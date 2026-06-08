«Было дорого, но это стоило всех денег»: в Самаре прошел концерт лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова

В Самаре прошел концерт Сергея Жукова

Самара на один вечер превратилась в огромную танцплощадку под открытым небом. Концерт лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в рамках юбилейного шоу «30 нам уже!» стал одним из самых масштабных и ожидаемых музыкальных событий этого лета. Более 30 тысяч зрителей собрались, чтобы вместе с артистом вспомнить хиты своей молодости – «Крошка моя», «Студент», «Ну где же вы, девчонки» и десятки других песен, которые знает наизусть не одно поколение россиян. Зрелищное шоу, яркие спецэффекты и неожиданные сюрпризы сделали этот вечер по-настоящему незабываемым. Читательница «КП-Самара», побывавшая на концерте мечты, поделилась своими впечатлениями, что вызвало восторг, а что немного омрачило праздник.

«Было дорого, но это стоило того»

Концерт Сергея Жукова на «Солидарность Самара Арене» прошел 6 июня и собрал тысячи поклонников. Задолго до начала шоу у стадиона начали выстраиваться очереди, зрители приезжали заранее, опасаясь пробок и желая занять самые выгодные места на танцполе поближе к сцене. Однако спешка оказалась напрасной, несмотря на заявленное время начала, 20:00, выступление задержали примерно на полчаса. В ожидании выхода артиста фанаты коротали время за разговорами, фотографировались и разогревались любимыми хитами, которые вскоре должны были прозвучать со сцены.

«Единственное, что расстроило – это задержка концерта на 30 минут. В остальном все было очень четко, организация была на высшем уровне. По началу мы очень переживали, что на таком большом пространстве начнется толкучка, но зрителям помогали волонтеры, которые распределяли людей по секторам», – рассказывает читатель «КП-Самара».

Артист удивил лазерным шоу фото: предоставлено "Комсомолке"

Стоило погаснуть свету и зазвучать первым аккордам, как стадион взорвался овациями. Спустя несколько мгновений на сцене появился Сергей Жуков, и началось настоящее шоу. Масштабные декорации, впечатляющие спецэффекты, яркое лазерное представление и мощный звук создали атмосферу большого праздника. Зрители не скрывали восторга, но многие признавались, что стоимость билетов была немаленькой, однако после увиденного ни капли не пожалели о потраченных деньгах. По словам поклонников, эмоции, которые подарил концерт, полностью оправдали ожидания и сделали этот вечер незабываемым.

«Да, билеты были достаточно дорогими, но, честно, мы ни капли не пожалели. Шоу было потрясающим, понравилось световое и лазерное освещение. Зрители постоянно пели и танцевали, это был буквально гул на стадионе, не передать словами. Зрители пели вместе с Сергеем. Но был небольшой недостаток, звук вдалеке иногда казался непонятным, иногда просто было не разобрать, что поет и говорит артист».

Зрители танцевали и пели вместе с артистом фото: предоставлено "Комсомолке"

Сюрприз от Сергея

На протяжении всего концерта Сергей Жуков активно общался с публикой и не раз признавался Самаре в любви. Артист вспоминал, что именно здесь начался его творческий путь, прошли годы юности и были сделаны первые шаги к будущему успеху. Особенно тепло зрители встретили откровение певца о том, что за его выступлением в этот вечер наблюдает мама Лилия Наильевна. Не обошлось и без приятных сюрпризов, часть композиций Жуков исполнил под аккомпанемент рояля. А затем градус ностальгии поднялся еще выше, на сцену вышли группы «Отпетые мошенники» и «Вирус», чьи хиты публика встретила не менее бурными овациями.

На концерте было много сюрпризов фото: предоставлено "Комсомолке"

«Мне очень понравился концерт, он шел чуть больше 2,5 часов. Получается, что за один концерт мы посмотрели сразу трех исполнителей из нашей молодости, это было очень круто!».