«Пчелы вылетали из ульев и падали замертво»: житель Самарской области лишился дела всей жизни после обработки полей химикатами

Пчелы могли погибнуть из-за химикатов. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Дело жизни семьи Владимира Ермилина из Кошкинского района Самарской области прекратилось в один миг. Вечером 9 июня 36 пчелиных семей вылетели из ульев и замертво упали на землю. Весь огород оказался усеян останками насекомых, рядом с пасекой стоит смрад. Виной всему — обработка соседних полей химикатами. Пчеловод рассказал «КП-Самара», что случилось.

Погибли в один момент

Владимир более 38 лет занимается разведением пчел. В 1986 году он получил профильное образование и работал с пасеками для души. Сейчас, по словам пчеловода, продажа меда идет не так хорошо, но за ульями велся постоянный уход.

В один день случилось страшное. Все пчелы вылетели и погибли. Супруги Ермилины считают, что виновата химическая обработка полей.

«9 июня в 17:00 пчелы вылетели из ульев и падали прямо в огороде целыми кучами. Сейчас все 36 ульев мертвы. Сами представьте: вкладываешь душу, а потом все разом рухнуло. Мне кажется, пчелы погибли не просто так. В обед, за несколько часов до этого, одна из компаний обрабатывала поля. В результате пострадали не только наши пчелы, но и в соседних деревнях», — делится Владимир.

По словам пчеловода, соседние пасеки в общей сложности лишились более 40 ульев. У кого-то было 15, у кого-то 2–3. Не все так остро восприняли гибель насекомых, но для Владимира и его семьи это настоящая трагедия.

Пчелы были абсолютно здоровы

Жена Владимира, Марина, в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» призналась, что стала свидетельницей происходящего. Никаких предпосылок к гибели насекомых не было. По ее словам, такой мор случился впервые за всю историю пасеки:

«Я была в огороде, когда увидела, как пчелы вылетают из ульев и падают замертво прямо под ногами. Весь огород в мертвых пчелах. Я начала писать в соцсетях, бить тревогу. Такое впервые на моей памяти. Это было моментально и массово».

После гибели Владимир отвез пробы пчел в лабораторию в Самару, где подтвердили: насекомые не болели. Это укрепило пчеловодов во мнении о химическом отравлении.

В дело вмешались полиция и Россельхознадзор

На сообщения о массовой гибели в соцсетях обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, об этом рассказали сами пчеловоды.

«В воскресенье приезжал участковый, составлял акт. Собрались пчеловоды с соседних деревень, все рассказывали, как переживают случившееся».

Сейчас местные жители встречаются с представителями Россельхознадзора, которые обещали разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям компании при обработке полей.

«Если не получится добиться справедливости, буду писать дальше. Сейчас пчелы лежат ковром на огороде, от них уже исходит смрад. Мы ждем экспертизу и оценку ведомств», — делится Марина.

Заводить новых пчел местные жители не спешат. Говорят, рука не поднимается. В перспективе такую возможность рассматривают.

«Пока не могу. Нужно отойти от случившегося. Всю жизнь ими занимался, такого никогда не было», — добавляет Владимир.

Пчеловоды и огородники признаются, что чувствуют недомогание после распыления химикатов.

«В соседнем селе местные жители во время обработки полей жаловались на тошноту и головокружение. Это ненормально. Специфического запаха нет. Пока я находилась в огороде, на губах был налет и привкус кислоты — это ощущение держалось несколько дней. На растениях налета не видно, но черноплодная рябина осыпается», — рассказывают сельчане.

Редакция «КП-Самара» продолжает следить за развитием ситуации.

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