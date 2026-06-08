Хочешь на озеро, заплати. В Алексеевке предприниматель установил шлагбаум на дороге, ведущей к водоему

В ситуации разбирается следственный комитет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Алексеевки не первый год ведут борьбу за единственное место отдыха. Местные карьеры, которые раньше посещали десятки сельчан, теперь закрыты. Попасть туда можно, но только за деньги. Такие правила ввел местный «смотрящий» - так его называют жители. Он перекопал все дороги, ведущие к водоему, оставив единственный проезд – и тот со шлагбаумом. История длится уже несколько лет, на самый вопиющий случай произошел в этом году. Местные рыбаки сообщили, что кто-то поджег их хижину, потому что они отказались давать деньги за проезд. К разбирательствам уже подключились местные депутаты и глава СК России. Журналист «КП-Самара» узнала подробности.

Многолетняя проблема

Любимые сельчанами карьеры находятся неподалеку от села Алексеевка, но территориально они расположены на территории Волжского района. Самоуправство, о котором говорят местные жители, началось несколько лет назад. Одна из местных предпринимательниц получила участок, через который проходит дорога на карьеры, под деятельность крестьянско-фермерского хозяйства.

«Изначально деятельность там действительно была. Она завела несколько голов коз, но в скором времени они куда-то делись. Земельный участок остался в качестве сельскохозяйственного назначения. Мы пока уточняем, в собственности находится земля или в аренде. Шлагбаум на участке установил некий Ахлиддин. Он и берет плату за проезд», - рассказал «КП-Самара» депутат Самарской городской думы Дмитрий Асеев.

История со шлагбаумом вылилась в публичную плоскость еще в 2019 году. Тогда жители Алексеевки рассказывали, что оплата за проезд составляет 200 рублей. Сегодня стоимость возросла: для того, чтобы отдохнуть на водоеме, нужно заплатить 500 рублей.

«Другого проезда к водоему нет. Ахлиддин – по словам местных жителей, ранее судимый – перекопал все дороги, ведущие к единственному месту отдыха жителей».

На протяжении нескольких лет ситуация не двигается с мертвой точки. Вопрос поднимали уже несколько раз, но «воз и ныне там».

«В прошлый раз мы инициировали проверку. Когда приехала комиссия, шлагбаумы были открыты, никаких препятствий на пути к водоему не было. Однако потом территория вновь оказалась закрыта. И так из года в год: поднимаем шум, делаем запросы – шлагбаум открывается. Проходит время, и он закрывается снова», - рассказывает Дмитрий Асеев.

От самоуправства до поджогов

История, которая произошла в этом году, накалила возмущение жителей до предела. Местные рыбаки, которые отказались платить за проезд, лишились своей рыбацкой хижины.

«Рыбаки нам рассказали следующее. Они имеют разрешение от Росрыболовства на вылов рыбы в местном водоеме для ее дальнейшей реализации. Вылов, продажа рыбы – все ведется в рамках закона. Когда с них потребовали оплату за проезд, они отказались. Заявили, что у них есть разрешение и они не готовы каждый раз платить по 500 рублей за проезд. А у рыбаков там была сторожка, где они хранили сети. В результате сторожку кто-то облил бензином и поджог».

Неприятность случилась и у другого мужчины, который пытался бесплатно проехать к водоему.

«У него кто-то разбил стекло на УАЗе. Он обратился в полицию», - пояснил парламентарий.

Официально

История о самоуправстве у Алексеевки дошла до главы СК России Александра Бастрыкина. Сейчас местное управление следственного комитета проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). О результатах проверки будет доложено лично главе следственного комитета.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. По данным полиции, 44-летний мужчина арендует участок с 2023 года.

«Полицейским житель Кинельского района пояснил, что участок он использует в коммерческих целях путем размещения на въезде шлагбаума, через который за денежную плату в сумме 500 рублей пропускает транспортные средства граждан, посещающих данные озера. Пеший подход к водоемам не ограничивается».

В отношении нарушителя завели административное дело по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Ему грозит штраф. Также ведется проверка по факту преступления, предусмотренного статьей 330 УК РФ (самоуправство).