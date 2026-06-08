«Приятно, что удалось провести международные соревнования»: в Самаре прошел турнир «Новая высота» Игоря Найвальта

звезды спорта посетили турнир «Новая высота» в Самаре Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

С 5 по 6 июня в Самаре прошел самый крупный турнир по греко-римской борьбе в России - «Новая высота» Игоря Найвальта. Соревнования проводились в память заслуженного строителя России и мецената Игоря Найвальта.

Впервые турнир провели семь лет назад. В этом году «Новая высота» проходил в дни рождения Игоря Найвальта. В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из более чем 50 регионов России, а также из семи других стран: Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Абхазия, Узбекистан.

В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из восьми стран Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Помимо борьбы за медали на кону стояло еще одно важное достижение – попадание в сборную России. По итогам соревнований будет сформирована национальная команда, которая примет участие на Первенстве мира.

Серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира, главный тренер сборной России среди юношей до 18 лет Ислам Дугучиев лично приехал отсматривать молодых спортсменов.

«Зарядка с чемпионом»

Турнир посетило множество почетных гостей. Одна из самых ярких фигур – легендарный трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Александр Карелин провел «Зарядку с чемпионом» Фото: предоставлено "КП-Самара".

Утром 6 июня на набережной Волги Александр Карелин и другие звезды спорта провели для самарцев зарядку. В рамках «Зарядки с чемпионом» вместе с Карелиным упражнения для собравшихся показывали олимпийский чемпион Алексей Мишин, серебряный призер Олимпийских игр и сенатор Лариса Круглова, победитель Олимпиады в Барселоне Мнацакан Искандарян и главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Николай Монов. Кроме спортсменов в проведении зарядки участие принял Никита Высоцкий – сын Владимира Высоцкого.

Размяться утром на набережной собралось более 200 человек. Среди них студенты, активисты «Молодой Гвардии», волонтеры, участники СВО, юные спортсмены и представители Федерации профсоюзов.

Молодежная пресс-конференция

После «Зарядки с чемпионом» во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошла молодежная пресс-конференция «Таких вопросов вам еще не задавали». Спикерами на пресс-конференции выступили: Александр Карелин, Никита Высоцкий, Лариса Круглова, Мнацакан Искандарян, а также депутат Самарской губернской думы, координатор проекта «Выбор сильных» Александр Живайкин.

Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошла молодежная пресс-конференция Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Вопросы спикерами задавали молодые ребята – будущие журналисты, обучающиеся в Самарской области.

Александр Карелин рассказал про начало своей спортивной карьеры, признался, что заставить поднять себя на зарядку сложнее, чем поднять над собой соперника на соревнованиях, а также дал юным журналистам ценные жизненные советы. Так, Карелин рассказал, кто и когда привел его в спорт:

«Человек, который привел меня в классическую борьбу – Виктор Кузнецов, наш наставник. Он на пути к своему 85-летию. Такой же строгий, деятельный. Несколько недель назад получил травму, показывая прием воспитанникам в свои 84 года.

В 1981 году он пришел в школу №19, осуществляя набор и приглашая ребят на занятия – я оказался среди них. В 70-х годах он подготовил четырехкратного чемпиона мира Владимира Зубкова, потом меня, а в этом тысячелетии Романа Власова – дважды победителя Олимпийских игр».

Кроме этого, трехкратный олимпийский чемпион поделился, каким званием гордиться вне спорта:

«Кроме высшего государственного звания [звание героя России – прим. «КП-Самара»], это звание почетного жителя Новосибирска. Для меня это неимоверно престижно и сказочно волнительно до сих пор. И, конечно, быть внуком, сыном и уже отцом».

Никита Высоцкий на вопрос про главные достижения в своей жизни ответил, что это окружающие его люди. При этом Высоцкий отметил, что во многом его окружение – заслуга отца:

«Мой отец, кроме того, что подарил мне жизнь, подарил огромное количество людей, с которыми я сблизился. Как будто он до сих пор ко мне их подводит после своей смерти. Среди них, например, Александр Карелин. Окружение – одна из главных составляющих моей жизни. Мне везло с людьми, и я умел этим воспользоваться – вот это мое достижение».

Лариса Круглова поделилась с молодежью, что ее мотивировало на спортивные достижения и что помогает в работе политиком:

«Амбиции. Я очень амбициозный человек – что в спорте была, что сейчас. Я с детства всегда хотела быть первой, шла без страха вперед. Иногда проигрывала, но поднималась. Сейчас также в политике. Есть амбиции, чтобы быть первой. Понимая, как для молодежи лучше, стараюсь это сделать как политик».

Мнацакан Искандарян рассказал будущим журналистам, какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы добиться успеха, стать чемпионом:

«Первое, что должен уметь спортсмен – терпеть. Терпеть, не жалеть себя, больше тренироваться».

Александр Живайкин прокомментировал важность турнира «Новая высота». Александр Живайкина очень рад, в Самаре что удалось организовать международные соревнования, особенно на фоне политических вопросов на международной арене:

«Спорт – единственная вещь без границ, которая объединяет всех жителей планеты. Приятно, что удалось провести международный турнир. На нем проводится отбор на первенство мира – это дорого стоит. Хотелось бы, чтобы борцов из Самарской области в финалах было больше, но это говорит о серьезной конкуренции соревнований».