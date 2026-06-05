140 лет самарскому водопроводу, а он молодеет: что изменилось за год в коммунальной системе города

На ежегодном отчетном собрании руководители предприятия рассказали СМИ и общественности о достижениях и проблемах. Фото: ООО «Самарские коммунальные системы»

В этом году Самарскому водопроводу исполняется 140 лет - важная дата, которая символизирует не только давнюю историю, но и современные достижения в области водоснабжения и водоотведения. ООО «Самарские коммунальные системы» (РКС-Самара) активно работает над улучшением инфраструктуры: только в прошлом году в развитие системы вложено более 2,4 миллиарда рублей

Всего, начиная с 2013 года, «РКС-Самара» инвестировали в систему водоснабжения и водоотведения нашего города более 14 миллиардов рублей.

Инвестиции в будущее

На годовом отчете руководители «Самарских коммунальных систем» рассказали о результатах работы предприятия. В 2025 году в рамках инвестиционной программы было выделено 1,6 миллиарда рублей, 820 миллионов - по производственной программе. Основные проекты года - строительство двух водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевском и Волжском районах, модернизация насосно-фильтровальных станций, водоводов, перекладка участков Главного Безымянского коллектора. Организация проделала значительную работу: были переложены 23,9 километра водопроводных и канализационных труб, построено 15,8 километра новых сетей, а также устранено более 5000 канализационных засоров. Важным компонентом работы является и контроль качества воды - проведено более 320 тысяч лабораторных исследований.

Лаборанты «РКС-Самара» тщательно следят за качеством воды. Фото: ООО «Самарские коммунальные системы»

Мечты сбываются

Долгожданный подарок от предприятия получили 145 тысяч жителей отдаленных районов. С февраля Куйбышевский район города и часть Волжского района Самарской области получают мягкую питьевую воду. Исторически сложилось, что воду эти территории получали из подземных источников. Жители постоянно жаловались на ее повышенную жесткость. Ученые, действующие специалисты-практики ресурсной компании, технологи, чиновники создали смелый проект и реализовали его благодаря концессионному соглашению и привлечению средств местного и федерального бюджета. Теперь мягкая волжская вода, очищенная и подготовленная на НФС-1, по ранее действующим водоводам доходит до Привокзальной отопительной котельной (ПОК), далее по двум новым водоводам до НФС-3 и затем поступает в уже действующую систему водоснабжения. Построенные водоводы уникальны: они прошли под дном реки Самары, под железнодорожными путями, через участок крутого уклона. Протяженность каждого - 6,1 км, диаметр - 1000 мм.

Мечты сбылись и у самарцев, которые годами брали воду из колонок и пользовались туалетами, построенными во дворе. Реализуя программу «Вода с улицы - в дом», коммунальщики подключили к централизованной системе водоснабжения 2 570 домов - более 5 000 жителей. А по программе «Удобства с улицы - в дом» к системе водоотведения получили доступ 64 домовладения.

Только вперед!

Заботясь об улучшении качества жизни земляков, работники предприятия достигают больших профессиональных высот. Конкурс профмастерства среди сотрудников Российских коммунальных систем «ДОКА-2025» показал: лучший лаборант химанализа Александра Есина и лучший слесарь Константин Дмитриев трудятся на самарском предприятии. Которое, в свою очередь, старается для коллектива: средняя зарплата за 2025 год выросла по сравнению с 2024 годом на 18%. Также в прошлом году все сотрудники впервые получили полисы ДМС.

- Еще одно наше достижение, которое было бы невозможно без взаимодействия между подразделениями: в 2025 году программа цифровизации ООО «Самарские коммунальные системы» признана одной из лучших на V Всероссийской «Межрегиональной многоотраслевой Премии профессионалов предприятий городского хозяйства», - отметил главный управляющий директор предприятия Владимир Бирюков. - Компания заняла второе место в номинации «Цифровая трансформация деятельности организации».

Процесс запуска новых водоводов в Куйбышевский район Самары и часть Волжского района Самарской области. Фото: ООО «Самарские коммунальные системы»

Достопримечательности - городу

Есть у предприятия и творческие проекты. «РКС-Самара» усыновляет городские территории, благоустраивает их и устанавливает арт-объекты. Сейчас в Самаре их уже четыре: фонтан «Древо Жизни» и «Последняя колонка» на Полевой, Аллея хорошего настроения на Подшипниковой и из последних - фонтан у Шестигранника на Чапаевской улице. На всех объектах специалисты ресурсоснабжающего предприятия поддерживают чистоту и следят за порядком. Кстати, еще одна инициатива - оригинально оформленные сотрудниками люки - даже попала в Книгу рекордов России.

Острые вопросы

Не остались без внимания и проблемные вопросы. Специалисты предприятия рассказали о большой работе, которую они делают, чтобы предотвращать канализационные засоры (вплоть до разъяснительной работы в детских садах), как борются с незаконным сливом жидких бытовых отходов в неположенных местах, какое содействие нужно от жителей и власти. Также обсудили деятельность транзитных организаций, которые скупают новые водопроводные сети. В результате «РКС-Самара» несет дополнительные расходы на транспортировку воды до потребителей, а ведь средства могли быть направлены на модернизацию и ремонт инфраструктуры. И все же в компании смотрят в будущее с оптимизмом и уверены: проблемы когда-нибудь останутся позади, а впереди - только новые достижения и рекорды.