От Рима до Алтая: самарцы завоевывают медали международных и всероссийских турниров

Рассказываем про достижения самарских спортсменов за прошедшую неделю Фото: Федерация фехтования России

Самарские спортсмены продолжают демонстрировать высокие результаты на крупнейших российских и международных соревнованиях. За прошедшую неделю представители региона завоевали награды в различных дисциплинах - от тхэквондо и легкой атлетики до плавания и альпинизма.

Самым ярким событием стало успешное выступление самарских тхэквондистов на первом этапе мирового Гран-при, который прошел в Риме. Турнир собрал 255 спортсменов из 52 стран, а его результаты имеют значение для отбора на Олимпийские игры 2028 года. Победителем в весовой категории свыше 80 кг стал самарский тхэквондист, двукратный чемпион Европы и вице-чемпион мира Рафаиль Аюкаев, одержавший победу в финале над итальянцем Симоне Алессио. Еще одну золотую медаль завоевала Алиса Ангелова, которая в категории до 49 кг оказалась сильнее призера чемпионата мира Джаны Хаттаб из Египта.

Успехов добились и легкоатлеты региона. На первенстве России среди спортсменов до 18 лет, проходившем в Челябинске с 12 по 14 июня, бронзовым призером в тройном прыжке стала уроженка Чапаевска Арина Могилина. Результат 12,64 метра стал личным рекордом спортсменки.

Еще одну победу в копилку Самарской области принесла Любовь Добровольская, выигравшая чемпионат России по горному бегу в дисциплине «вверх-вниз» на дистанции 8 километров. Соревнования проходили в Ярославле. Кроме того, представители Самарской области стали победителями первенств России различных возрастных категорий: Полина Данюк отличилась среди спортсменов до 23 лет, Денис Аристов - в категории до 20 лет, а Дмитрий Аристов стал призером среди участников до 18 лет.

Высокий результат показала представительница рукопашного боя Вероника Ганчурина. На первенстве России среди юношей и девушек 12–13 лет, состоявшемся в Калуге, спортсменка из Самарской области под руководством тренера В.В. Цибарта уверенно выиграла все поединки и завоевала золотую медаль. В общекомандном зачете сборная региона заняла 13 место среди 50 субъектов страны.

Успешно выступили самарские спортсмены на чемпионате России по плаванию в Казани. Серебряную медаль на дистанции 200 метров баттерфляем завоевал Александр Кудашев. Кроме того, мужская эстафетная команда Самарской области в составе Александра Кудашева, Георгия Злотникова, Савелия Вишнякова и Кирилла Зиновьева стала бронзовым призером в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Значительных успехов добились юные парапловцы региона. На всероссийских детско-юношеских соревнованиях по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходивших в Саратове, представители Самарской области завоевали 26 медалей. В турнире участвовали 156 спортсменов из 28 регионов страны, а сборную области представляли 14 спортсменов из Самары и Тольятти.

Мария Семагина добавила в копилку Самарской области медаль чемпионата России по пауэрлифтингу. На соревнованиях в Йошкар-Оле самарская спортсменка завоевала бронзу в весовой категории до 84 кг, показав результат 490 кг в классическом троеборье.

Продолжаются успехи самарцев и в фехтовании. В Тольятти на первенстве России среди спортсменов 13-15 лет победителем личного турнира шпажистов стал воспитанник самарской СШОР № 17 Дмитрий Травян. Самарская спортсменка Виктория Гуленкова стала призером личных соревнований среди девушек. Виктория разделила бронзу с представительницей Санкт-Петербурга.

Отличный результат на чемпионате России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-марафон» показала представительница региона Елена Петрова. Соревнования состоялись в Республике Алтай на территории туристического центра Актру. Спортсменам предстояло преодолеть 22 километра по горной местности с набором высоты более 2700 метров. Елена Петрова финишировала первой среди женщин с результатом 4 часа 45 минут 45 секунд, опередив ближайшую соперницу почти на 10 минут.

Успешно выступили самарские самбисты на первенстве России среди юношей и девушек 12-14 лет в Уфе. Победителями турнира стали Матвей Лапшин в весовой категории до 35 кг и Ашот Амбарцумян в категории свыше 71 кг. Бронзовую медаль в весе до 37 кг завоевала Наргис Косимова.