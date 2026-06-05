Вылил спирт на голову и поджег: в Самаре мужчина обезобразил женщине лицо из-за ее долгого похода в магазин

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В конце лета 2025 года в Самаре произошла чудовищная история. Мужчина вылил на свою подругу спирт и поджег ее. Поводом стала задержка женщины в магазине. Представителю «сильного» пола не понравилось, что она слишком долго покупала ему сигареты. Из-за ожогов у самарчанки изуродовано лицо. Подробности – в материале «КП-Самара».
Утром 18 августа 2025 года житель Самары дал подруге свою банковскую карту, чтобы она сходила в магазин и купила сигареты. Женщины не было долгое время, и пьяный мужчина начал нервничать. Когда ему надоело ждать, он пошел ее искать.
Самарец нашел подругу около контрольно-пропускного пункта одного из вузов. Она стояла у будки охранника и тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина потребовал вернуть ему банковскую карту. На это женщина ответила ему грубой нецензурной бранью. У пары завязался словесный конфликт.
В один момент самарчанка передала мужчине небольшой пузырек со спиртом и продолжила его оскорблять. Тогда оппонент вылил спирт ей на голову. В дальнейшем в ходе сильной ссоры самарец достал зажигалку, поднес к одежде подруги и поджег ее. Огонь охватил женщину мгновенно.
Сразу после этого мужчина начал тушить пламя. Он позвал на помощь сторожа, который принес пятилитровые бутылки с водой. После того, как огонь удалось загасить, самарчанка скрылась с места происшествия.
В дальнейшем нападавший был задержан. На него завели уголовное дело. Женщина получила сильные ожоги, из-за которых у нее возникло серьезное обезображивание лица. Экспертиза показала, что здоровью самарчанки причинен тяжкий вред. Недавно Октябрьский районный суд Самары вынес мужчине приговор.
«Рассмотрено уголовное дело о поджоге женщины, который произошел из-за внезапно возникших у мужчины личных неприязненных отношений к ней. В ходе заседания подсудимый признал вину только частично», – рассказали в пресс-службе Самарского областного суда.
Самарца лишили свободы на 3 года 7 месяцев. Также в пользу пострадавшей с него взыскали более 360 тысяч рублей.
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