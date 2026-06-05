Валерия Усачева из Самары выиграла шоу "Пацанки. Новые" фото: Реалити-шоу "Новые Пацанки"

В четверг, 4 июня 2026 года, завершился 10 сезон шоу «Пацанки». На протяжении трех месяцев участницы из разных уголков России проходили непростой путь преображения: боролись с вредными привычками, учились контролировать эмоции, меняли взгляды на жизнь и стремились доказать, что достойны звания лучшей ученицы школы. Одной из самых ярких участниц сезона стала 25-летняя Валерия Усачева из Самары. Девушка пришла на проект с тяжелой жизненной историей, которая не оставила равнодушными ни зрителей, ни наставников. Неделя за неделей Валерия демонстрировала силу характера, упорство и желание изменить свою судьбу. В итоге ее старания были оценены по достоинству: самарчанка стала победительницей проекта. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Насилие со стороны отчима и алкогольная зависимость

История Валерии Усачевой с самого начала тронула зрителей своей откровенностью и трагичностью. Девушка росла в многодетной семье, где, по ее словам, постоянно ощущала себя лишней и недолюбленной. Родители расстались, когда она была совсем маленькой, а мама страдала от алкогольной зависимости. Валерия вспоминала, что в семье нередко не хватало денег даже на самое необходимое, новую одежду чаще покупали братьям, тогда как ее потребности оставались без внимания.

Детство девушки прошло между домом и приютом. Вместе с братом ее несколько раз отправляли в социальное учреждение, после чего мать забирала детей обратно. Однако в 10 лет жизнь Валерии изменилась окончательно. После смерти матери всех детей определили в детский дом, где ей пришлось взрослеть гораздо раньше своих сверстников. Но и это оказалось не самым страшным…

У Валерии было тяжелое детство фото: телеканал "Пятница"

Первые годы жизни Валерия провела в деревне вместе с родителями. Однако теплых воспоминаний об отце у девушки почти не осталось. По ее словам, чаще всего она видела, как мужчина поднимал руку на мать. После расставания родителей в семье появился отчим. Сначала он казался заботливым человеком, работал, приносил деньги в дом, и семья ни в чем не нуждалась. Но со временем отношение мужчины к падчерице становилось нездоровым… Он просил ребенка трогать его за интимные места взамен на сладости. А дальше становилось только хуже.

«В период с 6-7 лет у меня не было понимания, что это что-то интимное. Ближе к 10 годам я осознала, что происходит какой-то ужас и так не должно быть. Пыталась поговорить об этом с родственниками, но никто не хотел и слушать», – вспоминала Валерия.

Несмотря на непростое детство, в детском доме Валерия смогла найти занятие, которое по-настоящему ее увлекло. Девушка серьезно занималась футболом и даже задумывалась о профессиональной спортивной карьере. Однако после выпуска из детского дома ее жизнь пошла по другому сценарию. Оказавшись один на один со взрослыми проблемами и переживаниями прошлого, Валерия начала злоупотреблять алкоголем. Со временем она осознала, что самостоятельно справиться с накопившимися трудностями становится все сложнее. Именно желание изменить свою жизнь и избавиться от разрушительных привычек стало одной из главных причин, по которой самарчанка решила стать участницей шоу «Пацанки».

Вальс и финальная речь

За 12 недель обучения в школе «Пацанок» Валерия прошла огромный путь. За это время она успела проявить себя как лидер, став старостой, одержать победы в нескольких испытаниях и доказать, что готова работать над собой ради лучшего будущего. Не обошлось и без конфликтов, которые неизбежны в условиях постоянного соперничества и эмоционального напряжения. Однако даже в самых сложных ситуациях Валерия старалась оставаться честной, прежде всего перед собой, а также перед преподавателями и одноклассницами. Именно искренность, трудолюбие и готовность меняться помогли ей дойти до финала проекта и получить главную награду сезона — заветную золотую брошь лучшей ученицы школы «Пацанок».

У Валерии было красивое розовое платье фото: Реалити-шоу "Новые Пацанки"

Финальный вечер начался с традиционного вальса, который лучшие ученицы школы исполнили вместе со своими кавалерами. Для этого торжественного момента Валерия выбрала нежный образ: короткое розовое платье, элегантную укладку и сдержанный макияж. Многие гости вечера отметили, насколько сильно изменилась девушка за время проекта. Особое внимание привлек новый цвет волос Валерии — рыжий оттенок подчеркнул ее яркую внешность.

«Я в восторге, что Лера умеет так танцевать. Ни разу не видела, что Лера танцует в паре такие женственные танцы. Как Лере идет ее новый цвет волос, ей очень красиво», – высказывались присутствующие гости.

Девушка сказала трогательную финальную речь фото: Реалити-шоу "Новые Пацанки"

После торжественного танца финалисток ожидал один из самых волнительных моментов вечера: заключительная речь перед награждением. Каждой девушке предстояло обратиться к преподавателям, одноклассницам и зрителям, подвести итоги своего пути на проекте и рассказать, какие перемены произошли в ее жизни за время обучения.

«Хочу сказать, что я сильная, смелая, целеустремленная и одновременно нежная. Та прошлая маска шута была лишь броней, чтобы мне не сделали больно. Благодаря вам этой маски больше нет. Еще, здесь сидит очень важный для меня человек, моя тетя. У меня был важный пункт наладить отношение с ней после выпуска из школы «Пацанок». Оля, Лелик, я тебя люблю», – сказала со сцены Валерия.

Была в шоке

Четвертое место заняла Лидия Орлова, третье место получила Адель Шайбакова и в борьбе за первое место остались Валерия Усачева и Людмила Чиркова.

Кульминацией вечера стал момент объявления победительницы. Финалистки взялись за руки и замерли в ожидании решения преподавателей. Напряжение в зале ощущалось буквально в каждой секунде. После нескольких минут интриги директор школы, наконец. назвала имя лучшей ученицы сезона –Валерии Усачевой.

Девушка заняла первое место в проекте "Пацанки. Новые" фото: Реалити-шоу "Новые Пацанки"

Услышав свое имя, девушка не смогла сдержать эмоций, от неожиданности и волнения она даже наклонилась вперед, опершись руками на колени, пытаясь осознать произошедшее. Спустя мгновение зал взорвался аплодисментами, а самарчанке вручили главный символ победы — золотую брошь лучшей ученицы школы «Пацанки», а также главный приз проекта — 1 млн рублей.

«Я пришла сюда не только за золотой брошью, я реально взяла больше, чем просто золотая брошь. Для меня это как символ, что я проделала колоссальную работу над собой. Я буду смотреть на нее и вспоминать через что прошла. Я не могу сдаться на этом пути. Когда пришла в школу, я хотела, чтобы мной гордились, теперь я сама могу гордиться собой. Я не буду сдаваться даже за пределами школы», – сказала в финале девушка.

Девушка выиграла золотую брошь и один миллион рублей фото: телеканал "Пятница"

Полученные за победу деньги Валерия уже решила распределить с пользой. Половину выигрыша девушка планирует направить в благотворительный фонд помощи бездомным животным. Часть средств победительница вложит в собственное развитие и обучение на фитнес-тренера, чтобы в будущем построить карьеру в этой сфере. Кроме того, Валерия хочет поддержать и других участниц проекта, подарив часть денег своим подругам по школе. Оставшиеся средства девушка намерена отложить на осуществление своей мечты – небольшой домик на даче, где она сможет начать новую спокойную жизнь.