Ошибка застройщика грозит отключением электричества для 238 квартир. Элитный ЖК в Самаре может погрузиться во тьму из-за судебных споров

Жилой комплекс находится в центре Самары. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

В Самаре разгорается громкий скандал, в центре которого – жильцы ЖК на улице Буянова. Через несколько дней они могут остаться без электричества. Такое решение принял суд. Оказалось, что застройщик проложил подземные кабели на чужой земле. Собственник участка просил суд обязать компанию убрать электропровода, и его поддержали. В результате пострадали обычные граждане, жильцы 238 квартир, которые останутся без света, что очень критично для многоэтажного дома. Журналист «КП-Самара» узнала подробности.

Воспользовались чужой землей

Проблемный жилой комплекс находится на улице Буянова, 120. Элитные многоэтажки бизнес-класса были построены несколько лет назад. И, как оказалось, с некоторыми нарушениями. Хронология событий выглядит следующим образом.

В 2020 году строительная компания обратилась к Валентине Е., владелице участка на улице Арцыбушевской, с просьбой согласовать прокладку кабельных линий 6000 вольт по части ее земли. Участок Валентины граничил с участком на улице Буянова, где компания планировала строительство нового жилого комплекса. Владелица ответила отказом, сославшись на возможность подключения в обход ее земли. Однако кабели все-таки были проложены, ЖК возвели, и совсем скоро он нашел своих жильцов.

Валентина пошла в суд и потребовала, чтобы застройщик убрал линии с ее участка. В сентябре 2021 года ее иск удовлетворили. Ответчик в лице строительной компании попытался обжаловать это решение в арбитражном суде, но тщетно.

Дом построили несколько лет назад. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Несмотря на то, что решение суда была четким, ситуация не двигалась с мертвой точки несколько лет. Критический момент наступил в мае 2026 года. На оперативном совещании с участием прокурора Ленинского района было принято решение об исполнении постановления суда. А в июне в адрес управляющей компании пришло письмо от судебных приставов. В нем сообщалось, что застройщик, как собственник трансформаторной подстанции, обязан убрать кабели с чужой земли в ближайшее время. За сухими формулировками прячется огромная проблема для десятков семей – они попросту больше не смогут жить в своих квартирах.

Для 16-этажного дома отсутствие света - проблема серьезная. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

«Мы не против закона, но и страдать не хотим»

ЖК на улице Буянова полностью соответствует своему элитному статусу. Аккуратные дворы, чистые зеленые газоны. Во многом это заслуга самих жильцов. На протяжении нескольких лет они скрупулезно ухаживают за территорией, а теперь боятся, что потеряют все в один миг.

«У нас все ответственные, долги не копим, территорию облагораживаем. А теперь как нам жить?», - задается вопросом жительница дома Татьяна Капралова.

Для жильцов отключение электричества равняется полной парализации жизни в собственных квартирах. Без света не будут работать лифты в 16-этажном ЖК, люди не смогут попасть в подъезд с электромагнитными замками, воспользоваться горячей водой и даже приготовить себе еду.

«У нас в доме живут пожилые люди, инвалиды. 238 квартир хотят оставить без света! А на первых этажах находятся коммерческие помещения: офисы, клиники, магазины», - рассказала Татьяна «КП-Самара».

Жители утверждают: они не против исполнения решения суда, закон есть закон. Но их права при этом нарушаться не должны.

«Нам нужна какая-то альтернатива: резервное питание либо какой-то другой вариант. А у нас есть только полное непонимание того, что нас ждет в будущем. Нам предлагают идти в суд, но что нам делать, пока будут длиться разбирательства? Сидеть без света? Мы знаем одно: отключать электричество планируют 15-16 июня. Дальше – неизвестность», - возмущается самарчанка.

История уже дошла до властей города. В мэрии Самары сообщили, что вопрос решается:

«Администрация Самары запросила информацию у компаний, обслуживающих дом, и судебных органов. По итогу сообщим. Жителей в беде не оставим».