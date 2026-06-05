«К нему тянулись дети, он был лучшим»: в Тольятти погиб известный культурист и тренер Антон Лисовой

Антон Лисовой был известен далеко за пределами Тольятти. Фото: https://vk.com/sporttownclub

В Тольятти в ДТП погиб 44-летний культурист и фитнес-тренер Антон Лисовой. Авария произошла днем 3 июня. Спортсмен скончался на месте, его воспитанники и коллеги скорбят об утрате.

ДТП в городе

Днем 3 июня 2026 года в Комсомольском районе Тольятти произошло смертельное ДТП. На улице Матросова, у дома № 69, столкнулись два автомобиля - Ford Focus и Haval. Удар был такой силы, что иномарка перевернулась. 44-летний водитель Haval, известный в городе культурист и фитнес-тренер Антон Лисовой, скончался на месте. Прибывшая скорая смогла лишь констатировать смерть.

Машина от удара перевернулась. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным ГУ МВД России по Самарской области, 71-летний водитель Ford Focus поворачивал налево и не уступил дорогу встречному транспорту. Пенсионер выжил, но с травмами был доставлен в больницу.

Нелепый уход сильного человека

Антон Лисовой был известен далеко за пределами Тольятти. Он участвовал в соревнованиях по пауэрлифтингу, преподавал бокс, кроссфит, был персональным тренером. Много лет работал в спортивном клубе, где его уважали коллеги и обожали ученики. Именно руководство клуба первым сообщило о трагедии: «3 июня 2026 года погиб наш друг и коллега Антон Лисовой. Соболезнуем родным и близким».

Друзья говорят, что автомобили он любил, за рулем чувствовал себя уверенно. Фото: https://vk.com/sporttownclub

В соцсетях моментально разлетелись соболезнования.

«Как жаль, что так нелепо. К нему очень тянулись дети! Он был лучшим тренером для них. Обладал богатырской силой, выносливостью и при этом был чутким и бережным тренером», - пишут люди.

«Страшно терять близких, соболезнуем семье Антона. Была там, в тот момент, где все это произошло. Не знала, что это он. Ужасно. Очень жаль, что так быстро оборвалась жизнь», - пишет очевидец ДТП.

Один из воспитанников Лисового рассказал «КП-Самара»:

«У меня слов даже не подберется, чтобы выразить боль. Антон был очень хорошим, отзывчивым человеком. Всегда поддержит, поможет, не отвернется. Прям как вспоминаю наши с ним тренировки, слезы наворачиваются. Я с ним полтора года занимался. Это для меня был лучший тренер и самый лучший человек, который в моей жизни попадался. Простой, открытый, добрый, с душой. Таких сейчас мало».

Не только спорт, но и кино

Антон был разносторонней личностью. Помимо спорта, он снимался в рекламных роликах автомобилей. А еще получил эпизодическую роль в российском комедийном сериале «Лада Голд», который частично снимали в Тольятти.

Друзья говорят, что автомобили он любил, за рулем чувствовал себя уверенно. Знакомые до сих пор не могут поверить, как резко и нелепо оборвалась жизнь этого сильного и доброго человека.

Антон был разносторонней личностью. Фото: https://vk.com/sporttownclub

Прощание с Антоном Лисовым состоялось 5 июня в 12:00 в тольяттинском храме в честь святителя Тихона по адресу: улица Лизы Чайкиной, 30.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Антона Лисового.