Курьеры, официанты и комплектовщики: кто в Самаре заработает больше в летний сезон

Молодые люди выбирают сезонную работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в Самаре – это не только сезон отпусков и выездов на Волгу. Все больше молодых людей ищут высокооплачиваемые вакансии в городе-курорте. Расскажем, сколько в среднем могут заработать студенты и школьники за несколько месяцев.

Куда чаще всего идут работать

Согласно данным сайтов с объявлениями о работе, чаще всего студенты размещают резюме на вакансии официантов, бариста и барменов (более 300 резюме в Самаре). На втором месте по популярности – упаковщики и комплектовщики на склад или в магазин (290 резюме), разнорабочие (более 200 резюме), курьеры (до 200 резюме). Абсолютным лидером лета стали вакансии пеших курьеров. Гораздо больше готовы платить молодым людям с собственным автомобилем. В среднем официанты (без учета чаевых) в Самаре могут зарабатывать от 50 тысяч рублей, курьеры – от 3000 до 5000 рублей за смену (для новичков), упаковщики на склад – от 2000 рублей в сутки, промоутеры – до 2000 рублей.

Для работы в летний период работодатели чаще всего обращают внимание на возраст и мобильность сотрудников. Молодые люди, по мнению компаний, более выносливы и готовы справляться с жарой или внезапными погодными аномалиями. При этом для некоторых вакансий все же важна не только физическая активность, но и наличие опыта. Изучив зарплатные предложения на сайтах, можно сделать вывод, что в среднем официанты и бариста в летний период зарабатывают от 1500 рублей за смену. Пеший курьер подросткового возраста – от 3000 рублей, взрослый курьер с автомобилем – до 15 тысяч рублей.

Кто стал более востребованным

С приходом летней жары более популярными стали не только вакансии для студентов и школьников. По данным «Авито», в большинстве регионов страны вырос спрос на климатическую технику. В том числе компании стали активнее искать сотрудников по установке и обслуживанию кондиционеров.

К середине мая рост предлагаемых зарплат в Самарской области вырос на 27%, а в стране – на 39%. Специалистам по обслуживанию в регионе предлагают около 92 тысяч рублей в месяц. По стране эта сумма достигает 126 тысяч рублей.

Куда пойти работать школьникам

В июне стартовала кампания по летнему трудоустройству подростков. Как сообщали ранее в городской администрации, в этом году более 60 организаций города готовы принять школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята могут попробовать себя в благоустройстве города, озеленении, поработать в детских садах, поликлиниках и учреждениях культуры. Также к программе подключились крупные предприятия. Работать можно в течение двух недель – от четырех до семи часов в день.

При выборе работы школьники также могут исследовать сайты с предложениями. Для более свободного графика доступны многие варианты, среди которых – курьеры, промоутеры, упаковщики, аниматоры и уличные фотографы. На улицах Самары ребята также часто могут представить свое творчество – сыграть на музыкальном инструменте, спеть или, как это сделали на улице Ленинградской, поставить стол с возможностью сделать уникальный хенд-мейд браслет. Главное при трудоустройстве – помнить о документах и иметь согласие родителей.

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