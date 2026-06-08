Организаторы в масках, крики на апелляции и пустота в голове: как журналисты «КП-Самара» сдавали ЕГЭ в разные годы

Журналисты рассказали, как сдавали ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА.

Совсем скоро выпускники распрощаются со школьной суетой и станут активно готовиться к поступлению, сдавая внутренние экзамены и собирая сумки в студенческие общежития. До конца сдачи ЕГЭ и ОГЭ осталось совсем мало времени, и школьники смогут вздохнуть полной грудью. Журналисты «КП-Самара» рассказали, как они сдавали ЕГЭ и с какими сложностями им пришлось столкнуться.

Без праздника, в масках и перчатках

Корреспондент Анастасия Семдянова вспоминает сдачу ЕГЭ с особой теплотой, несмотря на отсутствие выпускного и последнего звонка. Настя сдавала экзамены, когда мир сотрясла новость о COVID-19. Ограничения, маски, принудительный карантин и перчатки стали повседневностью для школьников 2020 года.

«У меня не было нормального выпускного и последнего звонка. Даты сдачи экзаменов постоянно менялись. В итоге первый предмет мы сдавали в конце июня, а в июле стояла ужасная жара, это был один из самых жарких месяцев на моей памяти», — вспоминает Настя.

В тот год в аудиториях действовали особые меры безопасности. Окна заклеивали специальной пленкой от солнца, в некоторых кабинетах не было кондиционеров, но стояли вентиляторы, а все организаторы носили маски и перчатки.

«Один из экзаменов я сдавала в школьной форме, но из-за жары нам разрешили приходить в свободной легкой одежде. Сейчас уже не помню, надевали ли мы маски, — делится Настя. — Я не нервничала. Все было неплохо. У меня была плодотворная подготовка к ЕГЭ. С 10 класса я готовилась к истории, в 11-м подключила литературу и русский. Смотрела вебинары, выполняла задания и была ответственным учеником».

По словам Насти, в то время она и ее одноклассники считали, что сдача ЕГЭ — это чуть ли не самое важное в жизни. В голове постоянно крутились мысли: «Если я не сдам, то никуда не поступлю».

«Я до сих пор считаю, что экзамены помогают ребятам перебраться из провинциальных городов куда-то дальше, выше. Я бы посоветовала реально готовиться, но не забывать про отдых. Последний год учебы в школе — это важно».

С другой стороны, пройдя сложный путь сдачи экзаменов в годы карантина, Настя смотрит на это уже с другой точки зрения.

Анастасия Семдянова рада, что жизнь после ЕГЭ сложилась так

«Сейчас я смотрю на это с философской стороны. Если бы тогда я поступила в другой вуз, то не встретила бы своего молодого человека, близких подруг. Жизнь сложилась бы совсем иначе. Поэтому все, что не происходит, — к лучшему».

Отговорили от апелляции и грозились снизить баллы

Алена Провкина, как и Настя Семдянова, сдавала ЕГЭ в годы карантина. Дистанция в аудитории, стресс и страх перед неизвестным вирусом давили сильнее, чем запугивания учителей и родителей.

«Я сдавала русский и литературу. Все пробники были от 90 баллов, но в итоге за литературу я получила около 80 баллов, причем все учителя профильных предметов удивлялись позиции проверяющих. Было решено подавать апелляцию».

Апелляция в тот год, как и сама сдача ЕГЭ, немного видоизменилась. Если раньше школьникам назначали определенный день и аудиторию, то тогда это были онлайн-встречи.

«Я приехала в чужую школу, села перед ноутбуком и ждала обсуждения работы. Как оказалось, с проверяющей, которая выставляла мне баллы. Как сейчас помню: женщина начала кричать и грозить снизить баллы за аргумент из "Войны и мира". А я, к слову, очень любила это произведение и делала ставку на этот пример».

Алена поступила туд, куда хотела, несмотря на проверяющих

Проверяющая отметила, что ей не понравилась формулировка. Сам ответ был полным, пример подобран верно, но персонаж из книги (это была Эллен Курагина) ее не впечатлил.

«Мы и так все были на нервах, тут еще и карантин, сдвигаются даты экзаменов, следовательно, сдвигаются и даты поступления, а сотрудники, которые должны быть беспристрастны, кричат и проявляют агрессию. Женщина пригрозила не идти дальше: ведь если я подам повторную апелляцию, то мне могут снизить баллы. Рисковать я не стала. Время подачи документов в университет приближалось, а упускать год не хотелось».

В итоге Алена поступила на бюджет туда, куда хотела.

Нас запугивали за два года до сдачи ЕГЭ

Анастасия Зубкова вспоминает период сдачи экзаменов с содроганием. Переживать школьники начали задолго до ЕГЭ.

«Нас запугивали, наверное, за два года до сдачи. Многие уже тогда начали нанимать репетиторов и готовиться. Помню, что больше всего боялась не сдать математику и не поступить. Очень сильно переживала».

Настя начала готовиться к базовой математике и хотела сдать ее не меньше чем на 4. При получении тройки мог «слететь» красный аттестат. Переживаний добавляла и литература.

«Переживаний было больше, чем нужно. Хотя на самом деле все было гораздо проще. Все ночи перед экзаменами давались мне тяжело, я не могла уснуть. В школе я наизусть знала стихи Есенина. Молилась, чтобы мне попался он, так и случилось. В день сдачи я сидела перед бланком и не могла вспомнить ни строчки. Чуть не расплакалась прямо в аудитории».

В итоге Настя хорошо сдала русский и литературу. На 100 баллов сдала творческий конкурс в университете и поступила на бюджет.

«Сейчас уже вспоминаю все это с улыбкой. Веселый период и сильная встряска для мозга».

Сдача экзаменов и подготовка — нелегкий период для каждого школьника. Родителям и учителям психологи часто советуют не перегружать детей, стараться поддерживать и помогать, особенно в стрессовых моментах. После сдачи ЕГЭ выпускники столкнутся с поступлением или поиском работы, и уже через пару лет они смогут с теплом и улыбкой вспоминать период подготовки.

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