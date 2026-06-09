Новокуйбышевские нефтехимики вернулись из экспедиции по спасению родников

Волонтеры-нефтехимики всегда готовы прийти на помощь природе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Много лет в региональном движении «ЭкоРавновесие» активно участвуют сотрудники АО «ННК». Вместе с другими волонтерами они чистят берега рек и парки, сажают деревья. Каждый год волонтеры предприятия отправляются и в экспедицию «Родники Самарской области». С благородной миссией - сохранить подземные источники - они побывали уже в Красноярском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Сызранском, Нефтегорским и Волжском районах, под Новокуйбышевском.

Забота о природных источниках - важный элемент экологической культуры, развитие которой является одним их ключевых принципов деятельности предприятий «Роснефти». На этот раз отряд экодобровольцев прибыл в село Сколково Кинельского района, чтобы облагородить родник Барский. Волонтеры скосили траву, окружающую ключ, спилили лесной сухостой, покрасили перила лестницы, ведущей к роднику. Экспедиция стала не только полезной для природы, но и познавательной для самих участников. По пути волонтеры заехали в казахский аул - познакомились с многонациональной культурой Кинельского района.

- Я открыла для себя новый прекрасный уголок Самарской области, - рассказывает волонтер АО «ННК» Яна Ваняшина. - Буду советовать всем друзьям и знакомым обязательно побывать здесь - узнать что-то новое о традициях земляков, полюбоваться прекрасными видами.

Яна Ваняшина признается: большая экологическая работа, которую ведет предприятие, - субботники, сортировка мусора, сбор пластиковых крышечек и многое другое - делает экопривычки естественными, проявляющимися автоматически. И не только у сотрудников. Яна - многодетная мама и учит своих детей ответственно относиться к природе с детства.

Лето только началось, но экологический сезон у волонтеров предприятия давно стартовал. Открылся он традиционно субботниками, в ходе которых заводчане привели в порядок не только территорию предприятия, но и улицы родного города. В конце мая нефтехимики вместе с другими волонтерами навели чистоту на волжском берегу - убрали более семи кубометров мусора с гектара речной территории.

А незадолго до поездки на родник, в канун Дня защиты детей, провели две экологические акции по высадке декоративных растений. Первую - в городском сквере имени Менделеева, где благодаря заводчанам и их детям заиграла летними красками целая клумба. Вторую - в дошкольном корпусе реабилитационной школы-интерната. Здесь волонтеры-нефтехимики высадили более 600 цветов разных видов, а также передали в дар растения для благоустройства территории школьного корпуса.

На этом нефтехимики не останавливаются: экологический календарь - 2026 только начинается!

Ответственное отношение к окружающей среде - один из приоритетов в политике нефтяной компании. Ее волонтеры уверены: работа по защите родников и продлению их жизни важна не только для обеспечения населения региона питьевой водой, но и для сохранения природного равновесия, уникальной экосистемы.

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