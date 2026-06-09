Новокуйбышевские нефтепереработчики очистили и благоустроили родник Кинельского района

Волонтеры довольны: в результате их усилий родник преобразился. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В единстве – сила!

Уже в десятый раз волонтеры Новокуйбышевского НПЗ стали участниками масштабной экологической акции «Родники Самарской области», которую организует медиагруппа «Комсомольская правда».

В предыдущие годы они побывали с благородной миссией по спасению природных источников под Новокуйбышевском, в Красноярском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Сызранском, Нефтегорском и Кинельском районах. К слову, на территории последнего - более 30 известных родников. Поэтому именно сюда волонтеры приезжают чаще всего. В 2026 году они посетили святой источник Барский, расположенный около села Сколково.

Этот родник - источник чистой воды не только для местных жителей, но и для туристов: Кинельский район активно развивает эту сферу, здесь есть несколько популярных маршрутов, да и просто красивые гостеприимные территории, которые приятно посетить путешественникам. А для погружения в атмосферу единства, дружбы и разнообразия традиций многонациональной Самарской области старт экологической акции был запланирован из аутентичного села Аул Казахский. Здесь волонтеры познакомились с бытом и обычаями казахов, которые соблюдаются сегодня ровно так же, как и 200 лет назад, посетили настоящую юрту и посмотрели концерт детского ансамбля песни и танца. Зарядившись позитивом и чувством единения, добровольцы отправились в экотур к источнику.

Для здоровья родника

- Какая же красивая у нас в Самарской области природа! - поделилась впечатлениями начальник отдела социальных программ НК НПЗ Наталья Аристархова. - Я постоянный участник локальных экологических акций на заводе - в основном субботников, мероприятий по сбору пластиковых крышек, батареек, стараюсь экономить ресурсы. Давно мечтала поучаствовать в более масштабном мероприятии, и вот мечта сбылась: я волонтер большого движения регионального значения. Вместе с коллегами готова приложить все усилия для очищения родников.

А усилий потребовалось немало. Самое масштабное - привести в порядок прилегающую территорию, очистив ее от лишних зарослей и сухостоя - источника гниения. Вокруг русла ручья нашелся и мусор: пластик, пакеты, бутылки. В общей сложности набралось два полных «КамАЗа» отходов! Наконец добровольцы покрасили перила ведущей к роднику лестницы. Стало чисто и красиво - глаз волонтера радуется, родник сияет и словно дышит свободнее.

- Очень довольна результатами, это тот случай, когда легкая усталость радует. Потому что усилия были не зря, - подвела итог Наталья Аристархова.

Всего за десять лет проведения акции новокуйбышевские нефтепереработчики поспособствовали очистке и благоустройству более чем 30 родников Самарской области, а заодно открыли для себя красивейшие места губернии и узнали десятки историй и легенд, связанных с источниками.

Эта акция - одна из самых любимых для заводских волонтеров. Всего же их список добрых дел для людей и окружающего мира насчитывает десятки событий в течение года. Это мероприятия по высадке деревьев, уборке территорий в Новокуйбышевске и Самаре, благоустройство мест исторической памяти города, донорство, просветительская деятельность в подшефных школах, большой фестиваль «ЭкоЛайф» и многое другое. Волонтерство стало частью жизни многих заводчан и вне предприятия. Они хотят быть примером для подрастающего поколения, чтобы вместе делать мир лучше.

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