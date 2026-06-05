Отключение горячей воды и подготовка к отопительному сезону в Самаре: что нужно знать и куда звонить

Руководитель Самарского филиала «Т плюс» в эфире «Радио КП-Самара» рассказал о проведении гидравлических испытаний в городе и подготовке к отопительному сезону Фото: Архив "КП".

В Самаре стартовали гидравлические испытания тепловых сетей - главный этап диагностики, позволяющий выявить изношенные участки до наступления холодов. О том, как проходит проверка трубопроводов, сколько дефектов уже обнаружено и от чего зависят сроки проведения работ, «КП» рассказал директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов. Он также подробно объяснил, как жителям оперативно узнавать сроки отключения горячей воды и контролировать подготовку своих домов к зиме.

Более 300 дефектов выявили на теплосетях

Главный вид диагностики тепловых сетей – гидравлические испытания. В трубы подают повышенное давление, чтобы выявить изношенные участки с минимальной толщиной стенки.

Процедура проходит так: давление повышают, выдерживают паузу в десять минут. Если показатель не падает и на трубопроводе нет дефектов, проверка считается успешной. Однако из за высокого износа сетей с первого раза испытания почти никогда не заканчиваются – их повторяют до шести-семи раз, пока не получат нужный результат.

«Задача - найти тонкие места, где может произойти порыв зимой, и устранить их в нормативные сроки, - подчеркнул руководитель энергокомпании.

На сегодня в Самаре испытано более 50% магистральных и распределительных сетей. За месяц выявлено свыше 300 повреждений. Их устраняют собственные бригады «Т Плюс» и подрядчики. Там, где дефектов особенно много, дополнительно применяют роботизированную диагностику.

Минимизация зимних рисков

Полностью отказаться от гидравлических испытаний в российских реалиях пока невозможно, отметил директор филиала. Альтернатива – замена изношенных труб на современные. В Самаре уже десять лет используются предизолированные стальные трубы в пенополиуретановой оболочке с полиэтиленовым покрытием. Такая конструкция защищает металл от наружной коррозии – главной причины износа. Срок службы – более 25 лет.

«Труба не гниет изнутри, она страдает от наружных вод, – пояснил директор. – Полиэтиленовое покрытие решает эту проблему. У нас уже 10 лет опыта, замечаний нет».

Состояние сетей в городе различается: где то трубы служат по 40 лет в сухих туннелях, а в подтапливаемых зонах требуют замены через 10 лет. Поэтому единого подхода нет, и гидравлические испытания остаются обязательной процедурой.

Масштабное обновление теплосетей

В этом году в рамках инвестпрограммы планируется обновить 50 километров трубопроводов в областной столице. Контракты уже заключены, компания находится в активной фазе работ. Особое внимание – благоустройству. После зимних аварийных раскопок восстановлено порядка 700 объектов до нормативного состояния, сейчас они в процессе сдачи. По согласованному с администрацией Самары графику в июне и июле планируется полностью устранить все повреждения, оставшиеся после зимы.

Параллельно появляются новые дефекты, связанные с текущими испытаниями. Работы ведутся собственными силами и с привлечением подрядчиков.

«Мы настроены оперативно устранять повреждения, а затем передавать участки для восстановления тротуаров и проезжих частей», – добавил Марат Феткуллов.

От чего зависят сроки отключения?

При благоприятном стечении обстоятельств гидравлические испытания можно провести за 3-4 дня. Это время уходит на расхолаживание сетей, подъем давления, заполнение и запуск циркуляции. Главное – чтобы трубы выдержали проверку. Если нет, энергетики готовы ремонтировать и испытывать снова.

Руководитель энергокомпании рекомендовал жителям с пониманием относиться к летним отключениям горячего водоснабжения и по возможности запастись нагревателями.

«Наша задача - минимизировать неудобства для жителей и исключить зимние аварии, - подчеркнул он. - Это главный приоритет. При этом, как только появляется возможность подать воду по резервным схемам, мы сразу это делаем».

Глава Самарского филиала «Т Плюс» призвал горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с перекрытием дорог и раскопками. При этом он подчеркнул, что новые участки трубопроводов, выполненные с применением современных технологий, позволят жителям на 20–25 лет забыть о проблемах с отоплением и горячей водой.

Как контролировать подготовку к зиме и куда обращаться

Марат Феткуллов пояснил, что вся актуальная информация о гидравлических испытаниях и отключениях горячего водоснабжения публикуется на сайте «Т Плюс». Там можно найти свой адрес и увидеть сроки проведения работ. Кроме того, круглосуточно работает колл-центр, где операторы предоставят всю необходимую информацию.

«Если даже оператор не сможет ответить сразу, мы обязательно перезвоним с комментариями, - добавил он. - У нас масса ресурсов, и мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию. Например, когда на Самарской ТЭЦ затянулись гидравлические испытания, мы сразу сообщили, что работы продолжаются, объяснили причины - робот оценивал состояние трубопровода. После разъяснений количество звонков резко сократилось».

Особое внимание директор филиала уделил взаимодействию с управляющими компаниями. На сайте компании размещены графики обязательных мероприятий - промывки, опрессовки и наладки систем теплопотребления. Жители могут в любой момент проверить, выполнены ли работы в их доме.

Для удобства жителей на сайте размещены QR-коды, ведущие на страницы с адресной информацией. Достаточно навести телефон – и вы видите, в какой стадии подготовка вашего дома.

«Зайдите на сайт, найдите свой адрес, – объяснил Марат Феткуллов. - Если в июне должна быть опрессовка, в июле промывка, а в августе наладка, вы можете на собрании собственников спросить у УК подтверждение. Мы направляем инспекторов – если акт не выдан, работа не выполнена. Если акты есть – управляющая компания готовится надлежащим образом».

От контроля жителей зависит очень многое: иногда 2–3 неподготовленных дома в квартале создают проблемы во всем микрорайоне.

«Наша задача – минимизировать неудобства для жителей и исключить зимние аварии, – резюмировал Марат Феткуллов. - Это главный приоритет».