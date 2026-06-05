Погода будет теплой, но без дождей не обойдется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце недели в Самарскую область вернется тепло. Воздух прогреется до +25 градусов, однако грозы также не отступят. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в выходные 6-7 июня 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в субботу, 6 июня, ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Возможна гроза. Северо-западный, северный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит +19…+24 градуса.

В воскресенье, 7 июня, в Самарской области вновь пройдут небольшие дожди. Порывы северного ветра достигнут 7-12 м/с. Воздух прогреется до +20…+25 градусов.

Синоптики Gismeteo обещают самарцам дождливые выходные с потеплением. Дожди будут идти утром, днем и вечером. Ночью осадки не ожидаются. Температура воздуха составит +22 градуса, северный ветер будет дуть со скоростью 8-9 м/с.

Прогноз сервиса Яндекс Погода отличается. По его данным, в субботу, 6 июня, в Самаре пройдут дожди, столбики термометров покажут +23 градуса. В воскресенье, 7 июня, похолодает до +20 градусов. Порывы северного ветра составят 4-5 м/с.