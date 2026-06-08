Репост Собчак, респект от актеров озвучки, подписка от Гайдуляна: девушка из Самары озвучила сериал и стала народной любимицей

Арина талантливо переозвучивает видео с пермским акцентом. Фото: Предоставлено "КП-Самара"

Арина Лысик (Клиновая) из Самары стала народной любимицей, озвучив сериалы и кадры из фильмов с пермским говором. Миллионные просмотры, респект от актеров озвучки, репосты от звезд стали ее повседневностью. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с девушкой и узнала, как пришла идея создать вирусный контент.

Родилась в Сызрани, живет в Самаре, но говорит по-пермски

Арина начала свой путь в блогерстве полтора года назад, но первые посты и видео были посвящены дизайну.

«Я родилась в Сызрани, потом поступила в Самарский педагогический университет, отучилась там пять лет по направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями – английский и немецкий. Раньше я учила детей, а потом ушла в дизайн и занимаюсь продвижением».

По словам блогера, сначала она наполняла свою страницу как дизайнер, но потом поняла, что хочет транслировать другие идеи.

«Я просто не хотела заниматься этим в блоге. В жизни я артистка, пародистка, веселушка, хоть и не получила профильного образования. Пою с восьми лет, окончила музыкальную школу. У меня есть слух, и я могу воспроизвести почти любой акцент. Видео с озвучкой залетело в TikTok, а потом пошло-поехало. Особенно людям зашла пермская озвучка».

«Я поняла, что у меня получается»

Арина признается, что не сильно подкована в теме озвучки и дубляжа. Ей нравятся правильно поставленные голоса, интересные интонации и профессионализм актеров.

«Я не шла к этому специально. Просто поняла, что у меня получается. Не было никакой цели стать актером дубляжа. Просто озвучивала. Были микрозаказы на 1000 рублей. Я считала это прикольным хобби. Мне очень нравится Антон Киреев, Всеволод Кузнецов, студия «НеваФильм», Сергей Бурунов».

Микрофон Арины служит ей верой и правдой вот уже восемь лет. За это время девушка успела собрать десятки тысяч подписчиков и получить респект от именитых звезд.

Подписка от Андрея Гайдуляна, Ксении Дукалис и комментарии Настасьи Самбурской

Видео с пермской озвучкой получило большой отклик не только среди пермяков. Они разделились на два лагеря: одни почувствовали возвращение на малую родину, другие уверяют, что люди в их крае так не разговаривают.

Видео Арины стали популярны и среди звезд отечественного шоу-бизнеса. Пародию на себя Ксения Собчак выложила в свои социальные сети.

«В видео я оговорилась, незначительно, но люди устроили из этого массовый психоз. Я переживала, что так много тех, кто пришел просто позлорадствовать. Что удивительно: несмотря на образование Ксении и ее деятельность, она репостнула это видео и нигде меня не подколола».

Кроме репоста Ксении Собчак, на Арину подписались Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в «Универе» и телесериале «СашаТаня», Ксения Дукалис, а комментарии оставляли Настасья Самбурская и диктор Антон Киреев.

«Для меня это было просто какое-то сумасшествие. Кумир детства (Андрей Гайдулян). Все смотрели эти сериалы. Антон Киреев оставлял комментарии два или три раза. Когда на меня обращают внимание такие люди — это признание».

Сейчас Арина продолжает заниматься своей основной работой, но также готовит к выпуску полюбившиеся всем серии с пермским акцентом.

«Недавно я сделала перевод интерфейса одного из мессенджеров на пермский манер. Там был очень большой отклик, люди устанавливают, все в восторге. В этом году я стала неофициальным жителем Перми, теперь я Мадинка из глубинки», - шутит девушка.

В приложении Арина создала свой интерфейс, где каждое слово связано с Пермским краем. Оказалось, переводить нужно более четырех тысяч слов. В работе девушке помог искусственный интеллект.

«Было сложно, но я разобралась. Протестировать могут все желающие».

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