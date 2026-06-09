Новокуйбышевские производители масел и присадок пришли на помощь «Барскому» роднику

«Родники Самарской области» — любимая акция НЗМП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Акция «Родники Самарской области» для волонтеров НЗМП далеко не первая, поэтому подготовились к ней основательно. Изучили фотографии будущего места работы, прикинули, что нужно взять с собой в экспедицию. Лестница выглядит довольно ветхой, значит, понадобятся доски. Где доски - там и соответствующий инструмент, а еще кисти, краска и перчатки, пакеты под мусор, чтобы довести начатое дело до ума. Родник Барский - впрочем, как любой другой природный источник - стоит стараний. Говорят, что вода в нем содержит ионы серебра и обладает целительной силой. Так ли это, доподлинно не известно, но мало кто является к источнику без пустой тары. Может, и не лечит этот дар природы, однако куда вкуснее воды из-под крана или покупной, очищенной до полной стерильности.

В команде волонтеров НЗМП, прибывшей в Сколково, - представители различных подразделений. Всем хочется внести посильный вклад в сохранение природных богатств Самарской области!

Ведущий специалист по пожарной безопасности Сергей Володин «по-хозяйски» оценил объем работ и не теряя ни минуты приступил к делу - не первый раз «волонтерит» на спасении родников. А предстоит многое: привести в порядок лестницу, убрать сухостой, скосить траву вокруг ключа, да и бытового мусора скопилось немало.

Территорию источника избавили от лишней травы и сухостоя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Уже лет пять участвую в различных экологических акциях, - рассказал заводчанин. - На счету наших заводских добровольцев уборка волжских берегов и посадка деревьев - как по собственной инициативе, так и в рамках региональных и всероссийских акций. Но акция по благоустройству родников - моя любимая. Приятно давать новую жизнь и беспрепятственную дорогу воде. Вода - это жизнь, особенно ключевая.

Самого Сергея можно назвать «дипломированным» волонтером. По итогам добровольческой работы в 2025 году он был отмечен специальной премией регионального экологического движения «ЭкоРавновесие». А накануне акции стало известно, что его наградили дипломом участника престижного регионального конкурса «Эколидер Самарской области» в номинации «Энтузиаст». К слову, Сергей Володин - активный участник большинства экоакций, проводимых компанией и предприятием: «Родники Самарской области», «Кедры России», «Чистые берега», «День Волги», «Сад Памяти», «Весенняя неделя добра» и многих других.

Волонтеры предприятия всегда готовы помочь природе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В акции регионального движения «ЭкоРавновесие» «Родники Самарской области» заводские волонтеры участвуют много лет подряд. С миссией по спасению родников в разные годы они побывали в Красноярском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Сызранском, Нефтегорским и Волжском районах, под Новокуйбышевском.

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