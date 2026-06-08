Роза Хайруллина приехала в Самару в рамках проекта "Театральный поезд". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре состоялся яркий и масштабный перформанс «Туда-сюда» с участием заслуженной артистки России Розы Хайруллиной и местных артистов. Все в нем было необычно: и сам формат, и место проведения. Все прошло под куполом железнодорожного вокзала. Показываем самые яркие кадры.

Перформанс стал частью всероссийского фестиваля «Театральный поезд», который Самара приняла 6-7 июня. Гостям мероприятия показали историю про чувства, про мысли, про жизнь между встречами и расставаниями и что главное – найти свой путь домой. И все это через пластику, драму, цирк, акробатику и др.

Артисты изображали в рамках перформанса спешащих туда-сюда пассажиров вокзала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В масштабном перформансе были задействованы более 350 артистов. События в нем сменялись как калейдоскоп. Вот под куполом вокзала появляется хор, следом в круге света - девочка в белом и начинает творить какую-то магию на полу. Тут на экране появляются архивные кадры – пассажиры и перрон вокзала конца XIX – начала ХХ века.

Вокзал на один день заполонили пионеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Параллельно этому разворачивается действо в реальности – лестницы и эскалаторы вокзала заполняют спешащие люди с багажом: кто-то торопится на поезд, кто-то уже с него – домой. И здесь современность сменяется советским прошлым, где пионеры в красных галстуках и добрая женщина с лотком мороженого.

Самарцы могли погрузиться в атмосферу СССР. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Обычная вокзальная жизнь перемежалась небольшими номерами. На импровизированной сцене можно было увидеть артистов в народных костюмах, а следом балерину. Неожиданным включением стал номер с двумя влюбленными.

На вокзале выступили артисты в народных костюмах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Для меня самым трогательным показался номер со «скалолазом». Он взбирался к своей возлюбленной. Это было неожиданно. Сцены сменялись одна за другой. И тут вдруг мужчина начинает карабкаться по канату. А наверху его ждала девушка. Он добрался до нее, и они счастливо воссоединились», - поделилась с «КП-Самара» одна из зрительниц.

Один из самых необычных номеров - "скалолаз" на канате, стремящийся к своей возлюбленной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Среди «пассажиров», которые сновали туда-сюда по лестницам вокзала, была и Роза Хайруллина с авоськой апельсинов. Ее героиня застряла на вокзале между потоками людей из разных городов, народов, культур и времен. Эти люди несли с собой истории, песни, чувства, мысли и идеи. Она видела встречи и расставания, становясь для кого-то Верой, для кого-то Надеждой, а для некоторых Любовью. При этом сама она искала 13 путь, чтобы вернуться домой в Воркуту, где, кажется, забыла выключить духовку. Вот только на самарском вокзале всего 12 путей.

Героиня Розы Хайруллиной застряла на самарском вокзале среди потока людей из разных городов, народов и эпох. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Я не знала толком, что это будет за перформанс, и пошла на громкое имя - Роза Хайруллина. Не ожидала, что все будет так масштабно и красиво. Наверное, каждый запомнил для себя что-то свое. Меня особенно поразила балерина, которая танцевала под падающим снегом. Сверху светились табло, а вокруг нее ходил уборшик. А потом сцена сменилась, и та же балерина отплясывала в кроссовках и косухе под современную музыку. Еще - белая лошадь на ходулях и люди-фонари. Эти образы такие цепляющие, как ожившее сновидение», - рассказала «КП-Самара» еще одна зрительница.

Балерина станцевала под падающим снегом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многих впечатлила сама Роза Хайруллина: «Она просто невероятная. Ее энергия, стиль и умение переключаться между разными образами вызывают настоящий восторг».

Роза Хайруллина поразила зрителей своим стилем и энергетикой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Завершился перформанс тем, что все артисты спустились на перрон к «Театральному поезду». На нем они отправились по «Южному маршруту» всероссийского проекта. Частью большого путешествия стали артисты новокуйбышевского театра «Грань», самарского театра кукол и самарского театра оперы и балета. Они представят зрителям в других регионах свои постановки.

В рамках перформанса на вокзале можно было увидеть белую лошадь на ходулях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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