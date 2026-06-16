Чихуахуа по кличке Чип бесследно исчез в Самаре. Спустя неделю пропавшего пса выставили на продажу и пригрозили скормить змеям

Пса по кличке Чип не могут найти с 29 мая / Фото: vk.com/flagman_vet

В Самаре больше двух недель ищут восьмилетнего чихуахуа по кличке Чип. В конце мая он убежал из частного дома на улице Бобруйской. Хозяева рассказали обо всем в соцсетях. Информация о поиске собаки быстро разлетелась по пабликам. Однако чужая беда привлекла не только неравнодушных людей, но и, судя по всему, мошенников. Так пропавшего пса сначала выставили на продажу, а потом и вовсе стали угрожать скормить его змеям. Подробнее – в материале «КП-Самара».

Выбежал за ворота и исчез

Был обычный майский вечер. Хозяева Чипа работали во дворе своего частного дома на улице Бобруйской – ремонтировали гараж. Пес тоже был с ними на улице, а потом в какой-то момент выскочил за ворота. Когда это произошло, никто в суматохе и грохоте инструментов не заметил. Самостоятельные поиски результата не дали – чихуахуа как в воду канул.

Чихуахуа выбежал за ворота частного дома и бесследно исчез / Фото: vk.com/flagman_vet

Вечером 29 мая 2026 года семья разместила в соцсетях объявление о пропаже Чипа. Аналогичные листовки расклеили по всему району. Шли дни, новостей о питомце не было. А 7 июня владелице собаки в мессенджере пришло сообщение от некой женщины. Та рассказала, что их собаку нашли и выставили на продажу в одной из групп за 27 тысяч рублей. Она же дала аккаунт человека, который продает собаку.

«Продам за 27 тысяч рублей»

Незнакомка скинула самарчанке скриншот поста следующего содержания: «Нашли на улице очень умную и ласковую собаку. Видно, что раньше жила в семье. Продам за 27 тысяч рублей. Работаю только по полной предоплате, мошенники и любители халявы проходите мимо».

Неизвестный "продает" Чипа в сети за 27 тысяч рублей / Фото: vk.com/flagman_vet

К посту прикрепили и фото пса – оно было новым, не из объявлений владельцев о пропаже. Семья сразу же узнала в нем своего Чипа. Самостоятельно найти группу, где разместили пост, им не удалось, зато продавец, чьи контакты скинула незнакомка, сразу ответил. Завязалась переписка, которая не принесла хозяевам чихуахуа ничего, кроме новых переживаний.

«Продавец не планировал ни отдавать, ни продавать собаку владельцам, присылал фото денег - якобы задаток за Чипа. Писал, что устроит его в хорошую семью, а потом, что он продает его на корм змеям», - рассказали в центре помощи животным «ФлагманВет».

Жестокий розыгрыш?

Семья до последнего верила, что Чип действительно находится у «продавца», и умоляла вернуть его. Однако переписка ничего не дала. Через некоторое время стало понятно, что фото собаки из объявления о продаже было сгенерировано с помощью нейросети – уж слишком идеально на снимке все выглядит. По словам хозяев, Чип непоседлив, сфотографировать его – та еще задачка. Они уверены, что он никогда бы не стал позировать чужому человеку, да еще и в стрессе.

Где сейчас Чип, жив ли он, все еще неизвестно. Владельцы выдвигают две версии: «продавец» специально использовал ИИ, чтобы не выдавать обстановку своего дома, и просто решил поиздеваться над хозяевами и оставить собаку себе; пса у него никогда не было, возможно, это новая схема обмана или жестокий розыгрыш.

Сейчас поиски Чипа продолжаются. Информацию о возможном местонахождении пса принимают по телефонам: +7 917 038 8861 (Виктория) и +7 927 017 5022 (Инна).

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