Звездные артисты приехали в Самару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самару прибыл «Театральный поезд». 6 и 7 июня на вокзале, в театрах «Мастерская», «Самарская площадь» и театре кукол пройдут спектакли, выставки и мастер-классы с участием коллективов из Волгограда, Саратова и Вольска. Вечером 7 июня на вокзале состоится масштабный перформанс с Розой Хайруллиной и самарскими артистами.

Все звезды в гости к нам

В Самару прибыл «Театральный поезд», это всероссийский культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Путешествуя по стране на специализированных составах, артисты региональных театров создают уникальную атмосферу театрального фестиваля. Проект поддерживают Министерство культуры РФ, РЖД и Президентский фонд культурных инициатив.

Самарские театры покажут свои постановки зрителям Уфы и Ульяновска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самара вошла в Южный маршрут, который продлится 35 дней и охватит 19 городов. Выбор региона не случаен: Самарская губерния славится своей театральной историей. В этом году отмечается 175-летие губернии, и символично, что 175 лет назад именно в Самаре был основан первый театр.

Самара превратилась в театральную столицу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

6 и 7 июня город станет одной из ярких остановок проекта. Жителей и гостей Самары ждут спектакли, выставки и мастер-классы.

Торжественная встреча на вокзале

Утром 6 июня на железнодорожном вокзале прошла торжественная встреча участников фестиваля. Вокзал в эти дни превратился в большое сценическое пространство. На перроне и в кассовой зоне выступают артисты самарских театров, работает фотовыставка, посвящённая театральному искусству и профессиям.

7 июня на вокзале состоится масштабный интерактивный перформанс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гостей, среди которых был балетмейстер, театральный режиссёр и продюсер Андрис Лиепа, встречали артисты уличного театра «Пластилиновый дождь», волонтеры культуры и детские театральные коллективы губернии. Творческая программа в здании вокзала продлится до вечера. А вечером на площадке театра «СамАрт» состоится торжественное открытие самарского этапа проекта и показ спектакля «Барышня-крестьянка» Драматического театра города Вольска.

Это прекрасная возможность для артистов и режиссеров перенять лучшие практики и найти новые формы для своего творчества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

6 и 7 июня на площадках театров «Мастерская», «Самарская площадь» и Самарского театра кукол выступят коллективы из Волгограда, Саратова и Вольска.

6 и 7 июня на площадках театров «Мастерская», «Самарская площадь» и Самарского театра кукол выступят коллективы из Волгограда, Саратова и Вольска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Саратовский театр «БалаганчикЪ» покажет интерактивное представление для всей семьи «Жила-была Деревенька». Саратовская филармония имени Шнитке на сцене театра «Мастерская» представит мюзикл «Кот в сапогах».

Самара вошла в Южный маршрут, который продлится 35 дней и охватит 19 городов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 7 июня на вокзале состоится масштабный интерактивный перформанс с участием заслуженной артистки РФ и Татарстана Розы Хайруллиной и самарских артистов из танцевальной школы «Река», Самарского института культуры и искусств, культурного центра «Светлица» и других. Всего в перформансе задействовано более 350 артистов.

Самарские театры отправятся в тур

В свою очередь самарские театры покажут свои постановки зрителям Уфы и Ульяновска. Театр «Грань» представит драму «Мой бедный Марат» о любви, рождённой в блокадном Ленинграде. Самарский театр кукол покажет ироничную комедию «Жил был король» по мотивам сказок Сергея Седова. А Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича отправится в тур с детской оперой «Репка».

Такой культурный обмен позволяет театрам делиться своим искусством с новыми аудиториями, знакомя зрителей с разнообразием театральных стилей и традиций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Такой культурный обмен позволяет театрам делиться своим искусством с новыми аудиториями, знакомя зрителей с разнообразием театральных стилей и традиций. Это прекрасная возможность для артистов и режиссеров перенять лучшие практики и найти новые формы для своего творчества. Проект помогает сделать театр более доступным для людей, живущих в удаленных от столиц регионах, позволяя им наслаждаться высококачественными постановками», - подчеркнула министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Зрителей и участников мероприятий ждут яркие эмоции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал