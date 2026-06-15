«Повезло, что соседей не было дома»: жильцы рассказали о взрыве газа и пожаре в доме на ул. XXII Партсъезда в Самаре

От ударной волны задрожали стены Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Долгожданные июньские выходные для жителей пятиэтажки на улице XXII Партсъезда превратились в настоящий кошмар. В одной из квартир произошел хлопок бытового газа, после чего начался сильный пожар. Пламя стремительно распространилось по зданию, охватив сразу несколько этажей. В считанные минуты люди лишились своих квартир, вещей и привычной жизни. Сейчас жильцы со слезами на глазах смотрят на почерневший фасад дома, который еще недавно был их родным местом. Подробнее – в материале «КП-Самара».

Думали раскаты грома

Накануне ЧП в Самаре прошла гроза, поэтому еще один громкий звук у многих местных жителей не вызвал тревоги. Когда раздался хлопок, жители соседних домов сначала решили, что это очередной раскат грома и непогода возвращается. Однако жильцы дома № 20 на улице XXII Партсъезда сразу поняли, что произошло нечто серьезное. Очевидцы рассказали корреспонденту «КП-Самара», что ударная волна была настолько сильной, что стены здания ощутимо задрожали.

Спустя несколько секунд после громкого хлопка очевидцы заметили густой черный дым, поднимающийся над пятиэтажкой. Вскоре стали видны и языки пламени. Сначала загорелся продуктовый магазин, расположенный на первом этаже здания. Огонь быстро набирал силу и начал распространяться вверх, охватывая все новые помещения. Люди с тревогой наблюдали, как пламя поднимается по фасаду дома, а дым окутывает верхние этажи.

Пострадал продуктовый магазин на первом этаже Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«По предварительной информации, в МКД по улице XXII Партсъезда в квартире произошел хлопок бытового газа, произошло возгорание, в результате пострадали жилые помещения», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По словам мэра Самары Ивана Носкова, в результате пожара пострадали 48 жителей двух подъездов, в том числе трое детей. Повреждения получили 32 квартиры, многие семьи лишились жилья и имущества.

Произошел хлопок бытового газа Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Для ликвидации последствий ЧП были привлечены 121 специалист и 37 единиц техники. Работу пожарных осложняли установившаяся в регионе жара: высокая температура и плотное задымление создавали дополнительную нагрузку. Некоторым сотрудникам потребовалась помощь медиков, однако, несмотря на тяжелые условия, они продолжали выполнять свой служебный долг до полного завершения аварийно-спасательных работ.

Смотрят со слезами на глазах

Трагедия унесла жизни двух человек. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пожилая женщина и ее 51-летняя дочь. Родные, соседи и знакомые до сих пор не могут поверить в случившееся.

«В квартире, где произошел взрыв, жила пожилая женщина с дочерью, женщина была лежачая. Сосед сразу побежал на помощь к ним, но, когда зашел, увидел, что пенсионерку придавило плитой. Обе женщины погибли», – рассказали очевидцы корреспонденту «КП-Самара».

Жители не могут сдержать слез Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Известие о гибели двух женщин стало тяжелым ударом для соседей. Узнав о трагедии, многие не смогли сдержать слез. Первым делом люди стали расспрашивать друг друга о судьбе остальных соседей, которые жили на одной лестничной клетке с погибшими. Позже выяснилось, что жильцов соседней квартиры в момент происшествия дома не было, - в тот день они находились на работе. По словам местных жителей, именно это обстоятельство спасло им жизнь. Соседи признаются, что до сих пор не могут осознать масштаб трагедии:

«Какая трагедия, какой ужас произошел, почему именно с нами… Как жаль погибших и какое чудо, что соседей не было в этот момент дома. Наш бедный дом, наши бедные соседи…».