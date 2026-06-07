«Нужно создать кластер для дальнейшего продвижения различных дисциплин»: Светлана Кузьмина об адаптивном спорте в Самарской области

Светлана Кузьмина стала гостем программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара»

Директор Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области Светлана Кузьмина стала гостем программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара». Кузьмина рассказала, какие виды адаптивного спорта развиваются в нашем регионе, какие крупные соревнования проводятся в Самарской области, как наши спортсмены выступают на международной арене и о многом другом.

- Недавно во Дворце спорта имени Высоцкого прошла тренировка по слэдж-хоккею для ветеранов СВО с инвалидностью с целью их профессиональной переподготовки. Что это за мероприятие?

- Это было масштабное мероприятие не только по вовлечению ветеранов специальной военной операции в занятия спортом, но и по привлечению их именно к тренерской деятельности. То есть ребята в дальнейшем будут вести тренерскую деятельность, заниматься в том числе и с детьми, не только с инвалидами.

- Зачем важно и нужно развивать адаптивный спорт?

- Вообще спорт развивать важно. Спорт и физкультура – это здоровье, это физическая активность нации. Мы говорим про адаптивный спорт, то есть про людей с какими-то поражениями. Им тоже нужно заниматься разными дисциплинами. Поэтому развитие дисциплин адаптивного спорта — это развитие спорта в целом.

- Думаю, это еще и важный шаг для людей, чтобы найти себя. Людям с приобретенной инвалидностью, например, как будто еще тяжелее адаптироваться к новой жизни.

- Да. Здесь большую роль играет такое глобальное мероприятие, как специальная военная операция. Ребятам, которые возвращаются оттуда с какими-то поражениями, с травмами, очень сложно найти себя. Спорт и физкультура - это одна из тем, которая может помочь им в дальнейшем найти себя, получать какие-то эмоции о жизни.

Наш Центр открылся в январе 2024 года. За эти два с половиной года мы проделали огромный путь. У нас сформировались определенные группы, деятельность. Ребята занимаются различными дисциплинами. Вся наша деятельность направлена не только на создание комплексной системы, но и на то, чтобы спорт становился для ребят с инвалидностью средством физической реабилитации и определенным социальным лифтом для дальнейшей жизни.

- Насколько востребован адаптивной спорт в нашем регионе?

- Могу назвать статистику. В Самарской области развивается 28 дисциплин адаптивного спорта. Это достаточно много. В адаптивный спорт входят разные виды спорта. Это и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, и сурдлимпийский спорт - спорт глухих.

У нас в арсенале не только такие традиционные виды, как плавание, настольный теннис, футбол. Футбол, кстати, тоже делится на виды. Например, футбол ампутантов. Мы в мае, проводили первый круг чемпионата России в Сызрани по футболу ампутантов. Всего было семь команд. Участвовала и сборная Самарской области. Эти ребята - практически все ветераны специальной военной операции. Команда в Самаре возникла в 2024 году. Еще есть команда в Сызрани, она появилась чуть попозже. То есть за такое короткое время ребята собрались и уже участвовали в чемпионате России.

Также мы развиваем и достаточно дорогие технические виды спорта. Благодаря программе «Мастер спорта», которую организовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, мы приобрели такое дорогостоящее оборудование, как электроколяски для футбола.. Это достаточно сложная дисциплина. Ребята-опорники, сидящие на электроколясках, тоже играют в футбол. Это инвалиды, но, когда они начинают играть, совсем другие люди, другие глаза. За прошлый год у нас команда настолько поднялась, что стала принимать участие во многих мероприятиях: в чемпионатах России, в физкультурных мероприятиях. За прошлый год лучшим спортсменом Российский футбольный союз назвал нашу футболистку.

Также у нас много футбола спорта глухих. Ребята сейчас выиграли первенство России. Это тоже, конечно, большой успех. Баскетбол на колясках у нас в области на стадии развития. Тоже есть две команды: Сызрань и Самара. Здесь, конечно, очень сложно найти игроков. Также в Самаре достаточно сложная логистика, то есть проезд до места проведения занятий.

- Насколько знаю, в Тольятти появляется новый проект – фехтование на колясках?

- Да, это тоже новая дисциплина, мы активно участвуем в этом. Это была моя первая мечта, как председателя Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата - открыть фехтование на колясках. Наконец-то в этом году нашлись единомышленники. С 1 июня у нас открыта в Центре группа, они будут заниматься в Тольятти, в спортивном комплексе «Метеор».

Сейчас идет подбор оборудования, потому что оно достаточно сложное. Помимо колясок, это, естественно, и фехтовальная амуниция, и оружие. Но ребята с таким удовольствием, с таким рвением занимаются. Они уже приезжали, показывали мастер-классы у нас в демонстрационном Центре. И тренер уже работает с ними.

- Мы часто слышим: адаптивный спорт, паралимпийский спорт, сурдлимпиский спорт. Эти понятия смежные или их стоит разделять? Как это устроено?

- На самом деле понятие адаптивный спорт включает в себя различные виды спорта. В него входит паралимпийский спорт, который в свою очередь включает три вида спорта: спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

Также в адаптивный спорт входит и сурдлимпийский спорт - спорт глухих. Здесь я, можно сказать, хочу похвастаться Самарской областью: в 2025 году были такие значимые соревнования, как Сурдлимпийские игры, где участвовало шесть наших спортсменов. Пятеро завоевали большое количество золотых, серебряных и бронзовых медалей.

- Вы говорили про сложность логистики в Самаре. А как обстоит дело со спортивной инфраструктурой для представителей адаптивного спорта?

- На самом деле практически все объекты, которые строятся в нынешнее время, доступны. Это и тольяттинские объекты, и самарские, такие как «Маяк» и «Орбита» - объекты Министерства спорта Самарской области. Также и муниципальные объекты, которые строятся последние пять лет. Практически все они являются доступными для захода туда лиц с различными поражениями.

- Этой инфраструктуры хватает?

- Хватает. Но всегда хочется, чтобы было еще лучше, всегда можно сказать, чего не хватает.

- Вопрос инфраструктуры важен, так как Самарская область принимает немало соревнований и мероприятий по адаптивным видам спорта.

- Да. За эти три года мы беремся за проведение крупных турниров всероссийского уровня. В прошлом году мы проводили третий круг чемпионата России по слэдж-хоккею в рамках форума «Россия - спортивная держава». В этом году тот же футбол ампутантов - взяли на себя два круга. Будут Всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Например, в августе будет бочча. Также будет Кубок России по спорту слепых - шашки. Мы беремся за проведение, нам, конечно, активно помогают федерации. Естественно, Министерство спорта поддерживает такой вызов.

Я считаю, что проведение больших турниров всероссийского уровня - это одно из направлений развития и привлечения в том числе зрителей. Возможно, потом люди будут заниматься разными дисциплинами, которые мы проводим.

- Если брать 2025 год – сколько подобных крупных мероприятий было на территории Самарской области?

- Хочу отметить, что привлечение к систематическим занятиям спортом невозможно без соревновательной мотивации. За 2024–2025 годы в нашем регионе проведено семь всероссийских мероприятий и 105 региональных физкультурных и спортивных мероприятий. Охват участников наших мероприятий составил 6680 человек.

4 июня я на мероприятии Всероссийского общества инвалидов. Я смотрю как судья, как организатор - видно людей, которые занимаются систематически. Например, такие дисциплины, как плавание, невозможны без занятий физической культурой. Я хочу отметить, что за прошедшее время немножко повысился уровень выступлений. И это радует, потому что люди занимаются этой дисциплиной.

- Вы уже говорили, что у наших спортсменов есть успехи на международной арене.

- Конечно, да. Я хочу отметить, что событием 2025 года стали XXV летние Сурдлимпийские игры. Они состоялись с 15 по 26 ноября в Токио, в Японии. Наши спортсмены завоевали восемь медалей: пять золотых, одну серебряную, две бронзовые. Это ребята-велосипедисты, это теннисист Влад Абрамов. Мы очень довольны и рады за них.

Также у нас есть пловец Кирилл Пульвер. Про него мы все время говорим и радуемся за него. Это бронзовый призер летних Паралимпийских игр. В прошлом году на чемпионате мира завоевал несколько медалей.

- Вы сказали, что Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта возник в январе 2024 года. Расскажите, как он появился.

- Возник он по необходимости. На самом деле необходимость была еще давно. В 2024 году правительство все-таки приняло решение открыть Центр физической культуры и адаптивного спорта Самарской области.

В первый год мы проводили мониторинг: какие у нас виды спорта развивались, что еще можно придумать. Здесь первая необходимость была, конечно, организация слэдж-хоккейных групп. Она появилась с развитием этого вида спорта. Также для ребят-ветеранов мы открыли группу волейбола сидя, настольным теннисом ребята увлекаются, плаванием. Помимо ветеранов специальной военной операции, у нас и просто инвалиды занимаются.

Очень сильно распространены занятия плаванием. У нас в центре семь спортивно-оздоровительных групп по плаванию. Они также участвуют и в соревнованиях. Здесь, конечно, хотелось бы небольшой кластер организовать. Чтобы ребята после начала занятий спортом, потом переходили в спортивные школы, если это дети. Но пока такого движения у нас нет. Да, ребята участвуют в соревнованиях, но перехода в спортивные школы мы пока еще не отработали.

- Какие задачи вы ставите лично перед собой?

- Мы все время говорим о развитии. Я уже отметила, что нужно создать кластер для дальнейшего продвижения различных дисциплин. С этого года уже открываем и такой вид услуги, как реабилитация и абилитация инвалидов. Если мы, допустим, реабилитируем их с помощью спортивных физических нагрузок, и человек дальше хочет заниматься, нужно передавать его в спортивные школы. Необходимо в этих школах открывать какие-то дисциплин по адаптивным видам спорта, для дальнейшего участия этих спортсменов во всероссийских соревнованиях.

- Какие достижения были у Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в прошедшем году?

- На самом деле похвастаться можно многим. Я уже озвучила количество мероприятий, которые мы провели. Также в нашем центре трудоустроены на данный момент 49 спортсменов членов сборной России и Самарской области по различным адаптивным видам спорта. Мы их командируем на различные соревнования всероссийского и международного уровня.

В 2025 году в рамках форума «Россия - спортивная держава» нашим губернатором и президентом Паралимпийского комитета был представлен демонстрационный просветительский центр адаптивных видов спорта президенту Владимиру Путину. Сейчас этот демонстрационный центр передан нам. Мы проводим мастер-классы, паралимпийские уроки, рассказываем про паралимпийский спорт, про адаптивный спорт. Эти мероприятия привлекают большое количество людей.

Также мы приглашаем студентов из вузов, и, возможно, будет увеличение не только занимающихся спортсменов, но и инструкторов и тренеров, которые будут работать в сфере адаптивной физической культуры.

- С какими трудностями сталкивает Центр?

- Все трудности - человеческий фактор. Первое - специалисты, которые сейчас работают. В центре уже есть такая прекрасная команда, которую мы создали за два с половиной года. Уже не так тяжело, как в первый год. Не нужно объяснять, что нужно делать - ребята уже все знают. Мы проводим физкультурные мероприятия, и участники остаются довольны.

Человеческий ресурс - первое, что нужно. В этом и заключается вся трудность: собрать команду, которая сможет все взять на себя и проводить мероприятия. А назвать еще какие-то трудности я не могу. Мы все задачи выполнили, все сделали. Я считаю, что Центр заявил о себе, заявил громко. Работа идет.