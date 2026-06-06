«Важно находиться в прямом диалоге с населением»: глава Красноярского района Юрий Горяинов — об общении с жителями в соцсетях, итогах 2025 года и планах на будущее

Юрий Горяинов стал гостем радио «КП-Самара»

Глава Красноярского район Юрий Горяинов стал гостем радио «КП-Самара». Он рассказал о достижениях 2025 года, планах на ближайшее будущее, общении с населением в социальных сетях и многом другом.

Об общении с жителями и соцсетях

- Сегодня все чиновники, общественные деятели активно используют в своей работе мессенджеры и социальные сети. Насколько важно быть на связи с населением? Помогает ли это оперативно решать вопросы?

- Социальные сети, мессенджеры - это, безусловно, сейчас одна из сторон работы любого чиновника, независимо от ранга и уровня. Она позволяет нам быстро, оперативно и, я надеюсь, качественно реагировать на те вопросы, которые нам предъявляет и задает население.

- На вашей странице в ВК мало критики в ваш адрес. Если она есть, то, в общем-то, конструктивная. Это удивительно. Почему у вас так?

- Вообще, я считаю, что образ любого руководителя - собирательный. Его формирует команда, с которой он работает. И те победы, которые есть у руководителя, и проигрыши - это победы и проигрыши команды в том или ином ракурсе.

Касаемо критики: она, безусловно, присутствует. Но критика бывает разная. Бывает конструктивная. Она, безусловно, приветствуется. Потому что только в диалоге с населением мы можем решить ряд достаточно сложных вопросов. А есть другая критика - хейтеры. Есть люди, негативно настроенные на любой контакт или разговор с властью. То, что у меня критики немного, - здорово, надеюсь, так и будет. То, что она есть - хорошо.

- Вы сами ведете свои социальные сети, сами читаете, сами пишете?

- Конечно, мне помогают. Я сам присутствую, сам пишу, меня корректируют. У меня есть команда профессионалов, которая помогает. Но это все совокупный, творческий подход, который мы совместно интегрируем.

- С какими вопросами к вам обращаются жители?

- У нас есть такой населенный пункт - село Белозерки, порядка 1700 жителей. В силу определенных обстоятельств у нас там вышли из строя три водозаборные скважины. Я об этом докладывал губернатору. Мы оперативно отреагировали, но оперативность тоже измеряется определенными сроками проведения ремонтных работ. Сейчас водоснабжение восстановлено в большей степени, мы проводим капитальный ремонт еще одной скважины. Это один из последних тревожных вопросов, которые жители нам задавали.

- Какой итог работы в Белозерках? Что еще предстоит сделать?

- Предстоит сделать ремонт еще одной скважины - порядка 2 миллионов 300 тысяч рублей. Мы сейчас проводим конкурсную процедуру по ремонту. Думаю, в третьей декаде июня мы все работы завершим. Вопрос водоснабжения в Белозерках, я надеюсь, у нас уйдет.

- А вопросы личного характера вам задают?

- Если смотреть на страницу, которую мы формируем, – мы пытаемся совмещать профессиональную, общественную деятельность и личный контекст. Когда выходят посты, допустим, где я на кухне, то спрашивают, какие блюда я предпочитаю, что умею готовить. Я безобразно плохо готовлю. У меня получаются блины, яйцо, наверное, тоже могу сварить.

Пишу о животных. У нас их достаточно много в семье: и собаки, и кошки. Были другие питомцы. У людей это очень отзывается. Я хочу показать, что я тоже человек, у меня есть свои сильные и слабые стороны, у меня есть семья. И вопросы бывают разные. «К кому из питомцев вы лучше относитесь? Кто вам больше нравится, кто меньше нравится?». Такие интересные вопросы бывают. Мы стараемся отвечать.

- Люди относятся к вам как к человеку, а не как к большому начальнику.

- В первую очередь мы и есть люди. Это основное. Когда потерял человеческое лицо, наверное, уже сложно сохраниться как чиновник.

О бюджете и основных тратах

- Как выстраиваются отношения между областными и муниципальными властями?

- Я могу говорить только за тот муниципалитет, которым руковожу. У нас хорошие отношения с правительством Самарской области, с губернатором. Они конструктивные. Это дает возможность нам двигаться вперед по тому вектору, который мы выработали, по программе социально-экономического развития на определенную перспективу.

От нас во многом требуется разработка проектно-сметной документации. Это базовая вещь, с которой мы можем прийти в органы исполнительной власти. Самое главное - на этапе реализации проекта сохранять сроки, качество и контроль за объектами строительства и капитального ремонта на территории нашего муниципалитета.

- Бюджет Красноярского района какой сейчас? На что в основном уходят деньги?

- Собственные доходы - примерно миллиард рублей. Деньги уходят на софинансирование, реализацию различных программ, заработную плату. Содержание зданий образовательных учреждений - те же коммунальные услуги. Мы понимаем, что министерство образования обеспечивает образовательный процесс, а здания, сооружения, садики, школы, дома культуры - наши. Такие текущие расходы.

- На что требуются деньги сейчас в первую очередь? Есть же какая-то градация: дороги, здравоохранение, образование?

- Деньги требуются на все. Но если исходить из обращений населения, то, конечно, у нас есть потребность в капитальном ремонте дорог. Мы это прекрасно понимаем. Инженерная инфраструктура, ЖКХ и капитальный ремонт образовательных и дошкольных учреждений.

Об итогах и планах

- Что сделано в 2025 году?

- Занимались уличной дорожной сетью. Была выделена субсидия Минтранса, в рамках которой мы отремонтировали порядка 7 км дорог. Цифра может быть и небольшая, но надо понимать, что капитальный ремонт и строительство дорог — это финансово очень затратные процедуры. Я считаю, для нашего района это достаточно неплохие цифры.

В 2025 году мы заложили фундамент, а именно откорректировали проектно-сметную документацию по строительству моста в деревню Малиновый Куст. К сожалению, подрядчик у нас был не совсем правильный и ответственный, с ним пришлось расторгнуть соглашение. Объявляем сейчас повторные конкурсные процедуры. Надеюсь, в этом году мы все-таки этот объект закончим.

Мы отремонтировали самый большой детский садик Красноярского района — «Лесная сказка» в поселке Мирный. Площадь — 3500 квадратных метров. Причем подошли комплексно: сделаны инженерные коммуникации, внутренний ремонт, фасадная часть, асфальтизация, ограждения, видеонаблюдение и оснащение. Именно так и должен проводиться капитальный ремонт любого образовательного учреждения.

Мы участвовали в отборе объектов для обеспечения инженерной инфраструктурой участков, выделенных для многодетных семей. Конкурсную процедуру проводил Минстрой. Мы участвовали с несколькими площадками, у нас их 17, насчитывающих 4000 участков. В рамках этой программы у нас проводится обеспечение одной из площадок инженерной инфраструктурой в поселке Кириллинский. Это наша большая победа, потому что многодетные семьи и обеспечение инженерной инфраструктурой участков, выделенных для многодетных семей, — проблема специфичная для ряда районов.

- На это лето что-то запланировано по образованию?

- Не только запланировано, но и начато. В рамках федеральных финансовых средств в поселке городского типа Новосемейкино мы капитально ремонтируем школу имени Зеленова и детский садик «Рябинка». В 2027-2028 году — школа имени Зеленова, а «Рябинку» мы отремонтируем под ключ, она будет по брендбуку в этом году с учетом своего софинансирования. В рамках региональных денег мы капитально ремонтируем детский садик «Солнышко» в поселке городского типа Волжский. Постараемся тоже в этом году закончить.

- Как обстоит дело с молодежью в районе?

- На протяжении последних лет статистические цифры населения нашего района в принципе одни и те же. Порядка 56 тысяч жителей. Если посмотреть возрастной состав, половой состав — он примерно один и тот же.

Я не могу не сказать, что в районе оттока молодежи нет. Конечно, молодежь едет в город, и это нормально. Большое количество выпускников 11-х и девятых классов поступает в те или иные учебные заведения, мигрирует, уезжает в город, потому что проще учиться и жить в одном месте. Но молодежь возвращается. Мы это видим по нашим специальностям — образование, здравоохранение, профессии социальной направленности. И у нас есть некий баланс, это тоже видно.

- А что со спортом в Красноярском районе? Как идет работа в этом направлении?

- Касаемо спорта, физкультуры и строительства тех или иных объектов — безусловно, Красноярский район не в стороне. У нас есть достаточно сложный объект — физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Красный Яр с бассейном, который достаточно длительно строится. Там есть определенные объективные причины. Буквально полторы недели назад у меня была встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, он на этом объекте был в октябре 2025 года. У меня есть все основания полагать, что в этом году строительно-монтажные работы на этом объекте мы закончим. Объект неплохой. Он имеет многофункциональный зал, бассейн на четыре дорожки и ряд плоскостных объектов: мини-футбольные и волейбольные площадки, теннисные корты. То есть при правильном подходе и качественной работе он будет очень востребован.

Помимо этого, в этом году есть площадки, которые в ряде населенных пунктов делаются по программе министерства спорта. Например, в Большой Каменке. В рамках народного бюджета делаем спортивную площадку. В рамках формирования комфортной городской среды тоже спортивную площадку. Воркаут-зона будет поставлена. То есть так или иначе стараемся распределить эти спортивные объекты в те населенные пункты, где есть дефицит. И там, где мы видим потенциал занятия спортом у детей.

У нас очень хорошие футбольные команды. Команда девочек, - не могу не похвалиться. Молодцы, играют и в «Кожаном мяче», и в «Лето с футбольным мячом». Я периодически приезжаю, смотрю их матчи. Они гордость нашего района.

Волейбол и баскетбол у нас очень хорошо развиваются. Борьба очень развита. По панкратиону тренирует участник СВО, к нему ребята тянутся. Здесь мы имеем очень хороший момент между патриотическим и физическим воспитанием. Так или иначе хоккей.

Все, что необходимо для формирования здорового образа жизни, в районе имеется. Но это не говорит о том, что это не надо развивать. Мы идем по этому пути, и, я уверен, у нас все получится.

- На своей странице в ВК вы написали, что вступили в мобилизационный резерв Самарской области. Почему приняли для себя такое решение?

- Решение взвешенное. Я считаю, что оно правильное. Я офицер и решил, что прежде чем требовать с кого-то, надо начинать с себя.

- Какие-то пожелания для жителей Красноярского района?

- Я всегда желаю всем, с кем общаюсь, независимо от возраста, социального статуса, принадлежности, крепкого здоровья. Потому что в череде определенных дел ничто не ценится так дешево и не стоит так дорого, как здоровье.