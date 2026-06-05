«Я нахожусь в шоке, многие люди потеряли серьезные суммы»: самарский блогер Ника Черемисинова рассказала про скандал с Хатуной Аташян

Самарский блогер Ника Черемисинова высказалась по поводу конфликта с Хатуной Аташян фото: Личная страница героя публикации

В мире крупных блогеров и инфлюенсеров разгорелся громкий скандал. Популярные создатели контента публично обвинили художницу Хатуну Аташян в мошенничестве, связанном с организацией зарубежных поездок по бартеру. По словам блогеров, девушка предлагала сотрудничество с иностранными отелями, однако за размещение родственников или сопровождающих лиц требовалась дополнительная оплата. После перевода денег некоторые участники, как утверждается, так и не получили обещанное бронирование, а в ряде случаев остались вовсе без обратной связи. Ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях, а свое мнение по поводу происходящего высказала и известный блогер, уроженка Самарской области Ника Черемисинова.

Отдых на Мальдивах получился странный

По словам Ники Черемисиновой, история с Хатуной Аташян начала активно обсуждаться еще зимой, когда девушка стала выходить на популярных блогеров с предложениями о бартерных поездках в ОАЭ. Схема выглядела достаточно привлекательной: инфлюенсер отправлялся на отдых в элитный отель и взамен должен был лишь отметить Хатуну в своих публикациях. Однако за размещение второго человека, а также за перелет бизнес-классом требовалась дополнительная оплата. Как рассказала блогер, сумма доплаты за перелет могла достигать 300–400 тысяч рублей. Сама Черемисинова решила отказаться от такого предложения и в поездку не поехала.

Отдых Ники на Мальдивах получился странным фото: Личная страница героя публикации

«Она предложила полететь на Мальдивы, мы с мамой как раз собирались туда. За перелет бизнес-классом доплата была 400 тысяч, я оплатила за три-четыре месяца до самой поездки. И до поездки было видно, как блогеры отдыхают в отелях и отмечают Хатуну в своем блоге. У всех отдых вроде бы проходил хорошо, и моя подруга оплатила сразу несколько поездок вперед. В одну из них она слетала, не без проблем, но в целом, хорошо», – рассказывает Ника в своих соцсетях.

Тем не менее позже Ника все же отправилась на Мальдивы по аналогичной договоренности, однако, по ее словам, уже на этапе подготовки поездки возникли сложности. Блогер рассказала, что ваучеры на размещение Хатуна прислала буквально в последний момент, из-за чего до самого вылета сохранялась неопределенность. Кроме того, возникли вопросы и к перелету. Как утверждает Черемисинова, несмотря на оплату билетов бизнес-класса, изначально они летели в классе «Комфорт», а повышение уровня обслуживания оформлялось уже по факту.

«Отдых в целом прошел хорошо, мне Хатуна даже говорила, что нужно было выкладывать и обязательно отмечать ее. Хорошо, что я не оплатила сразу и другие поездки. Перелет с Мальдив тоже был странный, она очень долго скидывала билеты, и мы летели обратно экономом», – рассказывает блогер.

«Многие люди потеряли серьезные суммы»

По словам Черемисиновой, подозрения относительно схемы сотрудничества появились у нее еще тогда. Однако выносить свои сомнения в публичное пространство она не стала. Как рассказала Ника, одной из причин было то, что ее близкая подруга на тот момент уже приобрела через Хатуну несколько поездок, заплатив за них крупную сумму. Блогер опасалась, что преждевременная огласка может негативно повлиять на ситуацию и создать дополнительные проблемы для ее окружения.

По словам девушки многие блогеры потеряли большие суммы фото: Личная страница героя публикации

«К счастью, деньги ей вернули. И буквально в тот же период другие блогеры начали массово рассказывать свои истории и публично выводить все это в свет. Сейчас я тоже нахожусь в шоке от происходящего. Мне действительно повезло, я оплатила только одну поездку и смогла слетать отдохнуть. К сожалению, не всем так повезло, очень многие люди потеряли серьезные суммы. Хочется просто предупредить и напомнить всем: будьте осторожны. Очень жаль людей, которые пострадали в этой истории и потеряли деньги».