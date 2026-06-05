Вылил спирт на голову и поджег: в Самаре мужчина обезобразил женщине лицо из-за ее долгого похода в магазин

Самарца лишили свободы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце лета 2025 года в Самаре произошла чудовищная история. Мужчина вылил на свою подругу спирт и поджег ее. Поводом стала задержка женщины в магазине. Представителю «сильного» пола не понравилось, что она слишком долго покупала ему сигареты. Из-за ожогов у самарчанки изуродовано лицо. Подробности – в материале «КП-Самара».

Пьяный конфликт

Утром 18 августа 2025 года житель Самары дал подруге свою банковскую карту, чтобы она сходила в магазин и купила сигареты. Женщины не было долгое время, и пьяный мужчина начал нервничать. Когда ему надоело ждать, он пошел ее искать.

Самарец нашел подругу около контрольно-пропускного пункта одного из вузов. Она стояла у будки охранника и тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина потребовал вернуть ему банковскую карту. На это женщина ответила ему грубой нецензурной бранью. У пары завязался словесный конфликт.

В один момент самарчанка передала мужчине небольшой пузырек со спиртом и продолжила его оскорблять. Тогда оппонент вылил спирт ей на голову. В дальнейшем в ходе сильной ссоры самарец достал зажигалку, поднес к одежде подруги и поджег ее. Огонь охватил женщину мгновенно.

Сразу после этого мужчина начал тушить пламя. Он позвал на помощь сторожа, который принес пятилитровые бутылки с водой. После того, как огонь удалось загасить, самарчанка скрылась с места происшествия.

Тяжкий вред здоровью

В дальнейшем нападавший был задержан. На него завели уголовное дело. Женщина получила сильные ожоги, из-за которых у нее возникло серьезное обезображивание лица. Экспертиза показала, что здоровью самарчанки причинен тяжкий вред. Недавно Октябрьский районный суд Самары вынес мужчине приговор.

«Рассмотрено уголовное дело о поджоге женщины, который произошел из-за внезапно возникших у мужчины личных неприязненных отношений к ней. В ходе заседания подсудимый признал вину только частично», – рассказали в пресс-службе Самарского областного суда.

Самарца лишили свободы на 3 года 7 месяцев. Также в пользу пострадавшей с него взыскали более 360 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал