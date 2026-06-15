Осадки постепенно уходят из региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На этой недеде в Самарскую область придет жара. Воздух прогреется до +29 градусов, дожди сохранятся. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе 15-19 июня 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в понедельник, 15 июня, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит +26...+28 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 16 июня, воздух прогреется до +28 градусов, хотя местами все еще будет +23 градуса. Пройдут небольшие дожди, порывы юго-западного ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

В среду, 17 июня, столбики термометров покажут +22...+27 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Такая же погода будет в четверг, 18 июня и в пятницу, 19 июня.

Метеорологи Gismeteo обещают теплое начало недели без дождей. Температура воздуха в понедельник и вторник составит +27...+28 градусов. В среду и четверг пройдут дожди, похолодает до +24 градусов. В пятницу, 19 июня, осадки уйдут. Погода будет солнечной, температура воздуха закрепится на отметке в +24 градуса.

Синоптики Яндекс Погоды прогнозируют дождь в понедельник, 15 июня. Но осадки будут незначительными. Температура воздуха составит +26 градусов.

Вторник пройдет без осадков, а в среду, 17 июня, дожди вновь вернутся. Температура воздуха опустится до +22 градусов. До конца рабочей недели дождей не будет, температурный фон будет варьироваться в пределах +24...+26 градусов.