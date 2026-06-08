Погода будет теплой, но дождливой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарскую область возвращается жаркая погода. В ближайшие дни воздух прогреется до +29 градусов, но дожди не уйдут. Вместе с жарой регион накроют грозы. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе 8-11 июня 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в понедельник, 8 июня, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха составит +24...+26 градусов. Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Во вторник, 9 июня, местами пройдут дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +22...+27 градусов. Порывы северо-западного ветра усилятся до 7-12 метров в секунду. Такая же погода ожидается в среду, 10 июня.

В четверг, 11 июня, в Самару придет жара до +29 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Синоптики Gismeteo обещают дожди, которые усилятся к средине недели. В среду, 10 июня, в Самаре ожидаются грозы. Температура воздуха в начале рабочей недели составит +26 градусов, а уже в четверг, 11 июня, столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Осадки уйдут.

Метеорологи Яндекс Погоды сильных дождей не обещают. Осадки будут, но небольшие. Исключение - среда, 10 июня. В этот день дождь начнется утром и продлится несколько часов.

Погода будет довольно теплой: синоптики обещают +24 градуса. После дождливой среды в Самаре потеплеет до +26 градусов.