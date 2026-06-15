Рекордсмен клуба по сыгранным матчам и вице-капитан: чем запомнился Сергей Волков в «Акроне»

Сергей Волков провел за «Акрон» 202 матча Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

11 июня тольяттинский «Акрон» объявил об уходе 31-летнего голкипера Сергея Волкова – московская «Родина», за которую страж ворот выступал на правах аренды, реализовала право выкупа.

Сергей Волков является легендой «молодых и звонких». Он выступал за красно-черных с момента создания клуба и стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей. В общей сложности за «Акрон» Волков провел 202 матча – 37 в третьем дивизионе и 165 на профессиональном уровне, 57 из которых сыграл на ноль.

«Трудно было представить, что Сергей когда-нибудь покинет «Акрон». Настал момент, когда клуб и сам футболист продолжают развиваться разными путями: внимательно следили за его успехами с «Родиной» в прошлом сезоне и уважаем его решение продолжить карьеру в Москве. Сергей приобрел в Тольятти любовь болельщиков - это самое главное его наследие. Уверен, что его история в «Акроне» еще до конца не написана. Желаю ему большой удачи на новом этапе в карьере», - прокомментировал уход Волкова владелец «Акрона» Павел Морозов.

Легенда клуба не мог не обратиться к болельщикам. Сергей Волков записал видео, в котором попрощался с фанатами и с клубом. Кажется, Волков с трудом сдерживал слезы. Сам вратарь по ходу ролика признался, что ему сложно подбирать слова:

«Дорогие болельщики. Настал момент, когда мне приходится прощаться с городом, с вами. Это, безусловно, тяжело, после прожитой жизни в Тольятти, после того, сколько я отдал «Акрону», сколько мы вместе добились. Тяжело, но такова футбольная жизнь.

Хотел бы выразить вам благодарность, сказать спасибо всему городу, людям, которые поддерживали меня лично. Поблагодарить Павла Морозова – человека, который принес футбол в Тольятти. Без его вложений и энтузиазма этого всего бы не было. Спасибо всем работникам клуба. Низкий вам поклон. То, что мы сделали для города – это дорогого стоит».

Играл за клуб с момента создания

Сергей Волков родился в Тольятти и начинал футбольную карьеру в Академии Коноплева. На профессиональном уровне голкипер дебютировал в игре с «Волгой» в сезоне 2014/15 в составе команды «Лада-Тольятти». В 2017 году вратарь выступал за ялтинский «Рубин», но в том же году вернулся в Тольятти.

В 2018 году Сергей Волков перешел в «Акрон» - только что появившейся тольяттинский клуб. Очень быстро красно-черные вышли сначала во Вторую лигу, а затем и в Первую. Все это время Сергей Волков оставался основным вратарем команды.

В сезоне 2023/24 Волков принял участие в 34 матчах Первой лиги, 13 из которых провел на ноль, и пропустил 26 мячей. Тольяттинцы заняли третье место в чемпионате и попали в стыковые матчи с «Уралом» за право выступать в РПЛ. Первый матч Волков отстоял на ноль, а «Акрон» победил 2:0. В ответном матче «Урал» забил дважды, но до этого пропустил третий мяч.

«Акрон» вышел в РПЛ, а Сергей Волков стал одним из героев, совершив немало спасений.

Стал героем Кубка России

За сезон до выхода в РПЛ «Акрон» успел прославиться на всю Россию благодаря выступлениям в Кубке. В сезоне 2022/23 «Акрон» дошел до финала Пути регионов. Одним из творцов успеха был Сергей Волков.

В плей-офф пути регионов «Акрон» прошел четыре московских клуба и проиграл лишь финалисту того розыгрыша – «Краснодару». За это время красно-черные провели три серии пенальти.

Сначала тольяттинцы обыграли «Торпедо» (2:0) и встретились с «Локомотивом». Основное время матча с «железнодорожниками» завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти тольяттинцы были сильнее – 7:6 (Волков совершил один сейв). Дальше волжан ждало столичное «Динамо» - 0:0 в основное время. Вновь Волков отбивает пенальти, а «Акрон» одерживает верх в серии – 4:1. Во втором этапе 1/2 финала «Акрон» сенсационно обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и вышел в финал нижней сетки. «Быки» не смогли забить Сергею Волкову в основное время, но были сильнее в серии пенальти – 4:2.

«Акрон» стал настоящей сенсацией того розыгрыша Кубка. В пяти матчах с клубами РПЛ тольяттинцы пропустили всего два мяча в основное время. Во многом это заслуга Сергея Волкова.

Мог покинуть «Акрон», но повлияла жена

После успехов в Кубке России Сергеем Волковым заинтересовались в том числе команды РПЛ. В интервью «Чемпионату» голкипер подтвердил, что разговоров действительно было много, но хорошего предложения для него и клуба не поступило:

«Да, интереса было много, но конкретики, которая устраивала бы меня и клуб - нет. Сейчас я дома. А разговоры всегда исходят от СМИ, которые подогревают. У меня своя работа. Да и огромного желания уходить из дома тоже не было».

Сергей Волков признается, что у него был соблазн с финансовой точки зрения. Однако большую роль в том, что голкипер остался в Тольятти, сыграла его жена:

«Может быть, это прозвучит меркантильно, но был соблазн с финансовой точки зрения. Понятно, что у клубов РПЛ больше возможностей, чем у нас. А мне уже 27-28 лет, хочется, чтобы семья была обеспечена. Но, слава богу, у меня адекватная жена, которая сказала: «Сереж, будь там, где ты нужен, где тебя любят и уважают».

Был вице-капитаном

Сергей Волков всегда был важной частью «Акрона». Именно голкипер был вице-капитаном клуба в дебютном сезоне в Премьер-лиге. В сезоне 2024/25 Волков сыграл в 18 матчах РПЛ – в трех вратарь выходил на поле с капитанской повязкой, и в четырех играх Кубка – в двух из них был капитаном.