Брал медали в Сербии, Казахстане и Венгрии, имеет опыт в еврокубках: кто такой Срджан Благоевич, который возглавил «Акрон»

«Акрон» был единственным клубом РПЛ без главного тренера на сезон 2026/27 Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» оставался единственным клубом Российской премьер-лиги без главного тренера на сезон 2026/27. Однако 8 июня красно-черные объявили имя нового наставника. Им стал 52-летний сербский специалист Срджан Благоевич.

«Ключевым моментом при выборе нового тренера была его способность и приверженность к построению инициативного футбола. Срджан Благоевич зарекомендовал себя специалистом, умеющим хорошо использовать сильные стороны своей команды и развивать футболистов», - прокомментировал владелец «Акрона» Павел Морозов.

Начал тренерский путь в Сербии

Тренерскую карьеру Срджан Благоевич начинал на родине. Он руководил небольшими клубами. На заметный уровень наставник вышел после назначения в «Сремчицу» в 2008 году. Но после этого опять тренировал практически неизвестные команды.

В сезоне 2015/16 Срджан Благоевич возглавил «Бежанию» - клуб Первой лиги. А уже в следующем сезоне наставника пригласил клуб из Суперлиги – «Явор». Первый заход в Суперлигу удачным назвать нельзя – Благоевич проработал в «Яворе» чуть более трех месяцев.

В октябре 2017 года Срджан Благоевич был назначен главным тренером «Инджии» из Первой лиги. По итогам сезона 2018/19 «Инджия» во второй раз в своей истории вышла в Суперлигу, победив в матчах плей-офф за повышение. В следующем сезоне Благоевич провел в «Инджии» 12 туров, после чего решил попробовать свои силы в другом чемпионате.

Заложил чемпионскую команду в Казахстане

После чемпионата Сербии тренер отправился в Казахстан. В январе 2020 года Срджан Благоевич стал тренером новичка высшей лиги - «Каспия». В первом сезоне в высшей лиге «Каспий» с Благоевичем занял 10 место. На второй год команда была уже восьмой.

Успехи Благоевича заметили и пригласили в «Астану» - один из топов казахстанского футбола. «Астана» не могла выиграть чемпионат Казахстана с 2019 года. Сезон в «Астане» наставник не доработал – его отправили в отставку после 19 тура, причем при восьмиматчевой серии без поражений и втором месте в турнирной таблице. Возможно, причина отставки заключалась в отношениях тренера с руководством. Как бы там ни было, «Астана» по итогам сезона стала чемпионом. Во многом благодаря работе Благоевича.

Здесь же наставник познакомился с еврокубками. «Астана» выступала в Лиге конференций. Однако во втором квалификационном раунде казахстанский клуб вылетел из турнира, проиграв польскому «Ракуву» по сумме двух матчей со счетом 0:6 (0:5 и 0:1).

После Казахстана работал в Венгрии

Всего через неделю после увольнения из «Астаны» Срджан Благоевич возглавил «Дебрецен» из Венгрии. На тот момент клуб занимал 10 строчку в чемпионате, однако с приходом серба поднялся и завершил сезон на третьем месте.

Третье место позволило «Дебрецену» выступать в Лиге конференций. Во втором квалификационном раунде венгерский клуб по пенальти прошел армянский «Алашкерт». Но в третьем раунде подопечные Благоевича оказались слабее австрийского «Рапида» (0:0 и 0:5).

В чемпионате «Дебрецен» по итогам сезона остался лишь пятым. В начале следующего сезона Срджан Благоевич покинул клуб.

Последнее время тренировал «Партизан»

В январе 2025 года Срджан Благоевич вернулся в Сербию. На этот раз в топ-клуб чемпионата – «Партизан». «Партизан» является главным соперником «Црвены Звезды», но в последние годы стал заметно уступать конкуренту в борьбе за золотые медали. Благоевич возглавил команду, когда она шла второй и отставала от «Црвены Звезды» на 17 очков. «Партизан» финишировал вторым.

В начале сезона 2025/26 Срджан Благоевич попробовал свои силы в Лиге Европы. В первом квалификационном раунде «Партизан» в серии пенальти уступил кипрскому АЕКу и вылетел в Лигу конференций. Там сербы разгромили украинскую «Александрию» (2:0 и 4:0), но в третьем раунде по сумме двух матчей уступили шотландскому клубу «Хайберниан» (0:2 и 3:2).

В чемпионате «Партизан» шел вровень с «Црвеной Звездой». Однако в ноябре 2025 года после вылета из Кубка и разгромного поражения от «Чукаричков» Срджан Благоевич был отправлен в отставку. Как оказалось, решение было неудачным. В течение четырех месяцев «Партизан» возглавляли три тренера. Клуб отстал от прямого соперника на 10 очков и рисковал потерять вторую строчку в турнирной таблице. В марте «Партизан» вернул Благоевича. После этого команда проиграла лишь раз «Црвене Звезде», но не смогла удержать вторую позицию и финишировала третьей.

Мог оказаться в РПЛ раньше

Интересно, что Срджан Благоевич мог начать тренировать в России намного раньше. Впервые информация о возможном переезде специалиста в РПЛ появилась в 2023 году. Тогда, по слухам, Благоевич мог возглавить «Сочи».

Еще несколько раз наставника «сватали» в Россию по ходу только что завершившегося сезона. Сначала его связывали со «Спартаком» после отставки Деяна Станковича. В январе 2026 года серб вел переговоры с «Рубином». Однако казанцы сделали выбор в пользу Франка Артиги.