Фестиваль проводится с 2002 года. Фото: stereoletosmr.ru

В конце июня Струковский сад наполнится звуками музыки. В Самаре впервые пройдет фестиваль Stereoleto. Уютные лаунж-зоны, звезды российской музыки, дизайнерский маркет – гостей ждет насыщенная программа. Рассказываем все о фестивале Stereoleto в Самаре 2026: когда и где пройдет, программа, кто приедет, как попасть, билеты, стоимость, как добраться.

Фестиваль Stereoleto в Самаре 2026: когда и где пройдет

Stereoleto – это фестиваль с богатой двадцатилетней историей. Он зародился в 2002 году в Санкт-Петербурге и стал его визитной карточкой. Со временем фестиваль покинул пределы северной столицы, «переехав» в другие города России: Москву и Екатеринбург. В этом году пришел черед Самарской области.

В Самаре фестиваль Stereoleto пройдет 27 июня 2026 года. Он состоится в Струковском саду. Начало в 14:00.

Фестиваль Stereoleto в Самаре 2026: программа, кто приедет

В Струковском саду выступят несколько известных артистов, каждый из которых исполнит полноценный концертный сет. Хэдлайнеры фестиваля: Хаски, Диктофон, Найк Борзов, Beautiful boys, Хохма, Хмыров, Каспий, а также самарская группа Bajinda Behind the Enemy Lines.

Продолжительность каждого выступления составит 60-80 минут.

Фестиваль Stereoleto в Самаре 2026: как попасть, билеты, стоимость

Вход на фестиваль платный, стоимость билетов начинается от 3200 рублей. Также доступен VIP-билет: он включает зону повышенного комфорта, отдельный коридор на входе, собственный бар с напитками и закусками, шатер на случай непогоды и собственные туалеты.

Купить билеты можно на официальном сайте мероприятия или в инфоцентре фестиваля. Обратите внимание: оплата на месте доступна только по QR-коду.

Прийти на фестиваль можно с детьми – возрастная категория мероприятия 0+. Дети до 10 лет могут пройти бесплатно вместе с родителем, купившим билет.

Также действуют льготы. Инвалидам 1 группы с сопровождающим – вход бесплатный. Платить за билет не придется и инвалидам 2 группы. Пенсионерам и многодетным семьям дают 50% скидку.

Льготные билеты можно купить только в билетной кассе в дни фестиваля. С собой нужно взять оригиналы подтверждающих документов.

Фестиваль Stereoleto в Самаре 2026: как добраться

Добраться на фестиваль Stereoleto в Самаре можно на автобусах №№ 34, 47, 61, 90, 91, троллейбусах №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 22 или маршрутках № 247, 261. Выход на остановках «Улица Фрунзе» или «Площадь Чапаева».

Главный вход на фестиваль будет находиться со стороны улицы Куйбышева.