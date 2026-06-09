Семен Адамович и бадабадашка: сотрудники редакции «КП-Самара» рассказали о своих любимых котиках

Сотрудники самарской редакции "КП-Самара" рассказали о своих любимых котиках фото: предоставлено "Комсомолке"

9 июня отмечается неофициальный, но очень теплый и милый праздник – День заботы о любимом коте. Это отличный повод еще раз напомнить своим пушистым питомцам, как сильно мы их любим, поиграть с ними подольше, почесать за ушком, подарить новую игрушку или просто угостить любимым лакомством. Ведь кошки не только создают уют в доме, но и ежедневно дарят своим хозяевам хорошее настроение В честь этого праздника сотрудники самарского филиала «Комсомольской правды» решили познакомить читателей со своими четвероногими друзьями. Мы собрали истории о наших котиках и кошках, а также самые милые фотографии пушистых любимцев, которые давно стали полноправными членами семьи.

Живет с лучшим другом корги

Лучший друг корги фыото: Владислав Федоров

Кот по кличке Сэм появился в жизни звукорежиссера Владислава Федорова 31 мая 2020 года, всего через день после важного события. 30 мая Владислав вместе с девушкой переехал в свою первую совместную квартиру. Еще во время переезда они решили, что на следующее утро отправятся за питомцем. Это решение было для них особенно значимым: в детстве ни Владиславу, ни его избраннице родители не разрешали заводить домашних животных. Поэтому, начав самостоятельную жизнь под одной крышей, молодые люди сразу исполнили давнюю мечту и подарили дом маленькому котику Сэму, который быстро стал полноправным членом семьи.

«Мы зашли на сайт объявлений и нашли котика всего за 300 рублей. Уже через 30 минут маленький комочек счастья ползал по квартире. Сначала девушка хотела назвать его Масик, потому что он маленький и милый, но он же вырастет, вдруг будет толстый и пушистый. В голову пришла кличка Сэм, не знаю, почему даже, а кот вырос стройным и красивым, он самый худой в нашей семье», – вспоминает Влад.

Сэм вырос очень активным, любознательным и дружелюбным котом. Он с удовольствием общается с людьми, любит внимание и игры, хотя к незнакомцам поначалу может относиться настороженно. Уже несколько лет Сэм живет под одной крышей со своим лучшим другом корги по кличке Леси. За это время питомцы стали настоящими компаньонами, вместе играют, устраивают забеги по дому и весело проводят время. Особенно трогательно выглядит их встреча после прогулок, как только Владислав возвращается домой с Леси, корги первым делом бежит к Сэму, чтобы поприветствовать друга и словно обнять его после недолгой разлуки.

«Сэм очень любит игру с самодельной бабочкой. Мы бросаем эту бабочку, он бежит за ней и приносит прямо в руки. Это выглядит очень забавно».

Обнимается и делает «бадабадашку»

Делает "бадабадашку" фото: Анастасия Сычева

У ведущего менеджера отдела рекламы Анастасии Сычевой дома живет настоящий «леопард» по кличке Персик. Этого очаровательного котика Анастасия подарила младшему сыну от имени Деда Мороза, и с тех пор он стал настоящим украшением дома и любимцем всей семьи. Несмотря на свою эффектную внешность, Персик отличается озорным характером и обожает проказничать. Его любимая забава - спрятаться под стулом, дождаться подходящего момента и неожиданно «атаковать» проходящих мимо домочадцев.

«Он любит играть с лазерной указкой и приносить различные предметы. Обожает влажный корм, и если дать ему сухой, то начинает показывать свой характер. Персик начинает царапать стены лапой, вздрагивать и недовольно уходит от миски», – рассказывает Анастасия.

Персик не только озорник, но и невероятно ласковый кот. Он обожает обниматься со всеми членами семьи и регулярно устраивает свою фирменную «бадабадашку», именно так дома называют его привычку нежно тереться головой о руки и ноги близких. У Персика есть и очень трогательная особенность, когда он начинает волноваться, ему обязательно нужен контакт с человеком. Стоит протянуть ему руку, как котик начинает аккуратно лизать пальцы и постепенно успокаивается. Особенно это помогает во время поездок, которые он переносит с заметным волнением. Тогда кто-нибудь из семьи просовывает руку в переноску, Персик прижимается к ней, ластится и начинает ее вылизывать, словно находя в этом поддержку и чувство безопасности.

Семен Адамович

Его папу зовут Адам фото: Ирина Синегубова

У выпускающего редактора Ирины Синегубовой дома живет настоящее серенькое чудо – котик Сема, который уже семь лет является полноправным членом семьи. Изначально Ирина не планировала заводить питомца, о котенке мечтала ее младшая сестра. Однако однажды, вернувшись домой, Ирина увидела посреди комнаты маленький серый комочек, который испуганно дрожал, оказавшись в незнакомой обстановке. С того момента жизнь семьи изменилась, а крохотный котенок быстро завоевал сердца всех домочадцев.

«Я подошла к нему, обняла и успокоила, полюбила через секунду, как увидела. Он похож, мне кажется, на всю нашу семью, от каждого взял понемногу и характера, и внешность. Котик у нас с характером, просто так подойти и погладить его не получится, он сам подходит и просит погладить его. Котика зовут официально Семен Адамович, потому что его папу зовут Адам», – рассказывает Ирина.

За годы жизни в семье Семен Адамович вырос озорным и очень общительным котом. Он обожает играть с домочадцами в догонялки, превращая обычный день в настоящее приключение. Необычно его характер проявляется зимой, заметив птиц за окном, он настойчивым мяуканьем зовет Ирину на кухню. За окном растет рябина, на ветках которой часто собираются пернатые гости. Семен с большим интересом наблюдает за ними и словно играет через стекло, но для него важно, чтобы хозяйка в этот момент находилась рядом. Кроме того, кот обладает тонким вкусом и заслуженно носит звание домашнего эстета. Он с удовольствием рассматривает букеты цветов, которые поклонники дарят Ирине.

Назвали в честь криптовалюты

Дома живет настоящее золото фото: Кристина Веряскина

У заместителя директора отдела рекламы Кристины Веряскиной дома живет роскошный кот породы шотландская золотая шиншилла по кличке Эфир. Питомец появился в семье в 2021 году при довольно необычных обстоятельствах. Пока Кристина вместе с дочерью отдыхала в отпуске, ее супруг заскучал и решил сделать семье приятный сюрприз - купить котенка. Так в доме появился очаровательный пушистый малыш, который быстро стал всеобщим любимцем. Необычным оказалось и его имя, кота назвали Эфир в честь Ethereum - одной из самых известных криптовалют.

«Муж подумал: «Пусть он растет так же, как и крипта». Котик очень вредный, он не дается погладить себя. Любит прийти и за всеми наблюдать, но трогать его нельзя. Эфир вредный, но очень воспитанный, он никогда не возьмет еду со стола, в этом плане он большой молодец», – рассказывает Кристина.

Эфир отличается избирательным характером в еде, он особенно любит свежую индейку и может наотрез отказаться от предложенной куриной грудки, демонстративно уходя в сторону. Чтобы питомец всегда поддерживал водный баланс, по всей квартире для него расставлены мисочки с водой. Несмотря на свою капризность в питании, Эфир остается очень игривым котом, он с удовольствием бегает за лазерной указкой и обожает момент, когда его вычесывают специальной щеточкой.

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