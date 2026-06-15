«У моей судьбы твоя улыбка»: самарчанка стала уникальным лекарством для незнакомки с раком крови из Санкт-Петербурга

Женщины встретились спустя два года. Фото: Минздрав Самарской области

Участковый врач-терапевт самарской поликлиники Кристина Пошва стала донором костного мозга для воспитательницы детского сада из Санкт-Петербурга. Пациентка с раком крови срочно нуждалась в пересадке. Ее родной брат не подошел, а вот незнакомка из Самары совпала по генотипу почти на 100% и спасла ей жизнь. Несколько лет женщинам нельзя было ничего знать друг о друге и видеться, это время они обменивались трогательными письмами через врачей. И вот, наконец, состоялась их встреча, полная радости и слез. Подробности – в материале «КП-Самара».

«Бесценный дар! Я сберегу его»

Кристина вступила в регистр потенциальных доноров костного мозга еще будучи студенткой медицинского университета в 2021 году. Сейчас она работает участковым врачом-терапевтом в самарской поликлинике. Женщина признается, что трепетно относится к своему призванию.

«Моя работа – это люди, их боли, страхи, надежды. Каждый день я слушаю сердца, выписываю рецепты и пытаюсь быть участливым доктором, которому доверяют».

В конце 2023 года самарчанке позвонили из Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России. Звонок означал одно – настало время спасать чью-то жизнь. Пересадка потребовалась пациенту, чей генотип идеально совпал с ее.

Донор подошел по совместимости почти на 100%. Фото: Минздрав Самарской области

После процедуры сдачи костного мозга врачи сказали донору из Самары лишь то, что ее реципиентом была женщина из Санкт-Петербурга. Хоть им и нельзя было знакомиться, они нашли способ связаться друг с другом. Все это время Кристина и Екатерина обменивались десятками анонимных писем через врачей.

В одном из первых писем, которое Екатерина написала своему донору, были такие трогательные слова: «20 марта 2024 года ты подарил мне новую жизнь. Я и моя семья снова и снова благодарим тебя за этот бесценный дар! Я сберегу его. У моей судьбы твоя улыбка».

Уникальное лекарство

Екатерина – мама двух дочерей, живет в Пушкине Ленинградской области и работает воспитателем в детском саду. Жизнь женщины кардинально изменилась, когда в 2023 году ее состояние резко ухудшилось.

«Я ушла в отпуск, думала, что просто устала и мне нужна перезагрузка. Но через две недели поняла, что силы не прибавляются, а наоборот, убывают. После анализов и больниц мне поставили диагноз – острый миелоидный лейкоз».

Самарчанка находилась в регистре доноров костного мозга с 2021 года. Фото: Минздрав Самарской области

Врачи практически сразу сказали, что пациентке потребуется пересадка гемопоэтических клеток. Иногда поиск подходящего донора может занять продолжительное время, а в этом случае он нашелся буквально через несколько месяцев. Кристина подошла по генотипу практически на 100%.

«У меня есть родной брат, но с ним совместимость составила всего около 47%. А неродной человек оказался полностью совместим. Вот так незнакомец стал моим спасителем. Это так бесценно – стать для кого-то уникальным лекарством!».

Трогательная встреча

Жительница Санкт-Петербурга встретилась со своей спасительницей лично весной 2026 года. К этому моменту прошло два года с момента пересадки костного мозга. Перед долгожданным событием Кристина призналась, что долгое время представляла, как выглядит Екатерина.

«Я все два года представляла, какая она. Когда мне дали данные накануне нашей встречи, я нашла ее в социальных сетях и сказала мужу: «Я ее такой и представляла. Добрая, красивая, и, наверное, такая же целеустремленная, как я». Мне кажется, что генетические близнецы во многом похожи».

Трогательная встреча не обошлась без ярких эмоций. Фото: Минздрав Самарской области

Встреча была организована в преддверии Национального дня донора на мероприятии, посвященном празднованию 100-летия НМИЦ гематологии. Когда женщины увидели друг друга, им было сложно сдержать эмоции. Как отметили в Минздраве Самарской области, их судьбы теперь связаны одной нитью.

Уже тогда Кристина и Екатерина договорились, что встретятся еще раз. Спустя месяц самарчанка отправилась в Ленинградскую область. Она захотела лучше узнать своего реципиента: ее жизнь, мечты, семью.

Сейчас Екатерина продолжает восстанавливаться после болезни и пересадки. Врачи пока дали ей медицинский отвод от прививок, а без них женщина не может вернуться к своей прежней работе в детском саду. Однако она верит, что полностью восстановится и вернется к любимому делу. Кристина же продолжает работать в поликлинике, помогать людям не только как врач, но и как донор крови. До получения звания Почетного донора России ей осталось всего лишь четыре донации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал