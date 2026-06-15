«Я увидела свою детскую фотографию у брата»: выпускница детдома из Сызрани нашла родню с помощью ДНК-теста

Жительница Сызрани через 40 лет нашла родного брата. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Маргарита Портянкина из Сызрани выросла в детском доме. Она не знала ни мамы, ни папы. Единственная зацепка с родными - старая папка с документами, которые воспитатели забывали на столе, и в которую так и норовила заглянуть девочка. Но спустя 40 лет Маргарита нашла родного брата. Оказалось, что мать всю жизнь скрывала от него, что он не единственный ребенок. А еще у нее есть две сестры, их поиск сейчас продолжается. Подробнее о том, как ДНК-тест изменил жизнь сызранской семьи и почему надежда на встречу с родными становится все реальнее - в материале «КП-Самара».

Елочка и старый детдом

Маргарита Портянкина (в девичестве Старцева) помнит себя с трех лет. Самые первые воспоминания - Новый год в детском доме на улице Фрунзе в Сызрани. Помнит елку, других детишек в костюмах, Деда Мороза. А вот маму и папу она не помнит совсем. Сейчас ей кажется, что другого детства у нее и не было.

В детском доме, по словам женщины, было по-разному: и хорошо, и не очень. Особенно когда начался подростковый возраст. В это время, как известно, гормоны бушуют, а характер закаляется. Но хорошего, по словам Маргариты, в ее детстве все равно было больше. Например, отдых в загородных лагерях. А еще девочка любила выступать на сцене – ставить номера, петь, танцевать.

Тайна в папке на столе

Интересоваться тем, кто ее мама, Маргарита начала еще будучи подростком. Воспитатели приносили в класс личные дела учеников, в которых записывались характеристики ребят: информацию об учебе, поведении, здоровье. Иногда взрослые выходили, а дела оставляли на столе. Детям было интересно, что же находится в этих толстых папках. Поэтому каждый втихую брал свое дело и читал.

Маргарита очень любит животных. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Маргарита тоже так делала. Так девочка узнала, что она, оказывается, «третья мамина беременность», что маму зовут Старцева Мария Александровна. Еще в папке лежали какие-то письма.

«Я хотела их прочитать, но воспитатель вернулась, и документы пришлось положить на место», - вспоминает женщина.

С того времени у девочки возникло страстное желание отыскать родных.

Замужество и дети

Выйдя за стены детдома, Маргарита хотела поступить в Самару в хореографическое училище, но ее не приняли. Тогда она выучилась на оператора военно-справочного бухгалтерского учета в Губернском колледже Сызрани. Взрослая самостоятельная жизнь закрутила: женщина получила квартиру, вышла замуж, родила троих детей. Помимо бухгалтерского учета выучилась на мастера ногтевого сервиса и подолога. Но желание найти родную мать не пропало.

Вспомнила, что есть программа «Жди меня» на федеральном канале. Подала туда заявку со своим свидетельством о рождении. Заявку приняли, но прошел год, два, а ответа от редакции так и не поступило. Тогда женщина решила вести поиски самостоятельно.

С чего начались поиски

По счастливой случайности Маргарита встретила медсестру из своего детского дома. И та ей рассказала, что личные дела воспитанников хранятся в архиве, и что взрослые выпускники имеют право их забрать. Тогда Маргарита съездила в детский дом и получила папку с документами, в которой было ее свидетельство о рождении и данные матери.

Мама Маргариты - Мария Старцева. Фото: предоставлено "Комсомолке".

С этими бумагами она отправилась в ЗАГС. Сотрудница открыла картотеку и сообщила: «Старцева Мария Александровна год назад умерла. Но по последнему адресу проживания можно найти ее сына. А еще у Марии есть две дочери, но данные о них я разглашать не имею право».

Так выяснилось, что мама жила в Тольятти, в селе Хрящевка. Для Маргариты это было настоящим потрясением, от которого на глаза навернулись слезы. Вот она, та самая ниточка, та самая зацепка, которая приведет ее к истине!

Встреча в парке

В ближайший выходной Маргарита вместе с мужем поехали в Хрящевку, к тому самому дому, указанному в картотеке. Дверь им открыла незнакомая женщина. Маргарита сказала, что ищет Марию Старцеву. Женщина посмотрела на нее и произнесла: «Вы очень похожи на нее. Прямо ее копия в молодости».

Маргарита с братом Андреем и его женой. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Женщина подтвердила, что Мария умерла, но ее сын Андрей живет в Тольятти. Она дала его номер телефона, а также показала фотографии мамы и ее сына. В тот день Маргарита дозвонилась до Андрея и сказала, что, возможно, она его сестра и хочет с ним познакомиться.

Ошарашенный новостью мужчина назначил встречу в Центральном парке Тольятти.

«Я начала улыбаться, и он меня узнал»

Первая встреча брата и сестры прошла неловко, взрослые люди стеснялись, как дети. Маргарита вспоминает, что узнала мужчину издалека, он шел с женой и ребенком в коляске. Она его узнала по фотографии, начала улыбаться.

Поздоровались, пожали друг другу руки, потом пошли в кафе. Маргарита показала справки из детдома, рассказала о том, что ищет родных.

Позже, когда они с Андреем перебирали его старые фотографии, Маргарита увидела свой детский снимок. Вот она стоит, в красном платье с бантиком.

Фотография Маргариты из семейного альбома Андрея. Фото: предоставлено "Комсомолке".

«Неожиданно было увидеть себя в стопке фотографий другого человека. Я этот свой широкий лоб, который мне никогда не нравился, сразу узнала. В детдоме нас заставляли улыбаться, когда фотографировали. Так я и стояла с улыбкой на этом снимке. Я сказала Андрею: «Это же моя фотография!» Он засмеялся».

Андрей в свою очередь рассказал Маргарите, что всегда чувствовал, что он не единственный ребенок. Что к ним в гости однажды пришла незнакомая тетя, и Андрея на время отправили погулять, пока взрослые общаются. А еще в детстве он часто спрашивал: «Мам, что это за девочка на фото?». Она отвечала: «Тебе не надо это знать. Живи своей жизнью и не лезь не в свои дела». Так что откуда у нее взялась фотография брошенной в детском доме дочки, неизвестно. Но она стала первым доказательством родства.

Тест ДНК

Чтобы развеять сомнения в родстве, Маргарита и Андрей решили сделать ДНК-тест. Для этого подали заявку в программу на одном из федеральных каналов. Их пригласили в Москву сниматься в передаче. Результат теста показал, что они на 99,9% являются братом и сестрой.

После съемок программы "ДНК" на федеральном канале. Фото: предоставлено "Комсомолке".

«Сорок лет живешь и даже не знаешь, что у тебя кто-то есть, а тут - родная душа нашлась. Даже Андрей, хоть он и мужчина, не сдержал слез, когда нам объявили результат. Мы крепко обнялись. это счастье и повод продолжать поиски».

«Ищем дальше»

После выхода программы Андрей и Маргарита решили найти старших сестер. Удача снова улыбнулась, им написала девушка: «Я знаю вашу предполагаемую сестру Старцеву Светлану Юрьевну. Если хотите, могу дать ее телефон».

Они связались со Светланой Старцевой. Выяснилось, что женщина сейчас живет в Татарстане, что мать родила ее и оставила в роддоме, написав отказную. Что ее маму действительно зовут Мария Старцева. Совпала даже дата рождения матери!

«Чем больше зацепок, тем больше вероятности, что она наша сестра. Мы общаемся со Светой, созваниваемся, узнаем, как дела. Светлана уже ездила в свой бывший детский дом в Казани, искала свои документы».

Про вторую сестру удалось выяснит следующее. Новорожденную девочку Мария отдала на воспитание своей близкой подруге. И возможно, что сейчас она живет в Пермской области. Но выяснить это через ЗАГС невозможно, – там не предоставляют сведения о живых третьим лицам.

Футбол, привычки и поддержка

Маргарита и Андрей оказались похожи не только внешне.

«Мы оба любим играть в футбол. У меня с детского дома осталась привычка гонять мяч. Мы оба стремимся, чтобы семьи ни в чем не нуждались. Нам нравится работать, заниматься любимым делом».

Брат с сестрой постоянно на связи: переписываются, созваниваются, обсуждают планы.

Маргарита говорит, что не держит обиды и зла на мать. Она не знает, почему та оставила ее в роддоме, какие обстоятельства побудили ее сделать этот тяжелый шаг. Но уверена в одном: мама подарила ей жизнь. А эту жизнь Маргарита очень любит, со всеми ее трудностями, поисками, радостями и маленькими победами. Она благодарна маме за это и за брата, которого нашла спустя 40 лет.

Маргарита говорит, что не держит обиды и зла на мать. Фото: предоставлено "Комсомолке".

«Исполнилась моя заветная мечта обрести большую семью. Я нахожу родных, которых у меня никогда не было».

У Маргариты с мужем трое дочерей, скоро появится внук. У Андрея - две дочери. Впереди у них поиск еще двух сестер и надежда, что однажды они соберутся все вместе.

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