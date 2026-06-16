Оскорблял и угрожал подкинуть наркотики: в самарской маршрутке сняли на видео скандал с «начальником погранвойск»

Видео инцидента вызвало шквал обсуждений. Фото: соцсети

В самарской маршрутке произошел неприятный инцидент. Один из пассажиров, представившийся высоким чином, с оскорблениями накинулся на девочку-подростка. Со слов очевидцев, он требовал уступить ему место. Корреспондент «КП-Самара» разузнала подробности и выяснила, чем закончился конфликт.

Оскорблял и угрожал посадить за решетку

В воскресенье, 15 июня, в одном из самарских пабликов появилось видео конфликта, развернувшегося в маршрутке. Как утверждают местные жители, один из пассажиров вел себя неадекватно в отношении девочки. Причиной тому стало посадочное место. Якобы подросток не уступила его взрослому мужчине, хотя свободные места, как оказалось, были.

«Несмотря на наличие свободных сидений, он обрушился на нее с грубыми оскорблениями, а затем начал угрожать», — пишет автор поста.

Но и это не самое странное. Вперемешку с оскорблениями сыпались и угрозы, а сомнительный пассажир представился высоким чином.

«Перед тобой начальник погранвойск стоит!» — кричал агрессор, осыпая девочку нецензурной бранью. Он угрожал, что посадит ее за решетку и подкинет ей запрещенные вещества.

Девочка, несмотря на давление, пыталась отвечать спокойно и вежливо. На требование мужчины привстать «ради приличия» она возразила:

«Ради какого приличия? Я не вижу здесь ни одной причины для приличия».

«Где мужчины?»: заступились только женщины

Женщины, ехавшие в той же маршрутке, попытались остановить неадеквата: «Хватит хамить девчонкам!». Однако агрессор не обращал внимания на их возмущение. Пассажирки задавались вопросом: «Где мужчины?». Но мужчины в салоне долгое время не вмешивались.

Агрессор никак не мог смириться с тем, что подросток не уступает место. Он продолжал нецензурно выражаться и угрожать. Со слов автора поста, один из мужчин все же сделал замечание. И ему удалось завершить конфликт.

Видео разлетелось по соцсетям

Видео инцидента мгновенно разлетелось по пабликам. Пользователи бурно обсуждают увиденное:

«Автобус битком людьми, а ребенка защитить не смогли, стыдоба!».

«Общество очень аморфное стало».

Другие уверены, что вмешательство мужчин могло бы остановить агрессора раньше.

«Где мужчины?» — задаются вопросом многие комментаторы.

Некоторые, впрочем, оправдывают молчание.

«И потом защитнику штраф или срок. И еще лечить этого мужчину. Оно надо?».

Есть и те, кто считает, что в таких случаях нужны более решительные действия.

«Таких можно остановить только силой или угрозой применения силы. Слов они не понимают».

«Газовый баллон всем девочкам в помощь!».

Что может грозить агрессору

Редакция «КП-Самара» направила официальный запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию, а также сообщить, поступали ли заявления по факту этого инцидента и проводилась ли проверка.

Если личность агрессора будет установлена, ему грозит ответственность за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) — штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток. За оскорбление в общественном месте (ст. 5.61 КоАП РФ) — штраф до 5000 рублей. Угрозы, в том числе подбросить наркотики, могут квалифицироваться уже по Уголовному кодексу.

Редакция продолжает следить за развитием событий.

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