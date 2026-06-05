Авоська, многоразовый стакан и грязный пластик: как журналист «КП-Самара» пыталась стать эко-человеком за неделю

Честный эксперимент ко Дню эколога. Спойлер: получилось неидеально, но я старалась. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

5 июня — День эколога. Идеальный повод наконец-то перестать только читать про экопривычки и попробовать их на себе. Корреспондент «КП-Самара» честно прожила неделю, пытаясь быть «зеленее». В теории все звучало красиво. На практике я носила с собой авоську, мыла многоразовый стакан в офисе и искала контейнеры для раздельного сбора. Спойлер: не все пошло по плану.

Шаг первый: авоська вместо пакета

Первый день. Утро. Я выхожу из дома, и в руках у меня не привычный пластиковый пакет «как раз сложить», а авоська. Да, та самая, сетчатая, которую бабушки возили с собой на базар. Она легкая, занимает мало места и, если честно, выглядит вполне себе стильно — такой ретро-вайб.

Ловлю себя на мысли: почему раньше не носила ее с собой постоянно? Вместо того чтобы каждый раз брать новый пакет на кассе, я просто достаю авоську. Продавцы не удивляются. Плюс авоськи: в нее влезает больше, чем в обычный пакет. Она не рвется. И ее не жалко.

Авоська и многоразовый стакан — теперь мои лучшие друзья. Авоська не рвется, влезает больше, а стакан спасает от бумажных отходов. Правда, мыть его иногда забываю. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Шаг второй: многоразовый стакан — спасение или головная боль

Кофе. Без него утро не задалось. Раньше я просто брала в ближайшей кофейне бумажный стаканчик — привычно, быстро, удобно. Но бумажные стаканы на самом деле покрыты тонким слоем пластика, и перерабатываются они с трудом.

Поэтому купила многоразовый стакан, выглядит стильно. Не такой уж и большой, удобный, помещается в сумку. В кофейне я протягиваю его бариста. Девушка сначала удивилась, потом улыбнулась: «О, нас редко просят». Налила без проблем. Пью кофе, чувствую себя ответственным человеком.

Но есть нюанс. Стакан нужно мыть. После кофе — в офисе, дома. Если у тебя нет доступа к раковине, конструкция ломается.

Шаг третий: батарейки — пакет, который я боялась выкинуть

У меня дома годами копились старые батарейки. Целый пакет. Знала, что их нельзя выбрасывать в обычный мусор. Но куда их девать — понятия не имела.

Оказалось, контейнер для сбора батареек есть прямо у моего дома. Справа от входа в продуктовый магазин. Висел там, наверное, всегда. Просто я никогда не обращала внимания.

Куча старых батареек. Годами копились, ждали своего часа. Оказалось, контейнер для их сбора в двух шагах от моего дома. Всегда там был. Я просто не знала. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Взяла пакет, пришла, опустила. Все. Пара минут и куча опасных отходов не отправилась на свалку. Почему я не сделала это раньше? Да потому что не знала. Теперь знаю и буду носить.

Кстати, в этом же экоцентре есть бокс для просроченных лекарств. Таблетки, капсулы, порошки принимают. Шприцы, вату, маски, перчатки — нет. Но это уже детали.

Шаг четвертый: пластик — бесконечное мытье раздражает

С батарейками разобралась. Полезла дальше. Напомню, туда же, куда относила батарейки, можно сдать пластик, стекло, макулатуру и даже алюминиевые банки.

Достала накопившиеся пластиковые бутылки, контейнеры, стаканчики из-под сметаны. И тут меня ждал сюрприз.

Мыть пластик после использования оказалось самым сложным и занудным Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Все сырье должно быть ЧИСТЫМ. Не ополоснуть — а вымыть. С мылом. И высушить. И еще смять, чтобы места меньше занимало.

Это оказалось самым нудным. Выдраить контейнер из-под готовой еды, где остались следы соуса? Или банку из-под йогурта? Требует времени и усилий. Я честно вымыла накопленное. Потратила на это минут двадцать. И без того не люблю мыть посуду, а тут еще и «бонус» в виде горы пластика.

Это реально, но требует привычки

После моего эксперимента я поняла главное: в Самаре есть где сдавать вторсырье. Контейнеры и пункты приема стоят у крупных продуктовых, у ТЦ, в некоторых дворах. Проблема не в отсутствии инфраструктуры, а в том, что мы о ней не знаем. Или знаем, но ленимся.

Плюс есть нюансы. Мыть, сминать пластик – да, придется. Вести пакет в точку сбора не каждый день по пути. Но это не «невозможно». Это просто другая привычка.

Я, например, теперь буду складывать чистый пластик в отдельный пакет под раковиной. Когда набирается – относить. Батарейки теперь знаю куда нести. Я не стала идеальной «зеленой» активисткой. Авоська теперь всегда со мной. Многоразовый стакан чаще, чем раньше. Батарейки наконец-то выкинула правильно. А пластик… ну, пластик я мою.