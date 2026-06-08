В Самаре прошла благотворительная акция «День Белого Цветка»: в открытие мероприятия принял участие Вячеслав Федорищев

В Самаре прошла акция "День Белого Цветка" Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре 7 июня в Струковском саду прошла благотворительная акция «День белого цветка», объединившая жителей города, общественные организации и волонтеров ради доброго дела. На территории одного из старейших парков Самары для гостей были организованы благотворительная ярмарка, творческие площадки и концертная программа. Мероприятие прошло в атмосфере милосердия и взаимопомощи, напоминая о важности поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Все средства, собранные в ходе акции, будут направлены на помощь семьям участников специальной военной операции, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

«День Белого Цветка»

В этом году акция «День Белого Цветка» стала частью мероприятий федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут», к которому в ближайшее время присоединится Самарская область. Торжественное открытие мероприятия началось с молебна в Струковском саду. Для гостей были организованы благотворительная ярмарка с участием местных производителей, мастер-классы от образовательных учреждений и выступления творческих коллективов. Все собранные в ходе акции средства будут направлены на поддержку семей участников специальной военной операции, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Торжественное открытие началось с молебна в Струковском саду Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Участие в благотворительной акции приняли губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», создатель и куратор проекта «Императорский маршрут» Анна Громова, а также митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. Почетные гости осмотрели площадки мероприятия, пообщались с участниками и подчеркнули важность сохранения традиций благотворительности и поддержки семей, нуждающихся в помощи.

«Для меня большая честь быть сегодня здесь со своей семьей вместе с вами. Мы сегодня чествуем многих святых, мы вспоминаем большое количество дел, которые происходили на самарской земле. И, конечно, я хотел бы поблагодарить тех, кто каждый день своим трудом оказывает помощь тем, кому она необходима. Благодарю всех, кто вкладывает в это большое дело часть своей души», – сказал глава региона на открытии мероприятия.

Все собранные деньги в ходе акции будут направлены семьям участников СВО Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

С приветственным словом к участникам и гостям обратилась и Анна Громова, председатель Наблюдательского совета Фонда «Елисавентинско-Сергиевское просветительское общество»

«Для нас огромное счастье, что сегодня мы можем этой благотворительной традицией сохранять преемственность исторической памяти, почтить поколения наших предшественников, которые жили любовью христианской, добром и преданностью Отечеству. Мы, продолжая дела милосердия и добра представителей Императорского Дома Романовых, восстанавливаем культурный код нашего народа», – сказала Анна Громова.

«Добрые дела, которые мы творим сбором пожертвований, это дела, которые приближают нас к святости, я знаю, что многие люди помогают тем, кто в этом нуждается. Эта помощь объединяет, и когда человек отдает, то он многое приобретает», – поприветствовал всех митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий