Полуфинал престижного теннисного турнира, медали в фехтовании и в панкратионе: как началось лето 2026 года для самарских спортсменов

Диана Шнайдер дошла до полуфинала Roland Garros Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Лето 2026 года началось для самарских спортсменов просто отлично. Наши атлеты успешно проявляют себя на всероссийском уровне и чемпионатах ПФО. Но помимо этого, спортсмены Самарской области бьются за медали на международной арене, причем весьма удачно.

Полуфинал Roland Garros

Уроженка Самарской области, 23-я ракетка мира Диана Шнайдер прошла в полуфинал Roland Garros, который также известен как Открытый чемпионат Франции. Это один из самых престижных теннисных турниров в мире.

Турнир проходит в Париже с 24 мая по 7 июня. Шнайдер уверенно прошла первые три этапа соревнований. В четвертом самарчанка не без труда справилась с американкой Мэдисон Киз (6:3, 3:6, 6:0), которая является победителем прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале Диану ждало еще более сложное испытание – первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

Белоруска была фаворитом встречи. Однако Шнайдер показала высокий уровень игры – в заключительной партии Соболенко не смогла взять ни одного гейма. Сама Шнайдер, кажется, не верила в собственный успех.

«Я потеряла дар речи, очень счастлива. Очень нервничала, старалась не думать о счете и о том, что она первая ракетка мира», - сказала теннисистка после матча.

Но дойти до финала Диане Шнайдер все же не удалось. В полуфинале россиянка в двух сетах уступила Майе Хвалиньске из Польши (6:7, 4:6) и покинула турнир.

Стоит отметить, что это выступление – большое достижение для Дианы Шнайдер. Ранее в Roland Garros 23-я ракетка мира не проходила дальше второго круга.

Золото и бронза «Кубка сильнейших спортсменов»

Братья Бородачевы взяли золото на «Кубке сильнейших спортсменов» в составе первой сборной России Фото: министерство спорта Самарской области

С 27 мая в Минске проходит «Открытый чемпионат Союзного государства - Кубок сильнейших спортсменов» по фехтованию. Более 200 спортсменов из России и Беларуси борются за 12 комплектов наград. Турнир проходит по всем трем видам оружия: шпаге, рапире и сабле. Среди участников – представители Самарской области.

1 июня самарские братья-рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе первой сборной России взяли золотые медали соревнований. 4 июня Минспорт Самарской области сообщил еще об одной награде нашего спортсмена. В командном первенстве на шпагах у мужчин весь пьедестал заняли российские фехтовальщики. У третьей команды, в составе которой выступал самарец Павел Сухов, оказалась бронза.

Золото и два серебра на Европе

Самарские спортсмены завоевали золото и два серебра по панкратиону Фото: министерство спорта Самарской области

Одним из главных достижений спортсменов из Самарской области в последние дни стало участие в чемпионате и первенстве Европы по спортивной борьбе панкратион, которое завершилось 1 июня в Ереване. В турнире участие приняли более спортсменов из 15 стран. Сборная России на соревнованиях заняла первое общекомандное место. Представители Самарской области вошли в число победителей и призеров.

Давид Гасанбеков завоевал золото в весе до 62 кг (среди мужчин старше 2005 года рождения), Диана Парфенова стала обладательницей серебра в весе до 57 кг (среди девушек 2006-2008 годов рождения), а Виолета Ромашева заняла второе место в весе до 75 кг (среди девушек старше 2005 года рождения).