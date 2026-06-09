«Лапуля, я «трехсотый»: боец СВО из Самары, лишившийся глаза при штурме Селидово, рассказал о главной опоре - семье

Александр признается: особенно ценными на передовой были письма от дочерей. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

В Год единства народов России медиагруппа «Комсомольская правда» продолжает цикл публикаций об участниках СВО, которые сохранили на передовой лучшие традиции многонационального единства, доставшиеся им по наследству от дедов и прадедов - ветеранов Великой Отечественной войны. В этом материале мы расскажем о сотруднике АО «Салют» Александре В., чудом уцелевшем в одном из самых тяжелых боев за Донбасс.

С детства любил историю

Детство Александра прошло в Самаре. Со школьной скамьи у мальчика был интерес к истории - бабушка часто рассказывала про Великую Отечественную войну. А еще Саша серьезно занимался футболом, даже играл за дублирующий состав «Крыльев Советов». Однако со спортом жизнь связывать не стал. После школы решил отучиться на судоводителя. Потом понял, что это не его профессия, и в 2012 году ушел в армию.

После службы Александр устроился на завод «Салют», где встретил свою будущую жену Людмилу. Жизнь семьи круто изменилась в сентябре 2022 года: Александру пришла повестка.

Новый год под огнем врага

Батальон, сформированный в Самаре, в который распределили Александра, прибыл в Макеевку в канун нового, 2023 года. Лагерь с военными располагался в бывшем ПТУ на окраине города, в 14 километрах от передовой.

31 декабря, за пять минут до боя курантов, Александр поздравил жену по телефону. Как только положил трубку, почувствовал, что здание, где располагалась часть, содрогнулось от прямого попадания.

- Первая ракета ВСУ прилетела в спортзал, где базировались две наши роты, - рассказал Александр. - Поняв, что начался обстрел, я экипировался и выпрыгнул в окно. Дальше понеслось: второй, третий, четвертый прилеты... Я укрылся в окопе возле здания.

Тех бойцов, кто чудом уцелел, эвакуировали в Ростов-на-Дону. Александр несколько дней не мог позвонить супруге. Когда связь восстановилась, Людмила, будучи на седьмом месяце беременности, сразу поехала к мужу. Супругам дали на встречу несколько часов.

Ранение и шесть дней в блиндаже

Осенью 2024 года подразделение группировки «Центр», где служил Александр, получило распоряжение - начать штурм Селидово. Во время сражения Александр был тяжело ранен - осколки снаряда попали ему в ноги, руки и голову. Из-за ранения глаз боец почти перестал видеть.

Александра увидел один из бойцов и «забросил» его в недавно отвоеванный блиндаж ВСУ. Там оказалось еще несколько раненых российских военнослужащих. Вместе с ними самарец провел в блиндаже шесть дней - без воды, еды и медицинской помощи. Враг вел обстрел, и покидать укрытие было опасно. Как и оставаться в нем: это значило обречь себя на верную смерть.

Трое бойцов, включая едва видящего Александра, решились на отчаянный прорыв к своим. Они чудом преодолели три километра под обстрелом, пройдя через минное поле. Александру пришлось идти буквально на ощупь - его глаз едва видел.

«Лапуля, я «трехсотый»!»

В госпитале вердикт врачей был суров: правый глаз спасти не удастся. Александр набрал номер жены: «Лапуля, я «трехсотый»!» На армейском языке это означало «ранен». Людмила снова не раздумывая отправилась к супругу.

Врачи удалили Александру осколки из левого глаза и сделали операцию на правом. В госпитале бойцу восстановили слух (во время ранения была повреждена барабанная перепонка) и частично зрение.

- Инвалидность не дали, - говорит Александр. - Сказали: не положено, ты же не полностью слепой.

Возвращение к мирной жизни

В мае 2024 года Александра освободили от службы по здоровью. Дома его ждали любимая супруга и маленькая дочка, которая родилась во время его нахождения на СВО. А уже через два месяца ветеран вернулся на прежнее место работы - на завод «Салют», где стал слесарем-испытателем.

- Выбор был очевиден, - объясняет он. - Здесь жена работает, дом рядом. Вместе на работу ходим, дочку в детский сад заводим.

Для Александра самое ценное - семья. Письма от родных, в том числе от двух приемных дочек, которые он получал на фронте, хранит как реликвию.

- То, что написано детским неровным почерком, - самое ценное, - говорит самарец. - Вот кого мы защищаем, вот почему все, что случилось, было не зря.

В ноябре 2024 года подвиг нашего земляка Александра был отмечен медалью «За отвагу».

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