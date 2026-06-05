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Общество5 июня 2026 12:46

Полуфинал престижного теннисного турнира, медали в фехтовании и в панкратионе: как началось лето 2026 года для самарских спортсменов

Самарские спортсмены показывают выдающиеся результаты на международных турнирах
Роман ГЕРАСЬКОВ
Диана Шнайдер дошла до полуфинала Roland Garros

Диана Шнайдер дошла до полуфинала Roland Garros

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Лето 2026 года началось для самарских спортсменов просто отлично. Наши атлеты успешно проявляют себя на всероссийском уровне и чемпионатах ПФО. Но помимо этого, спортсмены Самарской области бьются за медали на международной арене, причем весьма удачно.

Полуфинал Roland Garros

Уроженка Самарской области, 23-я ракетка мира Диана Шнайдер прошла в полуфинал Roland Garros, который также известен как Открытый чемпионат Франции. Это один из самых престижных теннисных турниров в мире.

Турнир проходит в Париже с 24 мая по 7 июня. Шнайдер уверенно прошла первые три этапа соревнований. В четвертом самарчанка не без труда справилась с американкой Мэдисон Киз (6:3, 3:6, 6:0), которая является победителем прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале Диану ждало еще более сложное испытание – первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

Белоруска была фаворитом встречи. Однако Шнайдер показала высокий уровень игры – в заключительной партии Соболенко не смогла взять ни одного гейма. Сама Шнайдер, кажется, не верила в собственный успех.

«Я потеряла дар речи, очень счастлива. Очень нервничала, старалась не думать о счете и о том, что она первая ракетка мира», - сказала теннисистка после матча.

Но дойти до финала Диане Шнайдер все же не удалось. В полуфинале россиянка в двух сетах уступила Майе Хвалиньске из Польши (6:7, 4:6) и покинула турнир.

Стоит отметить, что это выступление – большое достижение для Дианы Шнайдер. Ранее в Roland Garros 23-я ракетка мира не проходила дальше второго круга.

Золото и бронза «Кубка сильнейших спортсменов»

Братья Бородачевы взяли золото на «Кубке сильнейших спортсменов» в составе первой сборной России Фото: министерство спорта Самарской области

Братья Бородачевы взяли золото на «Кубке сильнейших спортсменов» в составе первой сборной России Фото: министерство спорта Самарской области

С 27 мая в Минске проходит «Открытый чемпионат Союзного государства - Кубок сильнейших спортсменов» по фехтованию. Более 200 спортсменов из России и Беларуси борются за 12 комплектов наград. Турнир проходит по всем трем видам оружия: шпаге, рапире и сабле. Среди участников – представители Самарской области.

1 июня самарские братья-рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе первой сборной России взяли золотые медали соревнований. 4 июня Минспорт Самарской области сообщил еще об одной награде нашего спортсмена. В командном первенстве на шпагах у мужчин весь пьедестал заняли российские фехтовальщики. У третьей команды, в составе которой выступал самарец Павел Сухов, оказалась бронза.

Золото и два серебра на Европе

Самарские спортсмены завоевали золото и два серебра по панкратиону Фото: министерство спорта Самарской области

Самарские спортсмены завоевали золото и два серебра по панкратиону Фото: министерство спорта Самарской области

Одним из главных достижений спортсменов из Самарской области в последние дни стало участие в чемпионате и первенстве Европы по спортивной борьбе панкратион, которое завершилось 1 июня в Ереване. В турнире участие приняли более спортсменов из 15 стран. Сборная России на соревнованиях заняла первое общекомандное место. Представители Самарской области вошли в число победителей и призеров.

Давид Гасанбеков завоевал золото в весе до 62 кг (среди мужчин старше 2005 года рождения), Диана Парфенова стала обладательницей серебра в весе до 57 кг (среди девушек 2006-2008 годов рождения), а Виолета Ромашева заняла второе место в весе до 75 кг (среди девушек старше 2005 года рождения).