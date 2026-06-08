«Я была не готова, билась в истерике»: история жены самарского бойца СВО

Семья Даниловых поделилась своей историей. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Пока участники специальной военной операции защищают страну, дома их ждут. И не всегда в этом доме все спокойно. Тревога, усталость, нехватка времени и сил, дети, которые требуют внимания. В Самаре есть те, кто помогает семьям участников СВО жить полноценно, интересно, без ощущения, что они брошены. Одна из таких историй – семья Даниловых. Подробности — в материале «КП-Самара».

На прощание дали один вечер

В жизни Нины Даниловой все случилось резко. Осенью 2022 года в дверь постучали. Принесли повестку. Муж был на работе. Дома — шестилетняя Ульяна и трехмесячная Кира на руках.

«Я позвонила мужу. Он пришел с работы, взял повестку и быстро ушел в военкомат. Он был готов, он знал, что его призовут. Он патриот. А я… я была не готова. Билась в истерике, со слезами. Как я останусь одна с двумя детьми?», — вспоминает Нина.

Собрали мужа за вечер. Сказали: «Завтра в 8 утра забираем».

Первое время Нина не находила себе места. Бабушек и дедушек рядом не было. Маме Нины пришлось уйти на пенсию, чтобы переехать в Самару и помогать с детьми. Но психологически было тяжело всем. Особенно старшей дочери Ульяне.

Пока мужья и отцы на передовой, в Самаре помогают тем, кто их ждет. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Девочке тогда было 6 лет. Она заканчивала садик, был выпускной — без отца, потом первая линейка, первый класс — без отца. Дни рождения — без отца. Она все понимала и очень переживала за папу.

«Ульяна очень переживала, для нее это была больная тема. Мы с ней разговаривали, но ребенок — есть ребенок. Ему нужны оба родителя», — говорит Нина.

Отношения с дочкой были немного напряженными. Нина требовала от старшей больше ответственности — сходить за хлебом, вынести мусор, присмотреть за младшими. Ульяне было трудно. Она повзрослела раньше, чем должна была.

Психолог увидела проблему

А потом Нина случайно попала в общественную организацию «Большая семья». Сначала просто нашла их в соцсетях. А потом осмелилась прийти на мастер-класс. И все ей понравилось. Но важнее любопытного досуга тогда стали слова психолога.

«Выяснили все ее переживания за папу, за меня, за сестер. Из бытового — ей просто необходимо свое личное пространство. У нее нет своей комнаты, она живет с младшими, они ей покоя не дают», — рассказывает Нина.

Дети не просто проводят время, они находят друзей, уверенность и веру в себя. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Психолог посоветовал выделить Ульяне уголок, огородить его ширмой. Дать время побыть одной. Нина последовала совету — и отношения с дочкой начали налаживаться. Ульяна поняла, что ее слышат и понимают не только дома.

«Это очень важно для ребенка, когда его замечают и хвалят. Недавно Ульяну наградили похвальным листом «За стремление к знаниям, доброту и умение дружить». Она была так рада!» — делится Нина.

«Я стала намного сильнее»

Сама Нина тоже изменилась. Страх и отчаяние ушли. Она стала сильнее, научилась просить и принимать помощь. И жизнь продолжилась. Несмотря ни на что. Когда муж приехал в отпуск, они решились на третьего ребенка — младшую Викторию.

«Теперь я точно знаю: если не мы, то кто? За таким героем мы как за каменной стеной. Ульяна у меня молодец, справляется. А я стала намного сильнее, — говорит Нина. — Не надо сидеть и плакать в окошко. Бойцам от этого не легче. Они там защищают нас, сражаются за мир. А мы здесь должны продолжать жизнь. Развиваться. Потому что они там для нашего спокойствия».

Проект завершился, но организация продолжает свою работу в помощи подопечным. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Сам глава семьи пока находится на передовой. Он знает, что его семья не брошена. По словам Нины, муж очень доволен, что дети не сидят дома, а ходят на мастер-классы, участвуют в проектах, ездят на экскурсии. Для него это частичка дома, которая дает силы сражатьсядальше. Он спокоен за тыл — а значит, может делать свою работу на передовой.

Это и есть главный смысл работы «Большой семьи». Не просто выдать билет в театр или устроить праздник. А помочь женщине выстоять, ребенку — не замкнуться, а всей семье — сохранить себя, пока отец на передовой.

«Чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня»

Руководитель организации Ольга Орлова в беседе с «КП-Самара» объясняет это просто:

«Как гласит пословица: «Чтобы вырастить одного ребенка, нужна целая деревня». «Большая семья» готова стать такой деревней поддержки для семей участников СВО. Женщине крайне сложно одной растить ребенка, пока муж на передовой. Государство помогает, но этого не всегда достаточно. А мы можем быть рядом — в выходные, в праздники, когда особенно остро чувствуется отсутствие отца».

Экскурсии, мастер-классы, походы в театры, праздники и просто теплые разговоры. Фото: предоставлено «КП-Самара»

И они рядом. Устраивают экскурсии, походы в театры и филармонию, кинопросмотры, творческие мастер-классы и арт-терапию. Вместе празднуют Новый год, 23 Февраля, Масленицу, 8 Марта, Пасху и День Победы.

Работа по проекту «СВОи дети» велась при поддержке президентского гранта. Проект завершился, но организация продолжает помогать своим подопечным.

«Завершение гранта — не окончание нашей поддержки, — говорит Ольга Орлова. — Мы верим, что каждая семья защитника заслуживает внимания, а каждый ребенок — тепла и шанса на яркое будущее. Наши двери всегда открыты».