже образ жизни. Они основали спортивно-туристический клуб «ВелоНовокуйбышевск», проводят собственную велогонку ХСМ 4х4. А Владимир даже на работу в центре Самары – это 25 километров в одну сторону! – ездит на велосипеде.

«На велосипедах мы начали ездить довольно поздно, лет в 30. Однажды поехали с моим коллективом на покатушки по Самарской Луке. Нам так понравилось, что я сказала мужу: «А давай купим велосипеды!», – рассказала «КП-Самара» Наталья Морина.

Морины с собратьями по духу. Фото: предоставлено «КП»

И пошло-поехало: сначала Морины купили один велосипед, потом второй... Сейчас у них – целых семь двухколесных «коней»! Их хранение, когда живешь в обычной городской квартире, – та еще задачка, приходится задействовать и балкон, и кладовку, и гараж.

Мало купить велосипед – его еще нужно регулярно обслуживать. Да-да, ТО нужно не только машинам! Порой техобслуживание велосипеда обходится в круглую сумму. Мелкие недочеты Морины устраняют своими силами, но для серьезных работ обращаются к профессионалам, чтобы быть уверенными, что железный конь не подведет в пути.

Ведь путь этот бывает очень непростым! Начинали Морины с дистанций в десяток-другой километров, потом перешли на 40-50 километров и больше. Они участвовали во всех крупных велогонках Поволжья, становились призерами и победителями. Даже в отпуске Владимир и Наталья не расстаются с велосипедами: гоняли на них по Турции, покоряли горы Кавказа.

«Нас затянул туристический велоспорт. Ты едешь по грунтовой дороге, мимо красивых мест – рек, гор», – говорят супруги.

Военная часть, овраги и... космическая гречка

Кажется, что гонки на велосипедах по полям и лесам – дело непредсказуемое и даже экстремальное. Внеплановые ситуации действительно бывают нередко – и придают этому хобби свою пикантность.

Гонки на велосипедах по полям и лесам – дело непредсказуемое и даже экстремальное. Фото: предоставлено «КП»

«Однажды мы участвовали в гонке «Большая медведица» в Саратовской области, где нужно было три дня ехать по 100 километров. У нас были хорошие соперники, мы боролись с ними за победу и шли колесо в колесо. Хотели срезать по грунтовым дорогам, сориентировались по карте. Ехали по бурелому, и когда оставались последние три километра, то наткнулись на военную часть. Разумеется, проехать через нее нам не разрешили», – вспоминает Наталья.

Мориным пришлось развернуться и снова пробираться через бурелом. По пути они наткнулись на овраг с водой, из которого они еле выбрались – велосипеды пришлось поднимать на веревках. О победе уже и не думали – тут бы до финиша добраться... Но когда Владимир и Наталья добрались до финальной точки, оказалось, что они заняли третье место.

Часто палки в колеса велосипедистам ставит непогода. Однажды во время гонки в дождь Наталья так замерзла и устала, что мужу пришлось привязать ее велосипед к своему и буквально тащить на буксире, даже были мысли сойти с гонки. Но после привала силы вернулись.

«Тур по краю» 2026 тоже выдался дождливым, хотя ливень застал велосипедистов уже вечером, когда они разбили лагерь и расположились в палатках.

«На следующий день было очень грязно. Участок примерно в 15 километров был очень тяжелый, грязь наматывалась на колеса, нам даже пришлось снимать и чистить их», – поделилась Наталья Морина.

Иногда экстремальным становится даже отдых велосипедистов. Однажды Наталья на привале варила гречку на газовой горелке. Какой-то миг – и баллон взорвался. Кастрюлю с гречкой подбросило вверх, она перелетела через палатки и благополучно приземлилась. Самое смешное, что гречка успела свариться и даже не рассыпалась. Велосипедисты окрестили ее космической – все-таки в полете побывала – и потом съели.

Дети и лосята

С 2012 года Наталья и Владимир Морины участвуют в гонках под названием «Лосята». В велогонках тех, кто профессионально катается, называют «лосями». Морины рассудили, что к профи их отнести нельзя, поэтому выбрали уменьшительно-ласкательное название.

Наталья и Владимир Морины с младшим сыном, который разделяет их увлечение. Фото: предоставлено «КП»

При всем этом у Мориных трое детей. Старшая дочь уже создала свою семью. Среднему сыну 18 лет, он учится в Москве на актера. А младшему сыну семь лет, и он с радостью разделяет увлечение родителей велоспортом.

«Скоро тоже его будем привлекать к гонкам», – уверена Наталья.

«Тур по краю», говорят Морины, позволяет лучше узнать свой регион, посетить маленькие, но самобытные деревушки, куда вряд ли поедешь просто так, которые едва ли будешь посещать при других обстоятельствах. Для них это – гораздо лучше, чем просто лежать на диване в выходной. Вот и весь секрет.

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