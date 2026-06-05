Артисты уже посетили несколько городов России. Фото: Минкультуры Саратовской области

В предстоящие выходные жители Самарской области смогут окунуться в театральную атмосферу. Всероссийский проект «Театральный поезд» приедет в областную столицу, чтобы представить несколько спектаклей и перформансов. Рассказываем все про «Театральный поезд» в Самаре-2026: что это такое, когда приедет, программа, где купить билеты, стоимость.

«Театральный поезд» в Самаре-2026: что это такое, когда приедет

«Театральный поезд» - это всероссийский культурно-просветительский проект, который приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей России. В его рамках артисты представляют театральную программу в ряде городов России. Самара стала частью Южного маршрута. Его продолжительность составляет 35 дней, в течение которых артисты посетят 19 городов.

Самарцы и гости областной столицы встретят «Театральный поезд» на ж/д вокзале. Он пребудет в 8:55 в субботу, 6 июня.

«Театральный поезд» в Самаре-2026: программа 6 июня (6+)

Торжественная встреча «Театрального поезда» продлится до 9:30. В 11:00 на ж/д вокзале откроется выставка, посвященная Союзу театральных деятелей России. Параллельно будут проходить мероприятия в других местах.

В 10:30 в Доме актера на улице Вилоновской, 24 будет представлена выставка, посвященная театральному искусству. Все эти мероприятия можно посетить бесплатно, вход свободный.

В 11:00 в театре «Лукоморье» на улице Ленинской, 160 пройдет показ кукольного спектакля «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». В театре оперы и балета на площади Куйбышева, 1, можно посмотреть музыкальную сказку «Золотой ключик». Ее представят дважды: в 11:00 и в 14:00.

В 15:00 в «ТДМ «Мастерская» на улице Чернореченской, 15 пройдет мюзикл «Кот в сапогах по-русски». Его представит ансамбль народных инструментов «Парафраз» (г. Саратов).

В это же время в малом зале самарского театра кукол на улице Самарской, 95 состоится интерактивное представление «Жила-была Деревенька». На сцену выйдут артисты МУК «Театр драмы, музыки и поэзии для детей и молодежи «Балаганчикъ» (г. Саратов).

В 18:00 в театре драмы «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27) покажут спектакль «Метель». В театре «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109) состоится торжественное открытие фестиваля. Там можно будет увидеть спектакль «Барышня-крестьянка» с актерами ГАУК СО «Драматический театр города Вольска» (г. Саратов).

В 19:00 в драмтеатре «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231) состоится показ спектакля «Вечно живые» от МУК «Волгоградский молодежный театр». В это же время артисты будут работать в Новокуйбышевске – они исполнят спектакль «Корабль дураков» в театре «Грань» на площади Ленина, 1.

«Театральный поезд» в Самаре-2026: программа 7 июня

Начало второго дня частично повторит программу первого. В 10:00 откроется выставка, посвященная Союзу театральных деятелей России (6+), в театре «Лукоморье» в 11:00 пройдет спектакль «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (6+). В 19:00 в театре «Грань» в Новокуйбышевске покажут постановку «Корабль дураков» (18+).

В 12:00 в драмтеатре «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231) состоится показ спектакля «Кот в сапогах» (12+) от МУК «Волгоградский молодежный театр». Они же представят спектакль «Позовите Инну» (12+). Начало в 18:00.

В 12:00 и 17:00 самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) представит водевиль «Все дело в шляпке» (12+).

В 17:00 гости из города Горин покажут спектакль «Поминальная молитва» (16+). Он пройдет в «СамАрте» (ул. Льва Толстого, 109).

В 18:00 в театре драмы «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27) состоится показ спектакля «А у нас во дворе» (16+).

Завершится фестиваль театрализованным перформансом «Туда-сюда» с участием самарских артистов и Розы Хайруллиной (6+). Он пройдет подкуполом ж/д вокзала. Начало в 21:00. Вход свободный.

«Театральный поезд» в Самаре-2026: как купить билеты, стоимость

Приобрести билеты на мероприятия можно на официальных сайтах театров, в которых пройдут постановки, и в кассах города. Стоимость начинается от 600 рублей.