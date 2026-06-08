Памятник Александру II и новые акценты для туристов: что даст Самаре проект «Императорский маршрут»

Самара вошла в уникальный "Императорский маршрут" фото: социальные сети Вячеслава Федорищева

На карте «Императорского маршрута» появилась еще одна точка. 8 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве с фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Участие в федеральном проекте, который реализуется при поддержке министерства экономического развития РФ, позволит представить богатое историческое наследие, связанное с династией Романовых и привлечь новых гостей к культурным и духовным достопримечательностям.

Памятник Александру II

Как сообщил глава региона, первые проекты для реализации уже намечены:

«Императорский маршрут» это не просто про туризм, а про сохранение памяти и традиций. Есть много направлений, которые мы задумали, одно из них - восстановление памятника императору Александру II. Сделаем это бережно к его истории».

О судьбе памятника царю-освободителю «КП»-Самара» писала уже не раз. Он появился на Алексеевской площади после смерти Александра. Деньги на скульптуру собрали сами горожане и выкупили монумент, предназначавшийся для центра Москвы. В 1918 году монумент заколотили досками, а после его демонтировали. На постамент водрузили сначала рабочего, а потом - Ленина. Разговоры о восстановлении памятника идут уже не первый год и сейчас инициатива получила поддержку.

Самарская область занимает важное место в проекте. Архивные документы содержат многочисленные свидетельства посещения Самарской губернии представителями царской династии, а также материалы, отражающие их вклад в становление и развитие региона. А небесным покровителем Самары считается святитель Алексий, митрополит Московский, которого глубоко почитал Императорский Дом Романовых. Участие Самарской области в «Императорском маршруте» расширит туристические возможности региона, позволит увеличить количество экскурсионных маршрутов и программ культурно-познавательного туризма.

«Самарский край имеет очень богатую историю, и самое главное, здесь крайне бережно относятся к 300-летнему наследию России. Стали восстанавливать старинные памятники, открывать кофейни с традициями и делать многие другие вещи», - подчеркнула создатель и куратор проекта Анна Громова.

Выставка и благотворительность

После подписания соглашения Фонд представил передвижную стендовую выставку «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне». Экспозиция была подготовлена к 110-летию начала Первой мировой войны – одного из самых тяжелых испытаний в истории России. Выставка рассказывает о масштабной благотворительной и гуманитарной деятельности членов Дома Романовых, которые в годы войны активно поддерживали армию, организовывали госпитали и санитарные поезда, оказывали помощь раненым, семьям военнослужащих, беженцам и всем пострадавшим от военных действий.

Выставка "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

А в воскресенье в Струковском саду прошла акция «День белого цветка», объединившая жителей города, общественные организации и волонтеров ради доброго дела. Для гостей были организованы благотворительная ярмарка с участием местных производителей, мастер-классы от образовательных учреждений и выступления творческих коллективов. Все собранные в ходе акции средства будут направлены на поддержку семей участников специальной военной операции, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Для нас счастье, что сегодня мы можем этой благотворительной традицией сохранять преемственность исторической памяти, почтить поколения наших предшественников, которые жили любовью христианской, добром и преданностью Отечеству. Мы, продолжая дела милосердия и добра представителей Императорского Дома Романовых, восстанавливаем культурный код нашего народа», – сказала Анна Громова.

КСТАТИ

Федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут» реализуется фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» с 2017 года. Цель – объединение в регионах объектов, связанных с Императорским Домом Романовых, с помощью культурно-познавательного туризма. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб.

Проект "Императорский маршрут" реализуется фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

По «Императорскому маршруту» в рамках национальных проектов «Культура» и «Семья» путешествие совершают дети из более чем 20 регионов России. Из Екатеринбурга в Алапаевск, из Тюмени в Тобольск курсируют брендированные поезда «Императорский маршрут» с экскурсионными группами и тематическими программами для туристов разных возрастных категорий.